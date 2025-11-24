Századvég Konjunktúrakutató: 2022 tavasza óta nem látott szinteken a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. novemberi felmérésében a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást Magyarország jövőbeni versenyképességével, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulásával kapcsolatos várakozások javulása jelentették a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

2022 tavasza óta nem látott szinteken a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete – közzétette a friss kutatási eredményeket a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lakossági konjunktúraindex

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött novemberben, az előző havi értékhez képest.

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −0,7-ről 0,0-ra, a gazdasági környezet érzékelése novemberben az előző havi −21,2-ről −16,5-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −53,3-ről −52,1-re javult, és mindeközben az anyagi helyzet megítélése is erősödött −9,1-ről −8,0-ra.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 novemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk, és immár a pozitív tartományba került a következő évre várt magyarországi versenyképesség.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint hogyan alakul Magyarország versenyképessége a következő egy évben?” novemberben jócskán (+7,5 indexponttal) kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 9,2 százaléka jelezte az előző havi 7,9 százalékos arány után, hogy jelentősen javuló hazai versenyképességet vár a következő egy évben. 29,3 százalékuk (+5,8 százalékpont) számol kismértékben javuló versenyképességgel a következő egy évre. Változatlan magyar versenyképességre 28,2 százalék (−1,6 százalékpont) számít, a kismértékben romlik kategóriát a megkérdezettek 16,3 százaléka (+0,9 százalékpont) választotta, míg a válaszadók 10,1 százaléka (−3,2 százalékpont) szerint jelentősen romlik a magyar versenyképesség.