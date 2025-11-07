Kötelezőbiztosítás-váltás – többet vagy kevesebbet fizet, mint a hazai átlag?

Befagyott a kötelező biztosítás átlagos díja, a friss adatok szerint az idei év végi kampány első napjaiban 32 900 forintos átlagáron kötötték az új szerződéseket az autósok, szinte ugyanazon az áron, mint tavaly. A biztosítók között továbbra is éles a verseny, de az ügyfelek többsége néhány nagy szereplőnél köt ki - közölte az egyik biztosításközvetítő.

A kötelező biztosítás váltására novemberben nyílik lehetőség/ Fotó: Nool.hu

Megkezdődött a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások év végi kampánya, amely több mint egymillió autóst érint. Az első adatok alapján az átlagdíjak nem változtak érdemben, a legtöbben pedig továbbra is az online ügyintézést és az egy összegű fizetést választják, hogy kedvezményt kapjanak. Bár az átlagár nem mozdult, a biztosítók közötti különbségek miatt érdemes idén is kalkulálni. Aki időben vált, jelentős megtakarítást is elérhet.

A friss adatokra hivatkozva az Insura.hu azt közölte, hogy az eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását.

Kaphatunk kedvezményt a kötelező biztosítás újrakötésekor

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenhetők. Kiemelték: nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egyösszegben rendezi az éves díját:

hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint a átutalásos vagy kártyás díjfizetésértű

csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt.

Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak. „Bár az egyes biztosítók között zajló, most is érzékelhető díjverseny hatására az átlagdíj összege befagyott a múlt évhez képest, a különböző díjazási szegmensekbe tartozó ügyfelek akár jelentős díjemelkedést vagy éppen -csökkenést is tapasztalhatnak - mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.