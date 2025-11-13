Magyarország az összeszerelő üzemek földje lenne? ‒ A számok nem ezt mutatják

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter e hét szerdán jelentette be, hogy a Mercedes 21,6 milliárd forint értékben kutatás-fejlesztési központot hoz létre Kecskeméten. A beruházás nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa itt fog megvalósulni, valamint megkezdődik a prototípusok tesztelése is. A kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazzák majd. A külügyi tárca vezetője aznapi Facebook-posztjában felidézve azt az untig ismételt ellenzéki frázist, hogy „Magyarország egy összeszerelő üzem”, hangsúlyozta: ez túl azon, hogy a gyári munkások lenézése, még csak nem is igaz, és ma itt az újabb bizonyíték: „megállapodtam a Mercedesszel, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten”. Szijjártó Péter a beruházás ünnepélyes bejelentése alkalmával úgy fogalmazott: magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében. A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt ‒ fűzte hozzá.
A kutatás-fejlesztés kovásza a szürkeállomány
Ám ez nem az első és nem is az utolsó K+F központ melyet nagy külföldi cég Magyarországon hoz létre, hiszen a szakképzett munkaerő mellett hazánk rendelkezik jelentős mértékű mérnöki szürkeállománnyal is, melyre szívesen építenek a multinacionális nagyvállalatok. Ezt kiegészíti a kormány kutatás-fejlesztést támogató gazdaságpolitikája, mellyel további ösztönzőket nyújtanak ahhoz, hogy valóban ne csak összeszerelés történjen az itthon működő vállalatok üzemeiben. Mindamellett, hogy a fentieknek köszönhetően magas hozzáadott értékű produktum jön létre, munkahelyek ezrei nyílnak meg a magasan képzett magyar munkavállalók számára is.
Az Audi 2018-ban határozott arról, hogy 6,15 milliárd forintból hoz létre új kutatás-fejlesztési központot Győrben. A beruházás ötödrészben kormányzati támogatásból valósult meg. Az e-motorok és új generációs belső égésű erőforrások kutatásával, fejlesztésével foglalkozó létesítményben harminc új fejlesztőmérnök részére nyílt meg álláslehetőség.
2022-ben adták át a Bosch Budapest Innovációs Kampuszát. A beruházás összesen 70 milliárd forintba került.
A 14 ezer négyzetméteres tudásközpont kutató- és tesztlabornak, egyedülálló felszereltségű tesztpályának és egy óriási, csúcstechnológiás tesztcsarnoknak ad otthont.
Itt mintegy 1800 magas presztízsű, nagy szakmai felkészültséget igénylő új munkahely jött létre. Az új létesítmény tovább erősíti Magyarország szerepét a nemzetközi innovációs és ipari együttműködések, valamint a globális járműipari fejlesztések területén. Ám a német óriásvállalat már ezt megelőzően is rendelkezett kutatás-fejlesztési kapacitással hazánkban.
A Knorr-Bremse 2022-ben a már meglévő közel 500 fős létszámot Haszonjármű Üzletágának budapesti Kutatás-Fejlesztési Intézetében 100 fővel növelte egy új, 5000 négyzetméteres irodaház megvalósításával a XI. kerületben. Az intézet által alkalmazott mérnökök a következő évtizedek közlekedési kihívásainak megoldásaiban vehetnek részt.
Csúcstechnológiás kutatások Magyarországon
De a világ egyik vezető mesterséges intelligenciaalapú, globális felhőszolgáltatója, a Genesys is ‒ 2023 novemberében ‒ kutatás-fejlesztési (K+F) központot nyitott a budapesti Eiffel téren, 3000 négyzetméter területen. Majd ezt követően idén bejelentették, hogy húszmilliárd forintos értékű beruházást hajtanak végre szintén a fővárosban. A Genesys beruházása a legmodernebb informatikai fejlesztéseket hozva hazánkba, a központban a mesterséges intelligencia alkalmazásainak kutatását, valamint a felhőalapú ügyfélkapcsolati megoldások továbbfejlesztését végzi majd. A kormány 2 milliárd forinttal szált be a projektbe.
