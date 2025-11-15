Nem találná ki, mennyiért vennének lakást maguknak a magyar fiatalok

Egy friss kutatás szerint egyre több fiatal tervez lakásvásárlást: a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben venne lakást. Arányuk egy negyedévvel korábban 23 százalék, egy évvel korábban pedig hasonló volt. Ugyanakkor a múlt év utolsó negyedévében 17,5 százalékuk volt ezen a véleményen, ahhoz képest jelentős emelkedés történt – derült ki a K&H ifjúsági indexből.
„Nagyobb és drágább” a jelszó a lakásvásárlást tervezőknél
A kutatás szerint a folyamatban szerepet játszhat az Otthon Start Program nyújtotta lehetőség. Ennek keretében ugyanis az elsőlakás-vásárlók kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt kaphatnak. Az adatokból az látszik, hogy
a lakásvásárlást tervező fiatalok átlagosan több mint 43 millió forintot szánnának erre, ami jelentős, bő 30 százalékos emelkedés a 2024-ben mért 32 milliós átlaghoz képest.
A felmérésből kiderült még, hogy
- a legolcsóbb, 20 millió alatti kategória említése csökkent jelentősen. Előző negyedévben még a válaszok 47 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, most már csak 17 százalék.
- A leggyakoribb válasz ebben a negyedévben a 20-29 milliós kategória volt, 23 százaléka tervez ilyen értékű lakást vásárolni.
- A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra.
Az elemzők szerint ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon Start Program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják.
Drágultak a lakások, különösen a panelek
Miközben a fiatalok térképére a korábbinál drágább lakások kerültek fel, a lakáspiacon is érezhető egy áremelkedés. Például a fiatalok számára első lakásként jó alternatívát jelentő paneleknél. Az Otthon Centrum legfrissebb elemzése szerint
Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb növekedés a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméterár.
Az ország más részein is hasonló a tendencia: a nagyobb városokban a panellakások négyzetméterárai 700–900 ezer forint között alakulnak, és az árak szinte mindenhol elérték a korábbi történelmi csúcsokat.
A K&H szakértői szerint a növekvő árak mellett a finanszírozási lehetőségek is egyre nagyobb szerepet kapnak. A frissen bevezetett Otthon Start Program ennek megfelelően komoly segítséget jelenthet a vásárlóknak. A konstrukció államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik új vagy használt lakást szeretnének vásárolni. A hitel akár 50 millió forintig, 25 éves futamidővel is igényelhető és a jogosultak számára a K&H gyorsított és kényelmes eljárással tette elérhetővé azt.
Többé nem álom a saját otthon! Újabb könnyítéseket és több ezer új otthon startos lakás építését jelentették be
Már elkezdték hirdetni azokat a lakásokat, amelyek az Otthon Start program keretében megvásárolhatóak és új építésűek. A kínálat bővülése és a kormány legújabb Otthon Startos könnyítései még több ember számára teremtenek lehetőséget arra, hogy saját otthona legyen.