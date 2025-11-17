Jön az újabb gazdaságélénkítő csomag – a megemelt bankadóból szőttek védőhálót a kkv-nak

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Az eseményen a kormányfő és az MKIK elnöke tizenegy pontos kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen. Még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat, de lehetséges folytatni az adócsökkentés gazdaságpolitikáját.
A kitűzött célokat nem szabad feladni – folytatni kell a kkv-kat támogató gazdaságpolitikát
Ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – mutatott rá a miniszterelnök, hozzátéve: a magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk.
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét.
- Emelik az átalány adózók általános költséghányadát.
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpol alapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterveit.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházást.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt.
- A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra.
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre.
„Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek”
Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.
A kormányfő végül elmondta,
lesznek még ilyen megállapodások, ez egy másfajta kamara, fontos, hogy részt vegyenek a gazdaságpolitika irányításában.
Az az érdekünk, hogy a tárgyalásokban és a döntésekben is részt vegyen a kamara – hangsúlyozta.
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedéseket komoly közös munka előzte meg. Ahogy egy repülőgépen két pilóta szokott ülni, egyik vezet, másik navigál, és hogy a két pilóta együttműködik egy közös cél érdekében, a kormány és a kamara is ugyanazon a gépen ül, ugyanabba az irányba halad – érzékeltette a kamara és a kormány együttműködésének jellegét az elnök.
Jelentős forrásokat biztosított a kormány a kkv-k számára eddig is a kormány
Október 6-tól hét hiteltermék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára a Széchenyi-kártya-program (SZKP) keretében. A vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi turisztikai kártya Max+, a Széchenyi-kártya folyószámlahitel Max+, valamint a Széchenyi likviditási hitel Max+.
Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást.
Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig egy- és 250 millió forint között mozog.
A Széchenyi Mikrohitel Max+ konstrukció a korábbinál kedvezőbb feltételekkel, megemelt, akár 150 millió forintos maximális hitelösszeggel segíti az 50 fő alatti vállalkozásokat. A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi beruházási hitel Max+, a Széchenyi lízing Max+, valamint az Agrár Széchenyi beruházási hitel Max+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, egy- és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett.
A megemelt bankadó a fedezete a kkv-k támogatásának
A kormány nemrég döntött arról, hogy megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be, aki elmondta:
a megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni és a fix 3 százalékos kkv-hiteleket.
A megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket. A kormány október 6-ától bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt és megduplázta a Demján Sándor-tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.
Ezt egészíti ki a hazai kkv-k további megerősítése érdekében a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemét, húszmilliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással.
A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét.
A Demján Sándor Tőkeprogrammal (DSTP) új, százmilliárd forintos forrás nyílt meg a kis- és középvállalkozások előtt. A konstrukció nem hitel, hanem tőkejuttatás, amely lehetőséget ad a cégeknek fejlesztések, digitalizáció vagy zöld beruházások megvalósítására. A program célja, hogy a magyar tulajdonú vállalatok stabil alapokra építve növekedjenek, versenyképesebbé váljanak, és egyre nagyobb szerepet töltsenek be a nemzetgazdaságban.
Adócsökkentés helyett adót növelne a Tisza Párt, mégis kevesebb pénz lenne a kasszában
Nem szándékosan, de a Tisza Párt is asztalra tette elképzeléseit a magyar gazdaságpolitika átalakításáról. Ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a párt a terhek további növelése mellett kötelezte el magát. A Magyar Péter szakértői által megszellőztetett adótervek egyik legijesztőbb részlete, hogy akár háromszorosára ia megemelnék a társasági adót. Ezzel az ellenzéki formáció jó eséllyel növelné az inflációt, hiszen a cégek a profitveszteséget árnöveléssel próbálnák ellensúlyozni. Mindez gyengítené a lakossági fogyasztást is, ami tovább csökkentené a gazdasági növekedést és az adóbevételeket. Így az államkassza többlete sem lenne garantált, hiszen a kisebb beruházási és foglalkoztatási aktivitás miatt az adóalap is szűkülne.