Botrány: „Vacak étel ki****** szegényeknek” – így jellemezte cége termékeit egy élelmiszergyártó vezetője

Nagy a botrány a jelentős és nagy múltú amerikai Campbell’s Soup Company-nál, miután egy volt alkalmazott állításai nyomán peres eljárás indult a konzervgyártó cég egyik vezetője ellen. A kereset alapvető állítása az, hogy a vállalati menedzser egy hangfelvételen hallhatóan és egyértelműen azt mondja, hogy a vállalat termékei „ki******* szegény embereknek szánt vackok”.
Botrány a konzervgyártónál: rasszizmus és elhallgatás is a skálán
A keresetet a michigani Wayne megyei körzeti bíróságon nyújtotta be a volt alkalmazott, Robert Garza, aki 2024 szeptemberében távmunkában kezdett dolgozni a Campbell’s New Jersey-i központjában biztonsági elemzőként. Garza állítása szerint 2025 januárjában bocsátották el, miután jelezte feletteseinek az informatikai alelnök, Martin Bally több kifogásolható megjegyzését – köztük Bally rasszista kijelentéseit indiai származású munkatársaikról, valamint a vállalat egyik alapanyagára tett utalást, ami arra vonatkozott, hogy a hús „biomérnökileg előállított”, azaz mesterséges húskészítmény.
A kereset szerint Garza 2024 novemberében egyeztetett Ballyvel fizetéséről, ám a megbeszélés egyórás, indulatos monológgá alakult. Garza állítása szerint Bally eközben
becsmérelte a cég termékeinek minőségét és fogyasztóit, rasszista kijelentéseket tett, és elismerte, hogy többször érkezett munkába marihuánás édességek hatása alatt.
Garza – miután állítása szerint úgy érezte, hogy „valami nincs rendben” – hangfelvételt készített a beszélgetés folytatásáról. A felvétel később a michigani WDIV televízióba is eljutott. A The Guardian beszámolója szerint a hangfelvételen az alábbi kijelentések hallhatók: „Mi vacak árut gyártunk a szegény embereknek.” A hang később hozzáteszi az alábbiakat:
- „Ki veszi meg ezt? Én már alig vásárolok Campbell’s-termékeket”.
- „Nem egészséges, most hogy tudom, mi van benne… biomérnökileg kreált hús”.
Az állítás szerint a hang Martin Bally-é, de ezt majd a bizonyítási eljárás során kell megállapítani.
Garza elmondása szerint a találkozó után „mély felháborodást” érzett, de a felvételt csak 2025 januárjában mutatta meg felettesének. A felettesével való egyeztetést követően húsz nappal később elbocsátották, állítása szerint előzetes figyelmeztetés nélkül.
A felperes jogi képviselője szerint ügyfelén a cég megtorolta azt, hogy kiállt munkatársai mellett. Az ügyvéd szerint Garza azért fordult feletteseihez, mert nem tartotta elfogadhatónak a magas beosztású vezető sértő és kirekesztő kijelentéseit.
A kereset szerint Garza elbocsátása megtorló jellegű volt, továbbá a vállalat faji szempontból ellenséges munkakörnyezetet tartott fenn.
A felperes azt is állítja, hogy a Campbell’s HR-részlege nem vizsgálta ki a bejelentést, ő pedig azóta is munkanélküli.
Belső vizsgálatot indított a vállalat
A Campbell’s közleményben reagált az ügyre. Ebben azt közölték, hogy a vállalat vizsgálatot indított, és Ballyt ideiglenesen felfüggesztették, fizetett szabadságra küldték. A közlemény hangsúlyozza: „Ha a felvételen elhangzó kijelentések valósak, azok elfogadhatatlanok, és nem tükrözik a vállalat értékrendjét.”
A cég szóvivője a Newsweek megkeresésére tagadta, hogy a vállalat mesterségesen előállított húst használna konzervételeleinek elkészítéséhez. Közlése szerint
a Campbell’s levesei 100 százalékban valódi, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma által jóváhagyott, antibiotikumtól mentes csirkehúst tartalmaznak.
A perben főszereplő alelnök eddig nem kommentálta az ellene benyújtott keresetet, amelyben őt, a felperesként fellépő volt alkalmazott munkahelyi főnökét, továbbá a vállalatot is alperesként nevezik meg.
Döntöttek már be vállalatot meggondolatlan vezetői kijelentések
A kereset megemlíti: a Campbell’s nincs egyedül azon vállalatok sorában, ahol vezetők nyilvánosan becsmérlik saját termékeiket. 2017-ben a kínai telekommunikációs óriás, a Huawei alelnöke, Eric Xu egy új okosórával kapcsolatos kérdésre válaszolva kétségeket vetett fel a termék szükségességével kapcsolatban, mondván, hogy az okostelefonok mellett talán teljesen szükségtelenül készítették őket.
Egy másik hírhedt eset 1991-ben történt: a Ratner Group ékszergyártó cég korábbi elnöke, Gerald Ratner nyilvánosan „teljes szemétnek” nevezte a termékeiket. Ratner később ugyan bocsánatot kért a kijelentéséért, jelezve, hogy csak viccelni próbált vele, de a botrány úgy megütötte a cég üzleti teljesítményét, hogy végül mintegy 330 üzletüket kellett bezárniuk az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.