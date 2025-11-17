Hírlevél

Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

MKIK

Jön az újabb gazdaságélénkítő csomag – a megemelt bankadóból szőttek védőhálót a kkv-nak

35 perce
Olvasási idő: 13 perc
Újabb gazdaságélénkítő kormányzati döntést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elek MKIK-elnökkel közösen tartott hétfői sajtótájékoztatóján. A most nyilvánosságra hozott intézkedéscsomag a kkv-k számára adó- és bürokráciacsökkentést jelent, ami további segítséget nyújt számukra a munkahelyek megőrzésében.
MKIKOrbán Viktorkkv-szektorNagy Elek

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Az eseményen a kormányfő és az MKIK elnöke tizenegy pontos kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen. Még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat, de lehetséges folytatni az adócsökkentés gazdaságpolitikáját. 

Budapest, 2025. november 17.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke (a képen nem látható) sajtónyilatkozatot tesz a Karmelita kolostorban 2025. november 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, kkv
Kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be a kormányfő. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos - MTI

A kitűzött célokat nem szabad feladni – folytatni kell a kkv-kat támogató gazdaságpolitikát

Ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – mutatott rá a miniszterelnök, hozzátéve: a magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk.

  1. Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét.
  2. Emelik az átalány adózók általános költséghányadát.
  3. Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpol alapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterveit.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházást.
  6. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre.
  7. Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt.
  9. A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik.
  10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra.
  11. Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre.

„Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek”

Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő végül elmondta, 

lesznek még ilyen megállapodások, ez egy másfajta kamara, fontos, hogy részt vegyenek a gazdaságpolitika irányításában.

 Az az érdekünk, hogy a tárgyalásokban és a döntésekben is részt vegyen a kamara – hangsúlyozta.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedéseket komoly közös munka előzte meg. Ahogy egy repülőgépen két pilóta szokott ülni, egyik vezet, másik navigál, és hogy a két pilóta együttműködik egy közös cél érdekében, a kormány és a kamara is ugyanazon a gépen ül, ugyanabba az irányba halad – érzékeltette a kamara és a kormány együttműködésének jellegét az elnök.

Jelentős forrásokat biztosított a kormány a kkv-k számára eddig is a kormány

Október 6-tól hét hiteltermék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára a Széchenyi-kártya-program (SZKP) keretében. A vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi turisztikai kártya Max+, a Széchenyi-kártya folyószámlahitel Max+, valamint a Széchenyi likviditási hitel Max+. 

Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást.

 Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig egy- és 250 millió forint között mozog.

A Széchenyi Mikrohitel Max+ konstrukció a korábbinál kedvezőbb feltételekkel, megemelt, akár 150 millió forintos maximális hitelösszeggel segíti az 50 fő alatti vállalkozásokat. A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi beruházási hitel Max+, a Széchenyi lízing Max+, valamint az Agrár Széchenyi beruházási hitel Max+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, egy- és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett.

A megemelt bankadó a fedezete a kkv-k támogatásának

A kormány nemrég döntött arról, hogy megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be, aki elmondta: 

a megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni és a fix 3 százalékos kkv-hiteleket.

A megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket. A kormány október 6-ától bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt és megduplázta a Demján Sándor-tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

Ezt egészíti ki a hazai kkv-k további megerősítése érdekében a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemét, húszmilliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. 

A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét.

A Demján Sándor Tőkeprogrammal (DSTP) új, százmilliárd forintos forrás nyílt meg a kis- és középvállalkozások előtt. A konstrukció nem hitel, hanem tőkejuttatás, amely lehetőséget ad a cégeknek fejlesztések, digitalizáció vagy zöld beruházások megvalósítására. A program célja, hogy a magyar tulajdonú vállalatok stabil alapokra építve növekedjenek, versenyképesebbé váljanak, és egyre nagyobb szerepet töltsenek be a nemzetgazdaságban.

Adócsökkentés helyett adót növelne a Tisza Párt, mégis kevesebb pénz lenne a kasszában

Nem szándékosan, de a Tisza Párt is asztalra tette elképzeléseit a magyar gazdaságpolitika átalakításáról. Ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a párt a terhek további növelése mellett kötelezte el magát. A Magyar Péter szakértői által megszellőztetett adótervek egyik legijesztőbb részlete, hogy akár háromszorosára ia megemelnék a társasági adót. Ezzel az ellenzéki formáció jó eséllyel növelné az inflációt, hiszen a cégek a profitveszteséget árnöveléssel próbálnák ellensúlyozni. Mindez gyengítené a lakossági fogyasztást is, ami tovább csökkentené a gazdasági növekedést és az adóbevételeket. Így az államkassza többlete sem lenne garantált, hiszen a kisebb beruházási és foglalkoztatási aktivitás miatt az adóalap is szűkülne.

 

