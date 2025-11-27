Lassul a bérleti díjak emelkedése, de az ingatlan így is vonzó befektetés maradhat

Az MBH Index szerint 2025-ben a lakásbérleti díjak tovább nőttek Magyarországon, bár a korábbi évekhez képest visszafogottabb ütemben. A bérleti díjak országos átlaga 7,5 százalékkal emelkedett 2024 augusztusához képest, a legnagyobb árnövekedés a Dél-Alföldön (11,9 százalék), míg a legkisebb drágulás az Észak-Alföldön (3,5 százalék) ment végbe. Budapesten átlagosan 7,2 százalékkal mentek fel az árak, ezen belül Pest belvárosában (8,4 százalék) és a külső pesti kerületekben (8,7 százalék) drágultak legnagyobb mértékben az albérletek, míg három budai kerületben, a 3., a 11. és a 22. kerületben volt a legkisebb az emelkedés (5,7 százalék). A koronavírus-járvány időszakának mélypontjához képest a lakbérek országosan és Budapesten is mintegy 80 százalékkal emelkedtek, és a járvány előtti csúcsértékhez viszonyítva is 51–57 százalékkal magasabbak jelenleg.

A bérleti díjak növekedése ellenére is jó üzlet lehet a befektetési célú lakásvásárlás/Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Befektetési célú lakásvásárlásnál hosszú távon érdemes gondolkodni

Azok számára, akik befektetési céllal vásároltak lakást, az utóbbi években az ingatlanok értéknövekedése jelentősebb nyereséget biztosított, mint a bérbeadásból származó hozam. A lakásárak emelkedése az elmúlt tíz évben 6,9–21,7 százalék között mozgott, míg az évesített átlagos drágulás 15 százalék volt. Hosszabb időintervallumot vizsgálva, 2000 és 2025 első negyedéve között az átlagos éves lakásár-növekedés 8,7 százalék volt az MBH Index szerint. Ezek a számok kiemelkedően magas múltbeli hozamokat tükröznek, ugyanakkor piaci fordulat és lefelé tartó árak esetén negatív hozamok is elképzelhetők.

„Az ingatlanbefektetés hosszú távon kínál stabil megtérülést, ugyanakkor nagyobb tervezést igényelhet, mint a likvidebb befektetési formák. A piaci hullámzások természetes velejárói ennek a szektornak, ezért a rövid távú ingadozások helyett érdemes a tartós értéknövekedésre koncentrálni. A bérbeadás során a megfelelő bérlő kiválasztása, az ingatlan állapotának megőrzése, illetve az adminisztrációs kötelezettségek tudatos kezelése segíthet a kockázatok mérséklésében és a hozamok stabilizálásában” – emelte ki Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.