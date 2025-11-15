Nem találná ki, mennyiért vennének lakást maguknak a magyar fiatalok

Egy friss kutatás szerint egyre több fiatal tervez lakásvásárlást: a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben venne lakást. Arányuk egy negyedévvel korábban 23 százalék, egy évvel korábban pedig hasonló volt. Ugyanakkor a múlt év utolsó negyedévében 17,5 százalékuk volt ezen a véleményen, ahhoz képest jelentős emelkedés történt – derült ki a K&H ifjúsági indexből.

Az Otthon Start Program bővíti a lakásvásárlás kereteit / Fotó: Shutterstock

„Nagyobb és drágább” a jelszó a lakásvásárlást tervezőknél

A kutatás szerint a folyamatban szerepet játszhat az Otthon Start Program nyújtotta lehetőség. Ennek keretében ugyanis az elsőlakás-vásárlók kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelt kaphatnak. Az adatokból az látszik, hogy

a lakásvásárlást tervező fiatalok átlagosan több mint 43 millió forintot szánnának erre, ami jelentős, bő 30 százalékos emelkedés a 2024-ben mért 32 milliós átlaghoz képest.

A felmérésből kiderült még, hogy

a legolcsóbb, 20 millió alatti kategória említése csökkent jelentősen. Előző negyedévben még a válaszok 47 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, most már csak 17 százalék.

A leggyakoribb válasz ebben a negyedévben a 20-29 milliós kategória volt, 23 százaléka tervez ilyen értékű lakást vásárolni.

A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra.

Az elemzők szerint ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon Start Program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják.

Drágultak a lakások, különösen a panelek

Miközben a fiatalok térképére a korábbinál drágább lakások kerültek fel, a lakáspiacon is érezhető egy áremelkedés. Például a fiatalok számára első lakásként jó alternatívát jelentő paneleknél. Az Otthon Centrum legfrissebb elemzése szerint

Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb növekedés a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméterár.

Az ország más részein is hasonló a tendencia: a nagyobb városokban a panellakások négyzetméterárai 700–900 ezer forint között alakulnak, és az árak szinte mindenhol elérték a korábbi történelmi csúcsokat.