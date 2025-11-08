Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
készpénzhasználat

Kiderült, melyek a leginkább készpénzfüggő országok

43 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A készpénzhasználat Magyarországon is jelentős a pénzügyi tranzakciókban, ugyanakkor az elektronikus fizetési infrasturktúrák világviszonylatban is kiemelkedő fejlettsége miatt lényegében minden vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vételekor lehet elektronikusan (jellemzően bankkártyával, illetve banki átutalással) fizetni. Vannak ugyanakkor olyan országok, melyek szó szerint készpénzzel működnek, olyan magas a napi tranzakciókon belül a bankjegyekkel és az érmékkel végreghajtott tranzakciók aránya. Most kiderült, melyek ezek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
készpénzhasználataránybankjegy

Bár egyes országokban jelentős mértékben visszaszorult a készpénzhasználat, a világ egésze messze van még attól, hogy búcsút mondjon a bankjegyeknek és az érméknek. Egy 123 országra kiterjedő, többek között a G4S, az Euro Monitor, a Világbank, a Fed adataira támaszkodó elemzésből most kiderül, 2025-ben melyek az azok az országok, ahol a legtöbb készpénzt használják a napi tranzakciókban betöltött arányuk alapján.

Kiderült, melyek a leginkább készpénzfüggő országok, érdekes eredményeket hozott egy elemzés (illusztráció)
Kiderült, melyek a leginkább készpénzfüggő országok, érdekes eredményeket hozott egy elemzés (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Készpénzfüggőség: a szegénység és a korlátozott banki szolgáltatások erősítik

Az adatelemzés egyik konklúziója az, hogy a készpénzhasználat elterjedtsége, meghatározó szerepe összefügg a banki szolgáltatások elterjedtségével, az alacsony internetpenetrációval, és általában véve az ország és lakóinak anyagi lehetőségeivel. Például egy szegényebb országban a kereskedők gyakran nem tudják megengedni maguknak azt, hogy felvállalják a bankkártyaterminálok üzemben tartásának és illetékének költségét. Ez viszont ördögi kört indít el, mert ameddig annak valamelyik elemét meg nem törik, nem indulhat meg az eltávolódás a készpénztől.

2025-ben a leginkább készpénzfüggő országok listáját Mianmar, ahol 98 százalékot ér a készpénzhasználat aránya a napi tranzakciókat tekintve.

Mianmart szorosan követi

  • Etiópia, és 
  • Gambia, 95-95 százalékkal.

Ezekben az országokban a lakosság nagy része továbbra sem rendelkezik bankszámlával, az internetes csatlakozási lehetőségek visszafogottak, következésképpen a fizikai fizetőeszköz használata a legegyszerűbb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb csereeszköz, még akkor is, ha korlátozza a fogyasztók biztonságos megtakarítási vagy hitelhez jutási képességét.

Bár általánosságban elmondható, hogy a készpénz gyakorlatilag mindenütt jelen van az alacsonyabb jövedelmű országokban, és a tartós gazdasági növekedés megindulásával csökkenni kezd, de az adatok szerint még a közepes jövedelmű országokban is magas a készpénzhasználat aránya. Például Kambodzsában, Laoszban és Nepálban egyaránt 90 százalékos a készpénzhasználat, míg a szomszédos Indiának a kormány által támogatott Egységes Fizetési Felületnek (UPI) köszönhetően sikerült 70 százalékra mérsékelnie ezt az arányt.

Íme a 2025-ös adatok szerint leginkább készpénzfüggő országok listája:

HelyezésOrszágnévA készpénzes
tranzakciók aránya a teljes napi forgalomban		 
1Mianmar98% 
2Etiópia95% 
3Gambia95% 
4Albánia90% 
5Kambodzsa90% 
6Laosz90% 
7Libanon90% 
8Nepál90% 
9Pakisztán90% 
10Irak85% 
11Irán85% 

Forrás: Visual Capitalist

Ezek a készpénzmentes országok

A spektrum másik végén a fejlett gazdaságok állnak, amelyek érett fintech ökoszisztémákkal rendelkeznek, így lehetőségük van viszonylag gyorsan kivezetni a készpénzt a hétköznapokból (bár egyes, szinte teljesen készpénzmentes országokban a kormányok időnként azt tanácsolják az embereknek, hogy a katasztrófák és az esetleges háborús helyzetek miatt tartalékoljanak némi kézzel fogható pénzt is, amennyiben az elektronikus fizetési rendszerek összeomlanak).

A nagyobb gazdasági növekedés segíti a készpénzfüggőség csökkenését, a bankjegyektől és az érméktől való eltávolodást (illusztráció)
A nagyobb gazdasági növekedés segíti a készpénzfüggőség csökkenését, a bankjegyektől és az érméktől való eltávolodást (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A készpénztől leginkább eltávolodott országok között Norvégia és Dél-Korea áll az élen. Ezekben az országokban a legalacsonyabb, 10 százalékos a készpénzhasználat aránya. 

A világ legnagyobb gazdaságának számító Egyesült Államokban az arány 16 százalék.

A gazdag országok szinte teljesen készpénzmentesek: az említettek mellett Svédország (14 százalék) példája mutatja, hogyan jár együtt a digitális fizetési infrastruktúra erősödése a gazdasági növekedéssel. Míg a közepes jövedelmű országok példája – Mexikó (80 százalék), India (70 százalék), Thaiföld (65 százalék) – azt mutatja, hogy a mérsékelt gazdasági fejlődés nem jelenti feltétlen a digitális átállást.

Magyarország ebben az összevetésben a középmezőnyben található, a 60. helyen a listán, 55 százalékos aránnyal, de hangsúlyozni kell, hogy ez az arány egy adott módszertan szerint készült nemzetközi adatgyűjtés eredménye. Hazánkban a Magyar Nemzeti Bank rendszeres statisztikai tájékoztatással, valamint folyamatos elemzéssel és értékelésekkel követi nyomon a fizetési szokások használatát, a készpénz és az elektronikus fizetési módok elterjedtségét. Így például megismerhető az is, hogy épp mennyi készpénz forog a gazdaságban. Magyarországon a készpénzhasználati jog alaptörvényben rögzített.

Készpénzhasználati anomáliák

Érdemes megemlíteni, hogy vannak a fenti mintázatokba nem illeszkedő, anomáliának tűnő arányok. Így például Japán 60 százalékoss aránya figyelemre méltóan magas egy technológiailag fejlett országhoz képest. Ebben az arányban a vidéki területek erőteljesen jelen vannak, ugyanis még Japánban is megfigyelhető, hogy kisebb, félreesőbb településeken dominánsan van jelen a készpénzfizetés.

Hasonlóképpen, Németország 51 százaslékos aránya „anomáliának” számít a gazdag európai nemzetek között, de ez inkább a nagy bankoknak szóló fogyasztói bizalmatlanságból fakadhat.

Kína helyzete pedig rendkívül speciális, mert míg a felső jövedelmi osztályba tartozók szinte teljesen elfelejtették a készpénzt, addig a szegényebbek és a kisebb településeken élők még támaszkodnak arra. Cikkünket az Origón a témában itt olvashatja el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!