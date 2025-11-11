Hamarosan gombamód fognak szaporodni az új otthon startos lakások a fővárosban és vidéken is

Érkeznek az új lakások, összesen ötezer ‒ közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára keddi Facebook-videójában. Mint mondta: a napokban bocsátottak társadalmi egyeztetésre 11 új lakásfejlesztési projektet, ezek közül nyolc budapesti, három pedig ‒ Debrecent, Budaörsöt és Pécset érintő ‒ vidéki fejlesztés. Ez a tizenegy projekt összesen ötezer új lakás megépítését célozza ‒ jegyezte meg, hozzátéve: ezek olyan lakások, melyeket a fiatalok Otthon Start Program keretében a fix három százalékos hitellel megvásárolhatnak.

Már 11 ezer lakás gyorsított engedélyezése indult el

Panyi Miklós kiemelte: ezzel az ötezer új lakással már tizenegyezer lakásnak indították meg a gyorsított engedélyezési eljárását, ami a fiatalok lakhatási céljait fogja kielégíteni. Érkezhetnek tehát az új lakások, nagy számban,

Budapesten és

vidéken

egyaránt ‒ összegzett az államtitkár. Egyúttal aláhúzta: a kormány itt nem áll meg; további több ezer otthon startos lakás fejlesztésében fognak döntéseket hozni a következő hetekben.

Izzik a lakáspiac

Korábban megírtuk: beigazolódott a kormány várakozása; az Otthon Start Program láthatóan felélénkítette mind az ingatlan adásvételeket, mind az ingatlanberuházásokat. Az otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően újból izzik az ingatlanpiac, az új lakásfejlesztések, valamint a már meglévő otthonok felújítása pedig nem csupán az építőipart, hanem a hazai gazdaság fellendítését is ösztönzi.

Lendületet kapott az Otthon Starttól az építőipar is

„A támogatások most valóban erős lökést adnak az építőiparnak, ez most az élénkülés motorja. A kereslet újraindult, a kérdés most az, hogy a szektor mennyire tud fenntartható növekedésre váltani” – fogalmazott az Origo kérdésére válaszul Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Álláspontja szerint a támogatási programok, az élénkülő lakossági kereslet és a korábban elindított beruházások együttesen rövid távon biztosítják a stabil piaci alapot.