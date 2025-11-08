Kiderült, melyek a leginkább készpénzfüggő országok

Bár egyes országokban jelentős mértékben visszaszorult a készpénzhasználat, a világ egésze messze van még attól, hogy búcsút mondjon a bankjegyeknek és az érméknek. Egy 123 országra kiterjedő, többek között a G4S, az Euro Monitor, a Világbank, a Fed adataira támaszkodó elemzésből most kiderül, 2025-ben melyek az azok az országok, ahol a legtöbb készpénzt használják a napi tranzakciókban betöltött arányuk alapján.
Készpénzfüggőség: a szegénység és a korlátozott banki szolgáltatások erősítik
Az adatelemzés egyik konklúziója az, hogy a készpénzhasználat elterjedtsége, meghatározó szerepe összefügg a banki szolgáltatások elterjedtségével, az alacsony internetpenetrációval, és általában véve az ország és lakóinak anyagi lehetőségeivel. Például egy szegényebb országban a kereskedők gyakran nem tudják megengedni maguknak azt, hogy felvállalják a bankkártyaterminálok üzemben tartásának és illetékének költségét. Ez viszont ördögi kört indít el, mert ameddig annak valamelyik elemét meg nem törik, nem indulhat meg az eltávolódás a készpénztől.
2025-ben a leginkább készpénzfüggő országok listáját Mianmar, ahol 98 százalékot ér a készpénzhasználat aránya a napi tranzakciókat tekintve.
Mianmart szorosan követi
- Etiópia, és
- Gambia, 95-95 százalékkal.
Ezekben az országokban a lakosság nagy része továbbra sem rendelkezik bankszámlával, az internetes csatlakozási lehetőségek visszafogottak, következésképpen a fizikai fizetőeszköz használata a legegyszerűbb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb csereeszköz, még akkor is, ha korlátozza a fogyasztók biztonságos megtakarítási vagy hitelhez jutási képességét.
Bár általánosságban elmondható, hogy a készpénz gyakorlatilag mindenütt jelen van az alacsonyabb jövedelmű országokban, és a tartós gazdasági növekedés megindulásával csökkenni kezd, de az adatok szerint még a közepes jövedelmű országokban is magas a készpénzhasználat aránya. Például Kambodzsában, Laoszban és Nepálban egyaránt 90 százalékos a készpénzhasználat, míg a szomszédos Indiának a kormány által támogatott Egységes Fizetési Felületnek (UPI) köszönhetően sikerült 70 százalékra mérsékelnie ezt az arányt.
Íme a 2025-ös adatok szerint leginkább készpénzfüggő országok listája:
|Helyezés
|Országnév
|A készpénzes
tranzakciók aránya a teljes napi forgalomban
|1
|Mianmar
|98%
|2
|Etiópia
|95%
|3
|Gambia
|95%
|4
|Albánia
|90%
|5
|Kambodzsa
|90%
|6
|Laosz
|90%
|7
|Libanon
|90%
|8
|Nepál
|90%
|9
|Pakisztán
|90%
|10
|Irak
|85%
|11
|Irán
|85%
Forrás: Visual Capitalist
Ezek a készpénzmentes országok
A spektrum másik végén a fejlett gazdaságok állnak, amelyek érett fintech ökoszisztémákkal rendelkeznek, így lehetőségük van viszonylag gyorsan kivezetni a készpénzt a hétköznapokból (bár egyes, szinte teljesen készpénzmentes országokban a kormányok időnként azt tanácsolják az embereknek, hogy a katasztrófák és az esetleges háborús helyzetek miatt tartalékoljanak némi kézzel fogható pénzt is, amennyiben az elektronikus fizetési rendszerek összeomlanak).
A készpénztől leginkább eltávolodott országok között Norvégia és Dél-Korea áll az élen. Ezekben az országokban a legalacsonyabb, 10 százalékos a készpénzhasználat aránya.
A világ legnagyobb gazdaságának számító Egyesült Államokban az arány 16 százalék.
A gazdag országok szinte teljesen készpénzmentesek: az említettek mellett Svédország (14 százalék) példája mutatja, hogyan jár együtt a digitális fizetési infrastruktúra erősödése a gazdasági növekedéssel. Míg a közepes jövedelmű országok példája – Mexikó (80 százalék), India (70 százalék), Thaiföld (65 százalék) – azt mutatja, hogy a mérsékelt gazdasági fejlődés nem jelenti feltétlen a digitális átállást.
Készpénzhasználati anomáliák
Érdemes megemlíteni, hogy vannak a fenti mintázatokba nem illeszkedő, anomáliának tűnő arányok. Így például Japán 60 százalékoss aránya figyelemre méltóan magas egy technológiailag fejlett országhoz képest. Ebben az arányban a vidéki területek erőteljesen jelen vannak, ugyanis még Japánban is megfigyelhető, hogy kisebb, félreesőbb településeken dominánsan van jelen a készpénzfizetés.
Hasonlóképpen, Németország 51 százaslékos aránya „anomáliának” számít a gazdag európai nemzetek között, de ez inkább a nagy bankoknak szóló fogyasztói bizalmatlanságból fakadhat.
Kína helyzete pedig rendkívül speciális, mert míg a felső jövedelmi osztályba tartozók szinte teljesen elfelejtették a készpénzt, addig a szegényebbek és a kisebb településeken élők még támaszkodnak arra. Cikkünket az Origón a témában itt olvashatja el.
Magyarország ebben az összevetésben a középmezőnyben található, a 60. helyen a listán, 55 százalékos aránnyal, de hangsúlyozni kell, hogy ez az arány egy adott módszertan szerint készült nemzetközi adatgyűjtés eredménye. Hazánkban a Magyar Nemzeti Bank rendszeres statisztikai tájékoztatással, valamint folyamatos elemzéssel és értékelésekkel követi nyomon a fizetési szokások használatát, a készpénz és az elektronikus fizetési módok elterjedtségét. Így például megismerhető az is, hogy épp mennyi készpénz forog a gazdaságban. Magyarországon a készpénzhasználati jog alaptörvényben rögzített.