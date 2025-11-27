Itt a magyarázat arra, miért leszünk képtelenek elengedni a kőolajat – sokak jóléte múlik azon

Óriási visszhangot váltott ki a közelmúltban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss jelentése, melyben a korábbi előrejelzéseihez képest lényegében éles, ellentétes fordulatot véve a szervezet azt taglalja, hogy a közelgő kőolajcsúcs elmarad, a kőolaj felhasználásának fokozatos visszaszorulása helyett újra erőre kap az emberiség kőolaj iránti igénye. A jelentést mi is bemutattuk az Origón, cikkünket itt találja. Most egy figyelmet érdemlő szakértői elemzés jelent meg az IEA jelentésének hátteréről az Oilprice oldalán, erre támaszkodva foglaljuk össze, hogy tetszik vagy sem, az IEA nem téved: tényleg velünk marad a kőolaj.

A gigantikus Rosemount kőolajfinomító az Egyesült Államokban, Minnesota államban (illusztráció)

Kőolaj: mégsem búcsúzunk tőle, sőt, növekszik az arra való igény

Érdemes összefoglalni röviden az előzményeket: az IEA a sokat vitát kiváltó jelentésével lényegében visszalépett korábbi előrejelzésétől, amely szerint a globális olajkereslet 2030-ra érne a tetőpontjára. Azaz néhány év múlva történelmi, úgy nevezett infexiós ponthoz érkeznénk, amit követően az olaj, bár nem tűnne el egy csapásra, kereslete fokozatosan csökkenne, s mint energetikailag megkerülhetetlen, de szennyező hordozó fokozatosan háttérbe szorulna.

Bár ennek az irányváltásnak az oka valóban vitatható — hiszen az előrejelzéseknek alapvetően adatokra kellene épülniük, ez viszont nemrég, mint megírtuk, vélelmes kérdéssé vált az IEA gyakorlatában —, összességében mégis üdvözlendő, hogy megtörént a korrekció. Ha ugyanis nem csupán a villamosenergia-felhasználás szempontjából szemléljük az energiakeresletet, hanem a teljes energiamérleget vizsgáljuk, világosan látszik, hogy a kereslet — különösen a globális Délen — továbbra is növekedő pályán van. (A globális Dél fogalmához: a kategória messze nem pusztán földrajzi fogalom, a kategórába sorolt országok jelentős része ugyan valóban a glóbusz déli részén helyezkedik el, de nem az összes. A fogalom sokkal inkább gazdaságfejlődési sajátosságokra utal. Latin-Amerika és Afrika egésze, valamint Ázsia jórésze mindenképp a globális Délhez sorolható tehát, elhelyezkedése ellenére azonban nem sorolhatjuk ide Ausztráliát és Új-Zélandot, ahogyan a nyugati világba tartozónak tekintett, de földrajzilag Ázsiában található országokat, mint Japánt, Dél-Koreát, illetve Izraelt.)