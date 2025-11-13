Felejtsük el, hogy a világ lejön a kőolajról – friss, rémisztő előrejelzést adtak ki

Kész, itt a vége, eddig tartott a párizsi székhelyű IEA álláspontja arról, hogy a világ hamarosan lejtmenetbe kapcsol a kőolajfelhasználást illetően. A szervezet, melynek előrejelzéseit világszerte referenciaként használják a kormányok és az energiaipari vállalatok – s amely körül, miként nemrég megírtuk, nem könnyen magyarázható olajstatisztikai skandallum kerekedett –, most már úgy látja, hogy az olajfogyasztás sem csökkenni, sem stagnálni nem fog az évtizedben, hanem a jelenlegi feltételeket alapul véve 13 százalékkal növekszik 2050-ig.
Mégsem kevesebb, hanem több kőolaj kell a világnak
Az IEA friss jelentése újabb hangsúlyváltásnak tekinthető, de nem az elsőnek a korábbi években a kőolaj irányti kereslet lassú lecsengését felfestő álláspontjához képest. A szervezet már szeptemberben azt jelezte, hogy az igények kiszolgálása miatt dollármilliárdokat kell befektetni új kőolaj- és földgázkészletek feltárásába és kitermelésébe – emiatt rengeteg támadást is kapott, főként azért, mert szakmai álláspontja nehezen összeegyeztethető a klímacélok elérésével.
A Bloomberg összefoglalójában kitér rá, hogy az IEA friss előrejelzése ugyanakkor nem rendkívüli, sőt, abba a trendbe illeszkedik, amit a nagy olajvállalatok egy ideje megjelenítenek a kereslet várható emelkedésére vonatkozóan. Például szeptemberben a BP visszvonta azon előrejelzését, ami szerint a kőolajfogyasztás már idén elérheti csúcspontját.
A trendfordulóról szóló jelzés egy olyan időszakban érkezik, amikor a washingtoni kormányzat azon dolgozik, hogy felpörgesse a fosszilis energiahordozók kitermelését.
„A jövőbeli olajkereslet egyik fő meghatározója a közlekedési szektor villamosítása” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az ügynökség párizsi központjából adott telefoninterjúban, aki szerint a forgatókönyv pontos lefutása a tényleges kormányzati politikáktól függ.
Míg ugyanis a világ egyes részein (Kína, Európa egyes országai) viszonylag gyors tempóban halad az elektromos autók elterjedése (még ha a kihívások óriásiak is), a penetráció máshol lassul, noha a mobilitási igény növekszik.
Ezen az IEA szerint erős politikai támogatással lehetne fordítani. Ennek híján viszont marad a hagyományos meghajtások használata.
A jelenlegi feltételeket alapul vevő forgatókönyv szerint
a globális olajfogyasztás napi nagyjából 100 millió hordóról 113 millióra emelkedik 2050-re, miközben az elektromos járművek részesedése a teljes globális autóeladásokból 2035 után nagyjából stagnálni fog.
Az olajkeresletet főként a feltörekvő piacokon és a fejlődő gazdaságokban a közúti közlekedésben, a petrolkémiai alapanyagokban és a légi közlekedésben való fokozott felhasználás hajtja majd. Ugyanakkor a szél- és napenergia felhasználásának növekedése lassabb ütemű lesz, ami a földgázfelhasználás növekvő felhasználását vetíti előre.
Elkerülhetetlen, hogy a két út eltérő következményekkel járjon a világ olajpiacaira és áraira nézve. Az IEA szerint „a nagyobb kereslet gyorsabban felemészti a felesleges olaj- és LNG-kínálatot”, ami 2035-re körülbelül 90 dollárra emeli az olajárakat hordónként. A kereslet kielégítése nagyjából napi 25 millió hordónyi új projektet, valamint a jelenleg szankciókkal sújtott termelők által nyújtani képes ellátást igényelné.
OPEC: beköszöntött a valóság
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) legfrissebb havi jelentése szerint
- a világ olajkitermelése napi 500 000 hordóval haladta meg a keresletet a harmadik negyedévben,
- szemben az egy hónappal ezelőtt becsült 400 000 hordós hiánnyal (vagyis amikor a kereslet meghaladja a termelési szintet).
Ezért a túlkínálati jelzést kiadva, a bécsi székhelyű titkárság napi 890 000 hordóval emelte a nem OPEC- és nem OPEC+ országok kitermelésére vonatkozó becslését a negyedévben, amelynek több mint felét az Egyesült Államok termelésnövekedése magyarázza.
A jelentés arra is rámutat, hogy az OPEC+ a legutóbbi negyedévben több nyersolajat termelt, mint amennyit a szervezet szükségesnek ítélt a globális kereslet kielégítéséhez. Ebben – írja a Bloomberg – persze benne volt az a mennyiség is, melyet a korábban visszatartott kínálat piacra engedésével az olajtermelő országok most az eladási oldalra engedtek rá.
A negyedéves túlkínálat miatt azonban az OPEC részéről jelzés érkezett: visszafogják a piacra engedés ütemét, és 2026 első negyedévében szüneteltetik a további termelésnövelést. Az OPEC ezt szezonális keresletcsökkenéssel indokolta, ugyanakkor számos elemző szerint a globális piacokon jelentős túlkínálatra kell számítani még a következő év első negyedévében is. Ezt egyébként az OPEC adatai is megerősítik: 2026-ra is túlkínálatot vetítenek előre, bár mérsékeltebb mértékben, mint más előrejelzések.
A kartellnek napi 42,6 millió hordó termelésre lenne szüksége a globális kereslet kiegyensúlyozásához az első negyedévben, ami kevesebb, mint az októberi 43 millió hordós termelési szint.
Az OPEC üdvözölte az IEA álláspontjának fentebb összefoglalt változását is.
Az OPEC szerint ugyanis az IEA ezzel „találkozott a valósággal”, vagyis a szervezet szerint arra, hogy az IEA korábbi előrejelzései az olajkereslei növekedés megállásáról és aztán a csökkenésről nem voltak megalapozottak. Így bár a szervezet rövid távon a túlkínálati helyzetre készül, ha a 2050-ig szóló prognózisra tekintünk, a kőolajtermelő országok a növekvő igényekre feltehetően a kitermelés növelésével válaszolnak majd közép- és hosszútávon.