Kézbe sem vehető pénz hőjével fűtenek egy országban

Rettenetes mennyiségű energia kell az adatközpontok működtetéséhez, s hasonlóan nagyfogyasztó a kriptobányászat iparága. A kriptobányászathoz szükségescrengeteg hőt termel, amelynek nagy része egyszerűen a szabadba távozik. A K33 digitális eszközökkel foglalkozó platform szerint a bitcoinbányász-ipar évente körülbelül 100 terrwattóra hőt termel – ez elegendő lenne egész Finnország fűtésére. Az energiaigényes iparágon belül jelentkező pazarlás arra ösztönzi a vállalkozókat – írja a CNBC –, hogy keressenek módokat e hő újrahasznosítására otthonokban, irodákban vagy más helyszíneken, különösen a hidegebb hónapokban.

Új fűtési megoldás az Egyesült Államokban: kriptobányászati hőt használnak fűtésre (illusztráció)

Fotó: Art Rachen / Unsplash

Kriptohővel a költségcsökkentésért – jó terv, de vannak kérdőjelek

Nincs lezárva a vita arról, valóban tekinthetők-e pénznek a kriptoeszközök, hiszen a pénz jelenlegi fogalmának maradéktalanul nem felelnek meg az egyes kriptotechnológiákra épített érmék, így a legismertebb bitcoin sem, sőt, épp decentralizáltságukkal mondanak ellent annak. Felhasználásukat tekintve ugyanakkor mégis több kriptoeszközt pénzként kezelnek, pénzfunkcióval ellátva él megnevezése a köztudatban, sőt, van, ahol nemzeti fizetőeszközként vezetik be.

Bárhogy is, digitális bányászati tevékenységük sok energiát igényel, és közben rengeteg hőt termel.

„Láttam már olyan bitcoinbányász egységeket, amelyek csendesen működtek a padláson, és a termelt hőt a szellőztetőrendszeren keresztül irányították a házba, ezzel csökkentve a fűtési költségeket. Ez okos módja annak, hogy egyébként pazarlódó energiát hasznosítsunk” – mondta Jill Ford, a dallasi székhelyű, fenntartható kriptobányászattal foglalkozó Bitford Digital vezérigazgatója. „A hő felhasználása újabb példa arra, hogy kreativitással a kriptobányászok is partnerek lehetnek az energiahatékonyságban” – tette hozzá.

A kriptobányászati hő felhasználása nem feltétlenül fog valakinek pénzt spórolni az áramszámlán – a gazdaságosság jelentősen függ a helyi áramáraktól és a bányászgép sebességétől –, de akár bevételt is termelhet, amellyel ellensúlyozhatók a fűtési költségek.

„Ugyanannyiba kerül fűteni a házat, de közben bitcoint bányászol” – tette hozzá Ford.