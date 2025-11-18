Kézbe sem vehető pénz hőjével fűtenek egy országban

Rettenetes mennyiségű energia kell az adatközpontok működtetéséhez, s hasonlóan nagyfogyasztó a kriptobányászat iparága. A kriptobányászathoz szükségescrengeteg hőt termel, amelynek nagy része egyszerűen a szabadba távozik. A K33 digitális eszközökkel foglalkozó platform szerint a bitcoinbányász-ipar évente körülbelül 100 terrwattóra hőt termel – ez elegendő lenne egész Finnország fűtésére. Az energiaigényes iparágon belül jelentkező pazarlás arra ösztönzi a vállalkozókat – írja a CNBC –, hogy keressenek módokat e hő újrahasznosítására otthonokban, irodákban vagy más helyszíneken, különösen a hidegebb hónapokban.
Kriptohővel a költségcsökkentésért – jó terv, de vannak kérdőjelek
Nincs lezárva a vita arról, valóban tekinthetők-e pénznek a kriptoeszközök, hiszen a pénz jelenlegi fogalmának maradéktalanul nem felelnek meg az egyes kriptotechnológiákra épített érmék, így a legismertebb bitcoin sem, sőt, épp decentralizáltságukkal mondanak ellent annak. Felhasználásukat tekintve ugyanakkor mégis több kriptoeszközt pénzként kezelnek, pénzfunkcióval ellátva él megnevezése a köztudatban, sőt, van, ahol nemzeti fizetőeszközként vezetik be.
Bárhogy is, digitális bányászati tevékenységük sok energiát igényel, és közben rengeteg hőt termel.
„Láttam már olyan bitcoinbányász egységeket, amelyek csendesen működtek a padláson, és a termelt hőt a szellőztetőrendszeren keresztül irányították a házba, ezzel csökkentve a fűtési költségeket. Ez okos módja annak, hogy egyébként pazarlódó energiát hasznosítsunk” – mondta Jill Ford, a dallasi székhelyű, fenntartható kriptobányászattal foglalkozó Bitford Digital vezérigazgatója. „A hő felhasználása újabb példa arra, hogy kreativitással a kriptobányászok is partnerek lehetnek az energiahatékonyságban” – tette hozzá.
A kriptobányászati hő felhasználása nem feltétlenül fog valakinek pénzt spórolni az áramszámlán – a gazdaságosság jelentősen függ a helyi áramáraktól és a bányászgép sebességétől –, de akár bevételt is termelhet, amellyel ellensúlyozhatók a fűtési költségek.
„Ugyanannyiba kerül fűteni a házat, de közben bitcoint bányászol” – tette hozzá Ford.
Egyetlen bányászgép – még egy régebbi modell is – elegendő lehet a célra. A jellemzően magánfelhasználóként a bitcoinbányászatba bekapcsolódók gyakran bányásztársulásokhoz csatlakozhatnak, megosztva számítási teljesítményüket, amiért cserébe arányoan kapnak jutalmakat. Így a bevételük kiszámíthatóbbá válik.
„Az az ötlet, hogy a kriptobányászat vagy GPU-számítás hőt termeljen otthonok fűtésére, elméletben nagyon okos, hiszen a számításhoz felhasznált energia szinte teljes egésze hőként távozik” – mondta Andrew Sobko, az Argentum AI alapítója. Hozzátette azonban, hogy a koncepció inkább
- nagyobb létesítményekben működik jól,
- különösen hideg éghajlaton vagy zsúfolt épületekben, például adatközpontokban, ahol a számítási hő ipari léptékű visszanyerése valódi lehetőségeket rejt.
Nem minden szakértő osztja ugyanakkor a lelkesedést. Derek Mohr, a Rochesteri Egyetem Simon üzleti ismereteket oktató adjunktusa nem gondolja, hogy a jövő otthoni fűtése a kriptobányászat felé tartana, és szerinte ipari méretekben is problémás a modell. Mohr szerint a bitcoinbányászat ma már annyira specializált, hogy
egy otthoni számítógép – vagy akár több gép együtt – szinte semmilyen eséllyel nem tudna sikeresen bitcoinblokkot bányászni, mert a bányászfarmok olyan speciális chipeket használnak, amelyek nagyságrendekkel gyorsabban dolgoznak az ottoni gépeklnél.
„Míg 10 éve az otthoni bitcoinbányászat – akár több gép hálózatba kötésével – még hozhatott némi eredményt, ma már nem” – mondta Mohr.
„Az általam látott bitcoin-hőtermelő eszközök lényegében egyszerű hősugárzók, amelyek a te áramodat használják a hőtermeléshez. Ez pedig nem hatékony módja egy ház fűtésének” – tette hozzá, kiegészítve, hogy bár egy folyamatosan működő számítógép valóban hőt termel, a bitcoin sikeres kibányászásának esélye rendkívül alacsony.
„Véleményem szerint ez nem valódi lehetőség. Inkább csak kihasználja, hogy az emberek hallottak a bitcoinbányászat melléktermékeként termelődő hőről és a bányászatból származó profitokról, és hamis reményt kelt, hogy ebből egyénként érdemben profitálni lehet” – mondta.
A bitcoinhő használata a vállalkozásoknál: ez lehet az igazi terep
A vállalati szektorban ugyanakkor lehet létjogosultsága a koncepciónak. A kriptoval fűtött jövő talán már körvonalazódik az idahói Challis városában, ahol egy Softwarm nev cég bitcoinbányászatból származó hőt hasznosít a téli hideg ellen.
A Softwarm szerint
nagy különbség van a hagyományos fűtőberendezések és a bitcoinhő hasznosítása között. Előbbiek ugyanis energiát fogyasztanak, de nem termelnek vissza semmit, utóbbiak viszont visszaadnak valamit abból, amit elhasználtak.
A város több boltja és vállalkozása próbálgatja a Softwarm berendezéseit, amelyek egyszerre bányásznak és fűtenek. A TC Car, Truck and RV Wash autó- és járműmosóban a tulajdonos naponta 25 dollárt költött a mosóállások fűtésére, hogy elolvadjon a hó és felmelegedjen a víz. Egy másik példában egy betongyártó cég havonta 1000 dollárt spórol azon, hogy egy, a beton előállításához szükséges tartály fűtését bitcoinbányászatból keletkező hővel oldják meg.