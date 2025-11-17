Fűtés klímával? Így válasszunk, hogy tényleg megérje

Az alábbi összeállításból kiderül, hogy mely esetben lehet jó választás a klímával való fűtés és az is, hogy mi alapján válasszunk készüléket.
Fűtés klímával: tényleg olcsóbb?
A klímás fűtés nem „termel” hőt, hanem áthelyezi azt egyik helyről a másikra – ezáltal jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint például egy hagyományos villanyradiátor. A másik előnye pedig, hogy szinte azonnal érezhető a meleg; a klíma percek alatt képes 22-24°C-os levegőt fújni, míg egy padlófűtés vagy radiátor esetében akár félórát is igénybe vehet, hogy bemelegedjen a lakás. A klímás fűtés emellett kevésbé terheli a környezetet, különösen akkor, ha zöld forrásból származó villamos energiát használunk hozzá. Ráadásul nem bocsát ki égésterméket, nem kell hozzá kémény, és nem növeli a légszennyezést.
Egy jól megválasztott inverteres légondi nem csupán hűti vagy fűti a helyiséget, hanem kellemes, egészséges és huzatmentes beltéri környezetet is teremt. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezért friss terméktesztjében nemcsak a hűtési és fűtési teljesítményt, hanem a párátlanítás hatékonyságát, használhatósági szempontokat és a termékek valós zajszintjét is vizsgálta.
A komfortérzetet több tényező együttese határozza meg:
- Stabil hőmérséklet: a készüléknek pontosan kell tartania a beállított hőmérsékletet, nagyobb ingadozások nélkül – ez jelentősen befolyásolja a kényelmet.
- Egyenletes légáramlás: a levegő ne áramoljon közvetlenül a használó felé, és ne keltsen huzatos érzést – ez különösen fontos hűtés közben.
- Csendes működés: a beltéri és kültéri egység zajszintje is számít – egy hangos klíma könnyen megzavarhatja a pihenést, főleg éjszaka.
- Hatékony páramentesítés: a levegő nedvességtartalmának egyensúlya kulcsfontosságú – a túl sok pára fülledtté teszi a levegőt, a túl kevés pedig kiszáríthatja a nyálkahártyát.
- Egyszerű, átlátható kezelés: az intuitív vezérlés, az egyértelmű beállítások és a gyorsan elérhető funkciók mind hozzájárulnak a kellemes használathoz.
Milyen típusú klímák alkalmasak fűtésre?
Nem minden klíma alkalmas arra, hogy megbízható fűtési rendszerként szolgáljon. Az egyszerűbb, olcsóbb modellek elsősorban hűtésre lettek tervezve, és bár technikailag képesek fűteni is, hideg időben gyorsan veszítenek a hatékonyságukból. Azonban egy pusztán nagyobb teljesítményű klíma sem feltétlenül jelent mindig jobb választást.
A megfelelő berendezés kiválasztásakor a helyiség alapterülete, hőszigetelése, tájolása stb. mind-mind befolyásolja a szükséges teljesítményt.
A szakemberek szerint 20–60 négyzetméteres alapterület esetén még hatékonyan működtethető egyetlen klíma is, de nagyobb terekhez már több beltéri egységre lesz szükség, vagy más kiegészítő megoldásra.
A hatékonyság megítéléséhez érdemes figyelni a teljesítménymutatókat: a COP (Coefficient of Performance) és EER (Energy Efficiency Ratio), valamint ezek szezonális értékeit (SCOP és SEER). Megmutatják, hogy a klíma 1 kW villamosenergiából hány kW hűtési vagy fűtési energiát képes előállítani. Ha például 1 kW-ból 5 kW hőt termel, a teljesítmény-együtthatója (COP) 5,0 – minél magasabb ez az érték, annál energiahatékonyabb és gazdaságosabb a működés.
Milyen energiafogyasztásra számíthatunk?
A Tudatos Vásárlók Egyesülete által legutóbb tesztelt 11 márka – Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, Hitachi, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba – 33 klímájának fogyasztási adatai alapján éves szinten a következő átlagértékekkel kalkulálhatunk:
- Fűtés esetén: 614 – 945 kWh/év
- Hűtés esetén: 92 – 195 kWh/év
A klímával való fűtés árnyoldalai:
- Teljesítménye jelentősen csökken, ha a külső hőmérséklet fagypont alá esik - így több elektromos energiát használnak fel ugyanannyi hő előállításához, ami megnövelheti a villanyszámlát.
- Beszerelési költség: egy jól működő fűtő-klíma beszerzése 250.000–400.000 Ft között mozog, a teljes telepítéssel együtt pedig könnyen átlépheti az 500.000 Ft-ot is.
- Karbantartási költség: évente legalább egyszer, de fűtési szezon előtt mindenképp ajánlott szakemberrel elvégeztetni az ellenőrzést. Egy elhanyagolt klíma rossz hatásfokkal működik, de akár egészségügyi problémákat is okozhat.
Mire érdemes még figyelni?
A fűtésen légkondival spórolni csak úgy tudunk, ha megfelelő a lakásunk hőszigetelése. Így, ha komolyan gondoljuk, hogy a klíma lesz az elsődleges fűtési rendszerünk, előbb mindenképp ellenőrizzük, milyen állapotban van az épület hőszigetelése – ez nemcsak energiatakarékossági szempontból fontos, de a komfortérzetünket is jelentősen befolyásolja.