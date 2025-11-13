Magyarország az összeszerelő üzemek földje lenne? ‒ A számok nem ezt mutatják

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter e hét szerdán jelentette be, hogy a Mercedes 21,6 milliárd forint értékben kutatás-fejlesztési központot hoz létre Kecskeméten. A beruházás nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa itt fog megvalósulni, valamint megkezdődik a prototípusok tesztelése is. A kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazzák majd. A külügyi tárca vezetője aznapi Facebook-posztjában felidézve azt az untig ismételt ellenzéki frázist, hogy „Magyarország egy összeszerelő üzem”, hangsúlyozta: ez túl azon, hogy a gyári munkások lenézése, még csak nem is igaz, és ma itt az újabb bizonyíték: „megállapodtam a Mercedesszel, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten”. Szijjártó Péter a beruházás ünnepélyes bejelentése alkalmával úgy fogalmazott: magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében. A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt ‒ fűzte hozzá.

A Mercedes friss bejelentése: kutatás-fejlesztési központot hoznak létre Kecskeméten. / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A kutatás-fejlesztés kovásza a szürkeállomány

Ám ez nem az első és nem is az utolsó K+F központ melyet nagy külföldi cég Magyarországon hoz létre, hiszen a szakképzett munkaerő mellett hazánk rendelkezik jelentős mértékű mérnöki szürkeállománnyal is, melyre szívesen építenek a multinacionális nagyvállalatok. Ezt kiegészíti a kormány kutatás-fejlesztést támogató gazdaságpolitikája, mellyel további ösztönzőket nyújtanak ahhoz, hogy valóban ne csak összeszerelés történjen az itthon működő vállalatok üzemeiben. Mindamellett, hogy a fentieknek köszönhetően magas hozzáadott értékű produktum jön létre, munkahelyek ezrei nyílnak meg a magasan képzett magyar munkavállalók számára is.

Az Audi 2018-ban határozott arról, hogy 6,15 milliárd forintból hoz létre új kutatás-fejlesztési központot Győrben. A beruházás ötödrészben kormányzati támogatásból valósult meg. Az e-motorok és új generációs belső égésű erőforrások kutatásával, fejlesztésével foglalkozó létesítményben harminc új fejlesztőmérnök részére nyílt meg álláslehetőség.