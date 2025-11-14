Kihirdették az idei BeneFit PRIZE 2025 – for Happy Employees pályázat győzteseit a Budavári Lovardában

A Humánpolitika.com közhasznú Egyesület és az All You Can Move SportPass által 2019-ben alapított BeneFit PRIZE rangos hazai elismerés, amely azokra a vállalatokra irányítja a figyelmet, amelyek kiemelten fontosnak tartják a munkavállalói jóllétet.

„Célunk, hogy bemutassuk és díjjal ismerjük el azon kis,- közép-, nagy-, és gigavállalatokat, illetve egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek a társadalmi felelősségvállaláson a dolgozókba fektetett jólléti programot értik, ezzel megelőzve a munkahelyi fluktuációt, valamint erősítve a pályázó cégek munkaerőpiaci pozícióját és a dolgozói lojalitást” – mondta köszöntőbeszédében a díj alapítója, dr. Mihalik Zsuzsa, majd hangsúlyozta, hogy a vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni. A vállalati egészségkultúra ugyanis azon túl, hogy hat az egyénre, közösségi szinten is produktívabb, motiváltabb, testileg, szellemileg és lelkileg is kiegyensúlyozottabb munkavállalót, a vállalatok oldaláról pedig pozitívabb brand-image-t és magasabb jövedelmezőséget eredményez.

A díj azért is különleges Magyarországon, mert a pályázatokat egy átfogó szempontrendszer alapján értékelik, figyelembe véve a munkavállalói jóllét minden fontos aspektusát.

„Ma minden pályázó győztes, hiszen olyan egyedi és kreatív megoldásokkal járulnak hozzá a munkahelyi jólléthez, amelyek mindannyiunk számára példaértékűek” – mondta Dr. Mihalik Zsuzsa, majd kiemelte:

a BeneFit PRIZE 2025 felhívásra 137 cég jelentkezett, melyből 88 pályázat lett shortlistes, összesen 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek.

A szakmai díjakról független bírálóbizottság döntött

Az elismert üzletemberekből álló független zsűri az értékelés és elbírálás során figyelembe vette többek között a vállalatok által kialakított irodai környezetet, a munka-magánélet egyensúlyát, családbarát intézkedéseket, a fiatal generáció számára vonzó és motiváló juttatásokat és a fejlődést támogató programokat, valamint a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalási programokat.