Tovább bővült a kiskereskedelmi forgalom, váratlan dolognak is van benne szerepe

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Jelenleg az erősödő belső fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje: újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus, miközben folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom – jegyezte meg a kiskereskedelem legfrisebb adataihoz fűzött csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Élénkíti a kiskereskedelem forgalmát az is, hogy marad az árréscsökkentés jövő február végéig

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 3,4 százalékkal nőtt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért december 1-től további 14 termékre kiterjeszti és 2026 február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

Horváth Diána, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szenior elemzője az adatokat értékelve elmondta, az év kilencedik hónapjában meglepetésre stagnált a kiskereskedelmi forgalom, míg az előző év azonos havi szintjét három százalékkal haladta meg. A harmadik negyedévben így a kiskereskedelmi forgalom az előző negyedévi szintjének megfelelően alakult, vagyis megtorpant a szegmens bővülése.

Otthon start és a kiskereskedelem - így függ össze

Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma és a nem élelmiszer-üzletek forgalma esetében is stagnálás látszik az előző hónappal összevetve, míg éves alapon 3,1 és 3,5 százalékos növekedés következett be. Szeptemberben indult meg a nyugdíjas utalványok postázása, amely egészen október közepéig eltartott, így ennek hatása korlátozottan jelenhetett meg az élelmiszer-kiskereskedelemben. Háromhavi átlagot tekintve az élelmiszer-üzletek forgalma azonban kismértékű növekedést mutat az előző három hónappal összevetve, amelyek a béremelkedés nyomán javuló vásárlóerő támogat. A nem élelmiszer-üzletek esetében

a gyógyszer,

gyógyászati termékek forgalma,

valamint az internetes csomagküldés növekedett havi alapon,

a használt cikk, a könyv, újság, papíráru és a textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalma ellenben jelentősen visszaesett.

Éves alapon még az iparcikk jellegű vegyes, illetőleg a bútor, műszakicikk üzletek forgalma mutatott növekedést a havi csekély mérséklődés ellenére is. Ezek esetében az Otthon Start Program felfutása fokozhatja majd

a keresletet a későbbi hónapok során. A nem élelmiszer-üzletek forgalma esetében is növekedést mutat a harmadik negyedév adata az előző negyedévhez képest.