Otthon start – ezekben a nagyvárosokban lehet belőle újépítésű lakást venni

A vármegyeszékhelyek között hatalmas különbségek alakultak ki az elmúlt három évben, és a trendek is kezdik kirajzolni a jövő irányát. Ez abban az esetben is igaz, ha az össz-ingatlanpiacot vizsgáljuk és akkor is, ha csupán az Otthon start és az újlakások elérhetősége szempontjából vizsgáljuk.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az ingatlanpiac legkedvezőbb újlakás-négyzetméterárai Miskolcon (medián 610 ezer Ft/m²), Kaposváron (660 ezer forint négyzetméterenként), Szekszárdon (682 ezer Ft/m²) és Zalaegerszegen (687 ezer Ft/m²) találhatók. Ezekben a városokban az átlagárak is 700 ezer Ft/m² körül mozognak, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól – ismertette lapunk megkeresésre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy közelmúltbeli, ingatlanárakra vonatkozó bejegyzése kapcsán. Hozzátette, Tatabánya és Nyíregyháza szintén viszonylag kedvező, 800 ezer Ft/m² körüli mediánnal.

A legmagasabb árak Veszprémben és Debrecenben figyelhetők meg, ahol a medián egymillió forint körül van négyzetméterenként, az átlag pedig meghaladja az 1,1 milliót. Ez egybevág azzal, amit korábbi cikkeinkben írtunk, miszerint a fővárost (egy-két évi lemaradással az árszintekben) Debrecen követi.

Székesfehérvár és Szeged szintén az élmezőnyben van, kicsivel egymillió forint feletti medián négyzetméterárral. Ezek a városok gazdasági és kulturális központok, erős munkaerőpiaccal és jó infrastruktúrával, ami magyarázza a magasabb árakat – emelte ki Sebestyén Géza.

Kecskemét, Pécs és Eger a középső sávban helyezkednek el, 880–940 ezer Ft/m² mediánnal. Szombathely és Győr szintén ebbe a kategóriába sorolható, bár Győr esetében az átlagár meghaladja az egymilliót, ami a prémium ingatlanok jelenlétére utal.

Az adatok alapján 1,5 millió forintos négyzetméterár-alatti ingatlanvásárlás szinte minden felsorolt városban reális, hiszen a medián értékek jóval ez alatt vannak.

A legkönnyebb vásárlás Miskolcon, Kaposváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, ahol akár 30 millió forintból is elérhetők lakások.

A drágább városokban (Debrecen, Veszprém, Szeged) ugyan magasabbak az árak, de még itt is bőven találhatók 1,5 millió Ft/m² alatti lehetőségek.

Összességében a vidéki nagyvárosok többsége továbbra is kedvezőbb alternatívát kínál Budapesthez képest. Emlékeztetőül, az Otthon start felső összeghatára ötvenmillió forint.