A Labubu után itt az új őrület: zsákbamacska a legnagyobb játékgyártó cégektől

Bár a nyár még egyértelműen a hegyes fogakkal vigyorgó, bájosan bizarr szörnyfigurákról szólt, mostanra úgy tűnik, némileg csillapodni látszik a Labubu-láz. A játékgyártók mindenesetre igyekeznek addig ütni a vasat, amíg forró, pláne, hogy jön a karácsonyi szezon, így újabb ötlettel álltak elő: az új őrületet az úgynevezett blind boxok hozhatják el, ezek afféle zsákbamacskaként működő dobozok, amelyben a Labubukhoz hasonóan előre nem tudhatjuk, hogy konkrétan milyen figura lesz, és épp ez adja valahol az izgalmát is az egésznek.

A Labubu-láz lecsengése után újra Barbie lehet a karácsonyi szezon egyik sztárja. A Mattel klasszikus babáját is lehet majd gyűjteni zsákbamacskaként/Fotó: Julee Juu /Unsplash

Olyan játékgyártó óriáscégek szálltak be a buliba, mint a Hasbro a kedves kis szörnyecskéivel, a Furbykkel, vagy a Mattel mindenki kedvencével, az ikonikus Barbie-babákkal, de árulnak például, Disney-figurákat tartalmazó zsákbamacska csomagokat is.

Ezekből jellemzően egész szériákat hoznak ki, hogy gyűjtögethessük őket egészen addig, míg a számunkra legkedvesebb figurát ki nem húzzuk.

Míg a Labubuk egyes típusai pillanatokat alatt elfogytak, hogy aztán a másodlagos piacokon, az ebayen és hasonló online piactereken horribilis összegekért cseréljenek gazdát később, a blind boxok egyik nagy vonzereje épp az lehet, hogy egészen olcsón megvásárolhatóak, 5-10 dollár körüli összegért, már vehetünk egy csomagot, ami nagyjából 1500-3000 forintnak felel meg.

Az amerikai Target üzletlánc megduplázta a rendeléseit a különböző blind boxokból, és a többi hasonló bolthálózat is gőzerővel készül a várható karácsony előtti rohamra. A Reutersnek nyilatkozó játékipari szakértő, Juli Lennet szerint már most érezhetően megnövekedett a kereslet a zsákbamacska-csomagok iránt, és ez a kereslet az ünnepek közeledtével még tovább fog nőni. Lennett hozzátette, a játékgyártóknak különösen jó üzletet jelentenek ezek a termékek, hiszen a blind boxokból gyakran nem csak egyet vagy kettőt, akár egyszerre tíz, húsz, harminc darabot is vesznek a vásárlók.

A szakértő megjegyezte, hogy a játékok nagy része Kínában készül, és az ázsiai országra kivetett amerikai büntetővámok miatt ezeknek a termékeknek is felment az ára, a blind boxok jelentős része még így is a megfizethető kategórián belül tudott maradni