Budapest lett a kontinens menedéke – a turisták a magyar biztonságot keresik

A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet.

A karácsonyi vásárok közül az egyik legnagyobbat a Bazilika előtt, a Szent István téren szervezik évek óta/ Fotó: Ladóczki Balázs

A budapesti karácsonyi vásárokra is sok külföldi érkezik a békesség és biztonság miatt

Orbán Viktor Európa legbiztonságosabb országának nevezte hazánkat, ahol, ahogy fogalmazott: békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.

A kormányfő állítását alátámasztják egyes, külföldi utazók körében végzett felmérések is. Idén nyáron a 193 országot vizsgáló Travel Safety Index 2025 (Utazási Biztonsági Index) eredményei egyenesen a világ 10. legbiztonságosabb országának választották hazánkat, míg a Global Peace Index 2025 rangsora szerint Magyarország a 17. legbékésebb állam a világon. Talán ezért érkeznek az adventi hetekben is olyan nagy számban, ahol a karácsonyi vásárokat is minden évben biztonságon látogathatják.

Ezt támasztják alá a Kiwi.com friss foglalási adatai is, amely szerint az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több turista érkezhet Budapestre, mint tavaly. A legtöbben Spanyolországból és Olaszországból indulnak útnak, de látványosan nőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is.

Mint megtudtuk, számos ország utazói részéről többszörösére nőtt a Budapestre szóló foglalások száma. Idén karácsonykor jó eséllyel sokkal több lengyel, koreai és finn hangot hallunk majd a belvárosban kürtöskalácsevés vagy korcsolyázás közben. Lengyelország 389, Brazília 121, Egyesült Királyság 99, Olaszország 96, Dél-Korea 94, Finnország kilencven százalékkal több utazót küld.

Itt hangolódhatunk az ünnepre idén

A fővárosban számos helyen szerveznek karácsonyi vásárt, mi csak a legnagyobbakat emelnénk ki: