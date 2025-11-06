Hírlevél

Újabb pénzcsap nyílik meg a vidéki kkv-k előtt – hamarosan indul a Demján Sándor 1+1 második üteme

Hamarosan indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme, újabb húszmilliárd forint támogatás nyílik meg a vidéki vállalkozások fejlesztésére. Cél a vidéki kkv-k termelékenységének, versenyképességének és technológiai felkészültségének növelése.
A kormány a hazai kis- és középvállalkozások további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemét, húszmilliárd forint keretösszeggel. Ebből is látszik, hogy az Orbán-kabinet mindent megtesz a magyar kkv-k támogatása érdekében  – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdán.

Fix 3 százalék hitelek a magyar kkv-knak, KKVhitelek, illusztráció
A kkv-k támogatási kérelmeiket december 1-jtől nyújthatják be. / Fotó: Shutterstock

Sok pénz ütheti a vidéki kkv-k markát

A közleményben a tárca kiemeli: a program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét. Az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

A Demján Sándor 1+1 program első üteme kimagasló eredményeket hozott: eddig csaknem 1400 vállalkozás részesült támogatásban 108 milliárd forint értékben. A támogatások révén több mint kétszázmilliárd forintnyi beruházás valósul meg országszerte, a forrás közel kétharmada pedig a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, hozzájárulva a helyi gazdaság megerősödéséhez.

Ezért döntött a kormány a program folytatása mellett

A kihívásokkal teli nemzetközi gazdasági helyzet továbbra sem kedvez a vállalkozások beruházásainak. Az Európai Unió egyre súlyosabb versenyképességi problémákkal küzd, miközben az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás az európai vállalkozások számára hátrányos feltételeket teremtett. 

Ezért a kormány 

  • a hosszú távon fenntartható, 
  • beruházásvezérelt gazdasági növekedés elérése és 
  • a hazai kkv-k még hatékonyabb támogatása 

érdekében a program folytatásról döntött.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség, ami indokolja, hogy vissza nem térítendő támogatásokkal is elősegítsük a kkv-k technológiai ugrását. A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is. A kormány célja változatlan: a hazai kkv-k bátran fejlesszenek, váltsanak technológiát, álljanak át magasabb hozzáadott értékű termelésre.

A pályázatban a támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. Az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően a pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára.

A mai nappal indult az előregisztráció

A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. A forrás várhatóan további mintegy 250 vállalkozás fejlesztéséhez járulhat hozzá, ami legalább negyvenmilliárd forintnyi új beruházást eredményezhet a magyar gazdaságban. A támogatási összegek 2026 első negyedévében száz százalékban előlegként kerülnek kifizetésre, hogy a vállalkozások minél hamarabb megkezdhessék beruházásaikat.

A pályázás menete a lehető legegyszerűbb módon, a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, amelyek az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.

A program a Vali.hu oldalon keresztül érhető el.

 

