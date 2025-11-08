Bár egyes országokban jelentős mértékben visszaszorult a készpénzhasználat, a világ egésze messze van még attól, hogy búcsút mondjon a bankjegyeknek és az érméknek. Egy 123 országra kiterjedő, többek között a G4S, az Euro Monitor, a Világbank, a Fed adataira támaszkodó elemzésből most kiderül, 2025-ben melyek az azok az országok, ahol a legtöbb készpénzt használják a napi tranzakciókban betöltött arányuk alapján.

Kiderült, melyek a leginkább készpénzfüggő országok, érdekes eredményeket hozott egy elemzés (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Készpénzfüggőség: a szegénység és a korlátozott banki szolgáltatások erősítik

Az adatelemzés egyik konklúziója az, hogy a készpénzhasználat elterjedtsége, meghatározó szerepe összefügg a banki szolgáltatások elterjedtségével, az alacsony internetpenetrációval, és általában véve az ország és lakóinak anyagi lehetőségeivel. Például egy szegényebb országban a kereskedők gyakran nem tudják megengedni maguknak azt, hogy felvállalják a bankkártyaterminálok üzemben tartásának és illetékének költségét. Ez viszont ördögi kört indít el, mert ameddig annak valamelyik elemét meg nem törik, nem indulhat meg az eltávolódás a készpénztől.

2025-ben a leginkább készpénzfüggő országok listáját Mianmar, ahol 98 százalékot ér a készpénzhasználat aránya a napi tranzakciókat tekintve.

Mianmart szorosan követi

Etiópia, és

Gambia, 95-95 százalékkal.

Ezekben az országokban a lakosság nagy része továbbra sem rendelkezik bankszámlával, az internetes csatlakozási lehetőségek visszafogottak, következésképpen a fizikai fizetőeszköz használata a legegyszerűbb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb csereeszköz, még akkor is, ha korlátozza a fogyasztók biztonságos megtakarítási vagy hitelhez jutási képességét.

Bár általánosságban elmondható, hogy a készpénz gyakorlatilag mindenütt jelen van az alacsonyabb jövedelmű országokban, és a tartós gazdasági növekedés megindulásával csökkenni kezd, de az adatok szerint még a közepes jövedelmű országokban is magas a készpénzhasználat aránya. Például Kambodzsában, Laoszban és Nepálban egyaránt 90 százalékos a készpénzhasználat, míg a szomszédos Indiának a kormány által támogatott Egységes Fizetési Felületnek (UPI) köszönhetően sikerült 70 százalékra mérsékelnie ezt az arányt.