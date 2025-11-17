Jön az újabb gazdaságélénkítő csomag – a megemelt bankadóból szőttek védőhálót a kkv-nak

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Az eseményen a kormányfő és az MKIK elnöke tizenegy pontos kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen. Még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat, de lehetséges folytatni az adócsökkentés gazdaságpolitikáját.

Kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be a kormányfő. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos - MTI

A kitűzött célokat nem szabad feladni – folytatni kell a kkv-kat támogató gazdaságpolitikát

Ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – mutatott rá a miniszterelnök, hozzátéve: a magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk.

Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét. Emelik az átalány adózók általános költséghányadát. Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpol alapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterveit. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházást. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre. Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt. A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra. Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre.

„Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek”

Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.