A Richter Gedeon Nyrt. 1200 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázisával a középkelet-európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központja. A Richter Csoport kutatás-fejlesztésre fordított kiadásainak összege 2023-ban meghaladta a 78 milliárd forintot, amely konszolidált árbevételének majd 10 százalékát tette ki.
A BYD kínai autógyártó idén májusban jelentette be hatalmas ‒ 100 milliárd forintos ‒ beruházással hozza a fővárosba európai vállalati és fejlesztési központját. A BYD közleményében akkor arról tájékoztatott, hogy az új központ Budapest XI. kerületében kap helyet. Ez a kínai cég ötödik telephelye lesz Magyarországon
- a komáromi buszgyár,
- a fóti és pátyi létesítmények, valamint
- a Szegeden épülő személygépkocsi-gyártó üzem után.
A Szegeden első európai autógyárát kifejezetten gyors tempóban jelenleg is építtető BYD óriásprojektjéhez a kormány húszmilliárd forinttal tervezi támogatni.
Idén a Debreceni Egyetem Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkjában hivatalosan is átadták az új, 2700 négyzetméteres Járműlabort. A csaknem ötmilliárd forintos beruházás célja, hogy a járműipar legmodernebb kutatási és oktatási központjává váljon, ahol a hallgatók és a vállalati partnerek közösen formálják a mobilitás jövőjét. Az új Járműlabor a Debreceni Egyetem Műszaki Karának oktatási és kutatási bázisa lesz, ahol a hallgatók nemcsak tanulnak, hanem valódi fejlesztési projektekben is részt vesznek. Az új labor nem csupán a Debreceni Egyetem egyik legjelentősebb beruházása, hanem a magyar autóipar és felsőoktatás összefonódásának mintapéldája is.
Az alkalmazott kutatások eredményeit a vállalatok közvetlenül használhatják fel
Érdemes megemlíteni, hogy a nagyvállalatok saját k+f részlegei mellett létrejött a hazai egyetemek innovációs központjainak sűrűn szőtt hálója is. Az átalakításoknak köszönhetően megtöbbszöröződött az alkalmazott kutatások száma, melyek eredményeit a vállalatok közvetlenül használhatják fel a termelés során. Ehhez természetesen a hazai felsőoktatási intézmények és Magyarországon működő cégek szoros együttműködésére van szükség.
Ezek a kutatások a cégek igényeinek kiszolgálására járműipari, agrárinformatikai, molekuláris biológiai, anyagtechnológiai, növénytermesztési szakterületen zajlanak, valamint az infokommunikációs, gyógyszeripari és energetikai fejlesztéseket integráló célkitűzéssel indultak el.
Röpködnek a milliárdok, szélsebesen fejlődnek a húzóágazatok
Már 2016-ban uniós finanszírozással Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Kecskeméten és Debrecenben alapítottak kutatás-fejlesztési centrumokat 26,8 milliárd forint támogatással, hazai forrásból pedig három közép-magyarországi konzorcium pályázata jutott összesen 8 milliárd forinthoz.
A nyolc egyetem mellett jelentős hazai és nemzetközi innovációs háttérrel rendelkező nagyvállalatok és magyar alapítású innovatív középvállalkozások ‒ többek között a Magyar Villamosművek Zrt., a Richter Gedeon Zrt., a Nokia Solutions and Networks Kft., a Servier Zrt., a Siemens Zrt., valamint az Energotest Kft. és az Axial Kft. ‒ közreműködésével létrejövő központokat támogató konstrukció új lendületet adott a már jól működő felsőoktatási-ipari kutatás-fejlesztési tevékenységnek.
Gyors fejszámolás után látható, hogy a kormány kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettsége tízmilliárdokban, a hazánkban működő vállalatok innovációs hajlandósága százmilliárdokban mérhető. Mindezeken túl több jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztés történt még Magyarországon, amelyek kimaradtak jelen írásunkból, ám a fentiek is jó ellenpéldái az immáron több mint egy évtizede sulykolt mantrának, hogy hazánkban pusztán összeszerelő üzemek működnének.