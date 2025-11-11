Duplázódott a profit, megemeli a bankadót a kormány

Azért kerülne sor a bankadó megemelésére, mert a kormány úgy látja, hogy a bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, míg az adózás utáni eredmény 1500 milliárd fölött várható.

A megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni valamint a nagyon népszerű fix 3%-os KKV hiteleket. Fotó: Facebook/Nagy Márton

Idén 180 milliárdot vár a kormány a bankadóból

„A banki profitok megduplázódtak, ezért az adót is meg fogjuk emelni. A bankok adójából a kisvállalatok adócsökkentését fogjuk fedezni” – mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Jelenleg 180 milliárdot várnak idén bankadóból, s az alábbi bontásban történne a bankadó emelése Nagy Márton javaslata szerint:

a 20 milliárd forintot meg nem haladó rész 2025-ben 7 százalék volt, 2026-ban 8 százalék lett volna, ehelyett 10 százalék lesz a miniszter javaslata szerint

a 20 milliárd forint feletti rész 18 százalék, jövőre 20 százalék lett volna, ez 30 százalékra emelkedik

az állampapír-vásárlási lehetőség ezzel párhuzamosan 50 százalék lett volna jövőre is, ez azonban csökken 30 százalékra.

A miniszter szerint nemzetközileg is kimagasló a bankszektor tőkearányos megtérülése, csak két ország tudott a magyarnál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.

Nagy Márton a bankadó emelése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy van egy ideológia különbözőség a Fidesz és a Tisza Párt között. A Tisza ugyanis kivezetné a bankadót, ezzel szemben a kormány épp megduplázza.

A kormány továbbá kiáll amellett is, hogy minden magyar embert megillessen a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás - éljen az ország bármely pontján! Ezért változatlanul és határozottan elvárja a bankoktól, hogy minden településen legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.