Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

ingatlanpiac

Nem találná ki, mennyiért vennének lakást maguknak a magyar fiatalok

13 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok fiatal lakásvásárlást Magyarországon: a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a következő három évben lakást venne. Friss számok szerint az egy évvel korábbihoz képest jelentős emelkedés történt, arányuk ugyanis egy évvel ezelőtt ilyenkor mindössze 17,5 százalék volt. Szakértők szerint ebben szerepet játszhat az Otthon Start Program nyújtotta lehetőség is. Jelenleg ennyit költenének lakásvásárlásra a magyar fiatalok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ingatlanpiacOtthon Start Programlakásvásárlás

Egy friss kutatás szerint egyre több fiatal tervez lakásvásárlást: a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben venne lakást. Arányuk egy negyedévvel korábban 23 százalék, egy évvel korábban pedig hasonló volt. Ugyanakkor a múlt év utolsó negyedévében 17,5 százalékuk volt ezen a véleményen, ahhoz képest jelentős emelkedés történt – derült ki a K&H ifjúsági indexből.

lakásvásárlás Otthon Start Program
Az Otthon Start Program bővíti a lakásvásárlás kereteit / Fotó: Shutterstock

„Nagyobb és drágább” a jelszó a lakásvásárlást tervezőknél

A kutatás szerint a folyamatban szerepet játszhat az Otthon Start Program nyújtotta lehetőség. Ennek keretében ugyanis az elsőlakás-vásárlók kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt kaphatnak. Az adatokból az látszik, hogy 

a lakásvásárlást tervező fiatalok átlagosan több mint 43 millió forintot szánnának erre, ami jelentős, bő 30 százalékos emelkedés a 2024-ben mért 32 milliós átlaghoz képest.

 A felmérésből kiderült még, hogy

  • a legolcsóbb, 20 millió alatti kategória említése csökkent jelentősen. Előző negyedévben még a válaszok 47 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, most már csak 17 százalék. 
  • A leggyakoribb válasz ebben a negyedévben a 20-29 milliós kategória volt, 23 százaléka tervez ilyen értékű lakást vásárolni. 
  • A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra. 

Az elemzők szerint ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon Start Program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják. 

Drágultak a lakások, különösen a panelek

Miközben a fiatalok térképére a korábbinál drágább lakások kerültek fel, a lakáspiacon is érezhető egy áremelkedés. Például a fiatalok számára első lakásként jó alternatívát jelentő paneleknél. Az Otthon Centrum legfrissebb elemzése szerint 

Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb növekedés a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméterár.

Az ország más részein is hasonló a tendencia: a nagyobb városokban a panellakások négyzetméterárai 700–900 ezer forint között alakulnak, és az árak szinte mindenhol elérték a korábbi történelmi csúcsokat.

A K&H szakértői szerint a növekvő árak mellett a finanszírozási lehetőségek is egyre nagyobb szerepet kapnak. A frissen bevezetett Otthon Start Program ennek megfelelően komoly segítséget jelenthet a vásárlóknak. A konstrukció államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik új vagy használt lakást szeretnének vásárolni. A hitel akár 50 millió forintig, 25 éves futamidővel is igényelhető és a jogosultak számára a K&H gyorsított és kényelmes eljárással tette elérhetővé azt.

Többé nem álom a saját otthon! Újabb könnyítéseket és több ezer új otthon startos lakás építését jelentették be

Már elkezdték hirdetni azokat a lakásokat, amelyek az Otthon Start program keretében megvásárolhatóak és új építésűek. A kínálat bővülése és a kormány legújabb Otthon Startos könnyítései még több ember számára teremtenek lehetőséget arra, hogy saját otthona legyen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!