Tippek karácsonyi vásárba látogatóknak, így kerüljük el a zsúfoltságot és a turistacsapdákat

Igaz még bő két hét van az advent kezdetéig, az ünnepi vásárok már Európa-szerte megnyitották kapuikat. A magyarok közül a legtöbben valamelyik hazai karácsonyi vásárt keresik fel, de egyre kedveltebb, hogy az ünnepek előtt eleve olyan párnapos külföldi utat terveznek be valamelyik európai nagyvárosba, főként Németországba, amely közismert adventi forgatagairól. Érdemes azonban átgondolni, melyik napszakban látogassunk ki, mit és hogyan vásároljunk. Egy karácsonyi vásárokra specializálódott idegenvezető összefoglalta a legfontosabbakat.

A német karácsonyi vásárok különösen népszerűek a magyarok körében is / Fotó: Depositphotos

Így látogassuk meg a karácsonyi vásárokat

Maren Schullerus, a Get Your Guide német karácsonyi vásárokra specializálódó idegenvezetője több mint 60 különféle vásárt járt végig idáig, most az angol Expressnek beszélt tapasztalatairól, olyan tanácsokat kiemelve, amelyek szerinte valóban segítenek abban, hogy a látogatók a lehető legjobb élményt kapják.

A legjobban akkor jársz, ha december közepén, egy hétköznapi napon, nagyjából délután 4 óra környékén keresed fel a vásárokat. Ilyenkor a gyerekek általában még iskolában vannak, de mivel korán sötétedik, a karácsonyi hangulat ugyanúgy adott

– véli az idegenvezető, aki a német helyszínek közül a hamburgi Santa Pauli karácsonyi vásárt ajánlja azoknak, akik elkerülnék a tömeget. Itt nem csak gyermekeknek való programmal várják a látogatókat, felnőtteknek szóló programot is lehet találni – ilyen például a Bauble Burlesque Show is.

Ezek a tipikus turistacsapdák

Schullerus felhívta a figyelmet a turistacsapdákra is.

A szuvenírek tekintetében például azt tanácsolja, hogy olyan standoknál vásároljunk, amelyek nem engednek fényképezni és keressünk olyan árusokat, akik el tudják mondani, hogy hogyan készült az adott termék.

Így ugyanis kikerülhető, hogy kézművesnek álcázott tucattermékeket vigyünk haza.

Lényegesnek tartja azt is, hogy a bankkártyánk mellett vigyünk magunkkal készpénzt is, hiszen néhány árus csak az utóbbit fogadja el. A vásárok közelébe kihelyezett ATM-ek pedig általában magasabb díjat számolnak fel a készpénzfelvételért.

Ezen felül számoljunk arra, hogy hideg lesz, amire kiváló megoldás lehet, ha a zsebünkbe pakolunk egy kézmelegítőt.

A forralt borok tekintetében szerinte érdemes Winzer-Glühwein feliratot keresni, mivel ezeken a helyeken a borok ténylegesen helyi borászatokból származnak. Így elkerülhető a másnaposság, nem beszélve arról, hogy finomabbak is

– foglalta össze a legfontosabbakat.