Kihirdették az idei BeneFit PRIZE 2025 – for Happy Employees pályázat győzteseit a Budavári Lovardában

A Humánpolitika.com közhasznú Egyesület és az All You Can Move SportPass által 2019-ben alapított BeneFit PRIZE rangos hazai elismerés, amely azokra a vállalatokra irányítja a figyelmet, amelyek kiemelten fontosnak tartják a munkavállalói jóllétet.
„Célunk, hogy bemutassuk és díjjal ismerjük el azon kis,- közép-, nagy-, és gigavállalatokat, illetve egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek a társadalmi felelősségvállaláson a dolgozókba fektetett jólléti programot értik, ezzel megelőzve a munkahelyi fluktuációt, valamint erősítve a pályázó cégek munkaerőpiaci pozícióját és a dolgozói lojalitást” – mondta köszöntőbeszédében a díj alapítója, dr. Mihalik Zsuzsa, majd hangsúlyozta, hogy a vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni. A vállalati egészségkultúra ugyanis azon túl, hogy hat az egyénre, közösségi szinten is produktívabb, motiváltabb, testileg, szellemileg és lelkileg is kiegyensúlyozottabb munkavállalót, a vállalatok oldaláról pedig pozitívabb brand-image-t és magasabb jövedelmezőséget eredményez.
A díj azért is különleges Magyarországon, mert a pályázatokat egy átfogó szempontrendszer alapján értékelik, figyelembe véve a munkavállalói jóllét minden fontos aspektusát.
„Ma minden pályázó győztes, hiszen olyan egyedi és kreatív megoldásokkal járulnak hozzá a munkahelyi jólléthez, amelyek mindannyiunk számára példaértékűek” – mondta Dr. Mihalik Zsuzsa, majd kiemelte:
a BeneFit PRIZE 2025 felhívásra 137 cég jelentkezett, melyből 88 pályázat lett shortlistes, összesen 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek.
A szakmai díjakról független bírálóbizottság döntött
Az elismert üzletemberekből álló független zsűri az értékelés és elbírálás során figyelembe vette többek között a vállalatok által kialakított irodai környezetet, a munka-magánélet egyensúlyát, családbarát intézkedéseket, a fiatal generáció számára vonzó és motiváló juttatásokat és a fejlődést támogató programokat, valamint a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalási programokat.
A zsűri tagjai:
Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában
Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában
Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában
Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában
Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában
Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában
Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítmény alapú jutalmazási rendszerek kategóriában
Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában
Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában
Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában
Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában
Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában
Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában
Gál Katalin / OPUS / Fenntarthatóság kategóriában
Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában
Györe Márió / REGIO / Családbarát munkahely kategóriában
Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában
Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában
A BeneFit PRIZE 2025 díjazottjai
Az esemény házigazdája Litkai Gergely a tőle megszokott szórakoztató stílusban indította és konferálta az ünnepélyes díjátadót. Az eseményen Risztov Éva olimpiai bajnok úszó inspiráló és egyben megható előadását hallhatta a közönség küzdésről, a csapat fontosságáról és vezetői tevékenység alappilléreiről.
A szakmai díjakat kisvállalati kategóriában TRUMPF Hungary Kft. kapta,
középvállalati kategóriában HRP Europe Kft. nyerte el a díjat,
nagyvállalatként a Henkel Magyarország Kft. vihette haza,
gigavállalatok között a MOL Nyrt. lett a legkiemelkedőbb a kategóriájában.
Az egyéb gazdálkodó szervezet kategóriában pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem büszkélkedhet a díjjal.
A szakmai díjasok egy cégnévre szóló üvegplasztikát kaptak, az egy-egy területen kiemelkedőt létrehozó vállalatok pedig a zsűritagok különdíjait kapták.
Különdíjak a legkreatívabb ötleteknek
TELJESÍTMÉNY ALAPÚ JUTALMAZÁSI RENDSZEREK kategória
A díjat átadta: MVM – Kovács Andrea
Díjazott: MOL Nyrt.
SPORTOLTATÁS kategória
A díjat átadta: AYCM – Schneider Balázs
Díjazott: Cofidis cégcsoport magyarországi vállalatai
JOGBIZTONSÁG kategória
A díjat átadta: LegitiMo – Szabó György
Díjazott: Kia Hungary
DIGITÁLIS WELLBEING kategória
A díjat átadta: DokiApp – Somogyi Tibor
Díjazott: BMW Manufacturing Hungary Kft.
PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ kategória
A díjat átadta: Spirit Hotel – Árvai Zoltán
Díjazott: HRP Europe Kft.
FENNTARTHATÓSÁG kategória
A díjat átadta: Opus Zrt – Gál Katalin
Díjazott: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG kategória
A díjat átadta: Grantis – Sipos Csaba
Díjazott: BP BSC Kft.
BIZTOSÍTÁSOK kategória
A díjat átadta: Union – Pécsi Judit
Díjazott: Tigra Zrt.
MUNKAKÖRNYEZET kategória
A díjat átadta: Europa design – Feuertag Ottó
Díjazott: BP BSC Kft.
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK kategória
A díjat átadta: Képező – Csiszár Beatrix és Bada Éva
Díjazott: Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK kategória
A díjat átadta: Plazmapont – Jászapáthy Csaba
Díjazott: Tigra Zrt.
EDUKÁCIÓ kategória
A díjat átadta: SkillOn – Heffler Andrea
Díjazott: Yettel Magyarország Zrt.
CSALÁDBARÁT MUNKAHELY kategória
A díjat átadta: REGIO Játék – Györe Márió
Díjazott: MKK ZRT.
EGÉSZSÉGTUDATOS ÉTKEZTETÉS kategória
A díjat átadta: Hester's life – Kráml Dávid
Díjazott: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
ESÉLYEGYENLŐSÉG kategória zsűrije
A díjat átadta: Semmelweis – Püski Kata
Díjazott: Wise Payments Limited Magyarországi Fióktelepe
KÖZÖSSÉGTEREMTÉS A MUNKAHELYEN kategória
A díjat átadta: Kék Zóna Közösség – Gazsi Zoli
Díjazott: GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.
Z GENERÁCIÓ kategória
A díjat átadta: EU Jobs – Pataki Balázs
Díjazott: BP BSC Kft.
Alapítói különdíjban a Tigra Zrt. részesült, melyet dr. Mihalik Zsuzsa adott át, aki a gála lezárásaképp kiemelte, hogy a nevezési díjakból származó teljes bevételt – 3 511 200 forintot – teljes egészében az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványnak ajánlotta föl.