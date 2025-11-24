A Caola Zrt. a Demján Sándor 1+1 Beruházás-élénkítő Támogatási Program keretében már megkapta a Kormány csaknem 184 millió forintos támogatását, amelynek köszönhetően a vállalat összesen 367 millió forintos fejlesztést valósított meg - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.

Nagy Márton a Caola Zrt telephelyén járt/Fotó: Facebook

A miniszter kiemelte:

a beruházás modern gyártási és csomagolási technológiát,

energiahatékony megoldásokat,

digitális fejlesztéseket hozott a cég működésébe, tovább erősítve a magyar kozmetikai és háztartásvegyipar több mint 190 éves hagyományát.

A most megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a Caola ma zöldebben, hatékonyabban és versenyképesebben működik – stabil munkahelyeket és magasabb hozzáadott értékű termelést biztosítva. A Caola 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként ma is példát mutat innovációból és exportképességből. Nem véletlenül működik Modern Mintaüzemként, ahol az elmúlt években több ezer hazai kkv ismerhette meg testközelből a legkorszerűbb gyártási technológiákat.

A Caola egyike a kiemelkedő teljesítményt nyújtó támogatott magyar vállalatoknak

A miniszter azt írta, hogy továbbra is elkötelezett a magyar kis- és középvállalkozások támogatása mellett, ezért indították el a Demján Sándor 1+1 Program második ütemét, újabb 20 milliárd forintos kerettel, hogy még több hazai vállalkozás juthasson olyan fejlesztési forráshoz, amely segíti a méretugrást, a technológiai megújulást és a versenyképesség erősítését.

Az eseményen kifejezte gratulációját a Caola Zrt. vezetőinek és munkatársainak, és elmondta, hogy a fejlesztés újabb lépés egy erős, innovatív és fenntartható magyar gazdaság felé. A kormány továbbra is minden eszközzel támogatja a magyar vállalkozásokat, hogy biztonságban, kiszámítható környezetben, stabilan fejlődhessenek.