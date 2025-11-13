Felejtsük el, hogy a világ lejön a kőolajról – friss, rémisztő előrejelzést adtak ki

Kész, itt a vége, eddig tartott a párizsi székhelyű IEA álláspontja arról, hogy a világ hamarosan lejtmenetbe kapcsol a kőolajfelhasználást illetően. A szervezet, melynek előrejelzéseit világszerte referenciaként használják a kormányok és az energiaipari vállalatok – s amely körül, miként nemrég megírtuk, nem könnyen magyarázható olajstatisztikai skandallum kerekedett –, most már úgy látja, hogy az olajfogyasztás sem csökkenni, sem stagnálni nem fog az évtizedben, hanem a jelenlegi feltételeket alapul véve 13 százalékkal növekszik 2050-ig.

Itt az új előrejelzés: 2050-ig növekedni fog a kőolaj iránti igény (illusztráció)

Fotó: Pexels / Tom Fisk

Mégsem kevesebb, hanem több kőolaj kell a világnak

Az IEA friss jelentése újabb hangsúlyváltásnak tekinthető, de nem az elsőnek a korábbi években a kőolaj irányti kereslet lassú lecsengését felfestő álláspontjához képest. A szervezet már szeptemberben azt jelezte, hogy az igények kiszolgálása miatt dollármilliárdokat kell befektetni új kőolaj- és földgázkészletek feltárásába és kitermelésébe – emiatt rengeteg támadást is kapott, főként azért, mert szakmai álláspontja nehezen összeegyeztethető a klímacélok elérésével.

A Bloomberg összefoglalójában kitér rá, hogy az IEA friss előrejelzése ugyanakkor nem rendkívüli, sőt, abba a trendbe illeszkedik, amit a nagy olajvállalatok egy ideje megjelenítenek a kereslet várható emelkedésére vonatkozóan. Például szeptemberben a BP visszvonta azon előrejelzését, ami szerint a kőolajfogyasztás már idén elérheti csúcspontját.

A trendfordulóról szóló jelzés egy olyan időszakban érkezik, amikor a washingtoni kormányzat azon dolgozik, hogy felpörgesse a fosszilis energiahordozók kitermelését.

„A jövőbeli olajkereslet egyik fő meghatározója a közlekedési szektor villamosítása” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az ügynökség párizsi központjából adott telefoninterjúban, aki szerint a forgatókönyv pontos lefutása a tényleges kormányzati politikáktól függ.

Míg ugyanis a világ egyes részein (Kína, Európa egyes országai) viszonylag gyors tempóban halad az elektromos autók elterjedése (még ha a kihívások óriásiak is), a penetráció máshol lassul, noha a mobilitási igény növekszik.

Ezen az IEA szerint erős politikai támogatással lehetne fordítani. Ennek híján viszont marad a hagyományos meghajtások használata.