Botrány: „Vacak étel ki****** szegényeknek” – így jellemezte cége termékeit egy élelmiszergyártó vezetője

Nagy a botrány a jelentős és nagy múltú amerikai Campbell’s Soup Company-nál, miután egy volt alkalmazott állításai nyomán peres eljárás indult a konzervgyártó cég egyik vezetője ellen. A kereset alapvető állítása az, hogy a vállalati menedzser egy hangfelvételen hallhatóan és egyértelműen azt mondja, hogy a vállalat termékei „ki******* szegény embereknek szánt vackok”.

A vállalat által készített konzervek sorakoznak egy amerikai üzlet polcain (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Botrány a konzervgyártónál: rasszizmus és elhallgatás is a skálán

A keresetet a michigani Wayne megyei körzeti bíróságon nyújtotta be a volt alkalmazott, Robert Garza, aki 2024 szeptemberében távmunkában kezdett dolgozni a Campbell’s New Jersey-i központjában biztonsági elemzőként. Garza állítása szerint 2025 januárjában bocsátották el, miután jelezte feletteseinek az informatikai alelnök, Martin Bally több kifogásolható megjegyzését – köztük Bally rasszista kijelentéseit indiai származású munkatársaikról, valamint a vállalat egyik alapanyagára tett utalást, ami arra vonatkozott, hogy a hús „biomérnökileg előállított”, azaz mesterséges húskészítmény.

A kereset szerint Garza 2024 novemberében egyeztetett Ballyvel fizetéséről, ám a megbeszélés egyórás, indulatos monológgá alakult. Garza állítása szerint Bally eközben

becsmérelte a cég termékeinek minőségét és fogyasztóit, rasszista kijelentéseket tett, és elismerte, hogy többször érkezett munkába marihuánás édességek hatása alatt.

Garza – miután állítása szerint úgy érezte, hogy „valami nincs rendben” – hangfelvételt készített a beszélgetés folytatásáról. A felvétel később a michigani WDIV televízióba is eljutott. A The Guardian beszámolója szerint a hangfelvételen az alábbi kijelentések hallhatók: „Mi vacak árut gyártunk a szegény embereknek.” A hang később hozzáteszi az alábbiakat:

„Ki veszi meg ezt? Én már alig vásárolok Campbell’s-termékeket”.

„Nem egészséges, most hogy tudom, mi van benne… biomérnökileg kreált hús”.

Az állítás szerint a hang Martin Bally-é, de ezt majd a bizonyítási eljárás során kell megállapítani.

Garza elmondása szerint a találkozó után „mély felháborodást” érzett, de a felvételt csak 2025 januárjában mutatta meg felettesének. A felettesével való egyeztetést követően húsz nappal később elbocsátották, állítása szerint előzetes figyelmeztetés nélkül.