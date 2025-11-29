Otthon start – ezekben a nagyvárosokban lehet belőle újépítésű lakást venni

A vármegyeszékhelyek között hatalmas különbségek alakultak ki az elmúlt három évben, és a trendek is kezdik kirajzolni a jövő irányát. Ez abban az esetben is igaz, ha az össz-ingatlanpiacot vizsgáljuk és akkor is, ha csupán az Otthon start és az újlakások elérhetősége szempontjából vizsgáljuk.
Az ingatlanpiac legkedvezőbb újlakás-négyzetméterárai Miskolcon (medián 610 ezer Ft/m²), Kaposváron (660 ezer forint négyzetméterenként), Szekszárdon (682 ezer Ft/m²) és Zalaegerszegen (687 ezer Ft/m²) találhatók. Ezekben a városokban az átlagárak is 700 ezer Ft/m² körül mozognak, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól – ismertette lapunk megkeresésre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy közelmúltbeli, ingatlanárakra vonatkozó bejegyzése kapcsán. Hozzátette, Tatabánya és Nyíregyháza szintén viszonylag kedvező, 800 ezer Ft/m² körüli mediánnal.
A legmagasabb árak Veszprémben és Debrecenben figyelhetők meg, ahol a medián egymillió forint körül van négyzetméterenként, az átlag pedig meghaladja az 1,1 milliót. Ez egybevág azzal, amit korábbi cikkeinkben írtunk, miszerint a fővárost (egy-két évi lemaradással az árszintekben) Debrecen követi.
Székesfehérvár és Szeged szintén az élmezőnyben van, kicsivel egymillió forint feletti medián négyzetméterárral. Ezek a városok gazdasági és kulturális központok, erős munkaerőpiaccal és jó infrastruktúrával, ami magyarázza a magasabb árakat – emelte ki Sebestyén Géza.
Kecskemét, Pécs és Eger a középső sávban helyezkednek el, 880–940 ezer Ft/m² mediánnal. Szombathely és Győr szintén ebbe a kategóriába sorolható, bár Győr esetében az átlagár meghaladja az egymilliót, ami a prémium ingatlanok jelenlétére utal.
Az adatok alapján 1,5 millió forintos négyzetméterár-alatti ingatlanvásárlás szinte minden felsorolt városban reális, hiszen a medián értékek jóval ez alatt vannak.
- A legkönnyebb vásárlás Miskolcon, Kaposváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, ahol akár 30 millió forintból is elérhetők lakások.
- A drágább városokban (Debrecen, Veszprém, Szeged) ugyan magasabbak az árak, de még itt is bőven találhatók 1,5 millió Ft/m² alatti lehetőségek.
Összességében a vidéki nagyvárosok többsége továbbra is kedvezőbb alternatívát kínál Budapesthez képest. Emlékeztetőül, az Otthon start felső összeghatára ötvenmillió forint.
Sebestyén Géza szerint kijelenthetjük, hogy az Otthon Start Magyarország nagyobb és drágább városaiban is reális alternatívát kínál a vásárlóknak. Sőt, még a budapesti kerületek többségében is 1,5 millió forint környékén, vagy akár alatta van az átlagos és a medián négyzetméterár is. Bár nem lehetetlen, de az első, a második és az ötödik kerület négyzetméterárai alapján a lakások kevesebb mint fele teljesíti az Otthon Start megfelelő feltételét, lévén kicsivel félmillió forint feletti négyzetméteráron is találhatók lakások.
Az Otthon Start Program hatása már érzékelhető az újépítésű lakások piacán is. Megjelentek olyan fejlesztések, amelyek tudatosan a fix 3 százalékos hitel feltételeihez igazodnak. A jogszabályi környezet erős ösztönzőt teremt, hiszen a legalább 250 lakásos beruházások kiemelt státuszt és gyorsított eljárást kapnak, ha a lakások hetven százaléka megfelel a már többször említett másfél millió forintos négyzetméterenkénti árplafonnak és a maximális vételárnak – emlékeztetett Sebestyén Géza.
Piaci szereplők visszajelzései szerint a beruházók egyre inkább úgy tervezik az árazást és a lakásméreteket, hogy beleférjenek a program kereteibe. Ez különösen a vidéki vármegyeszékhelyeken könnyebb, ahol az újépítésű árak eleve alacsonyabbak, de Budapesten is megjelentek célzott projektek (például a XV. kerületben), amelyek kifejezetten Otthon Start-kompatibilis kínálatot nyújtanak.