Azonnali hatállyal megszűnt egy fapados légitársaság

A Blue Islands légitársaság határozatlan időre felfüggesztette a kereskedést, és minden járatot töröltek, erősítette meg a vállalat a BBC-nek. A Csatorna-szigeteken működő légitársaság, amely mintegy 100 alkalmazottat foglalkoztatott, főként regionális járatokat üzemeltetett, de Bruges-be és Párizsba repült.

A brit fapados légitársaság egyik napról a másikra törölte az összes járatát.

Fotó: Unsplash

A Blue Islands légitársaság 2006-ban indult

Eredete viszont még előbbre, 1999-re nyúlik vissza, amikor a társaság Le Cocq's Air Link néven szállított romlandó árukat. A személyszállítás 2002-ben kezdődött és 2003-ban vették fel a Rockhopper nevet. Erről váltottak aztán 2006-ban Blue Islands légitársasággá.

A társaság a Covid-19 járványt súlyosan megsínylette és fennmaradása érdekében 8,5 millió fontot kölcsönözött a jersey-i kormánytól. Egy augusztusi jelentés szerint azonban a fennálló tőkeegyenleg júniusban - a hitelidőszak több mint felénél - még mindig 7 millió font volt. Így erősen gyanítható, hogy a pénzhiány okozta a vállalat leállását.

A járattörlések egyébiránt olyannyira azonnali hatállyal történtek, hogy a légitársaság a november 14-i, leállást bejelentő közleményében egyúttal arra is kérte a másnapra érvényes foglalással rendelkező utasait, hogy már „ne is induljanak el a repülőtérre”, amennyiben nincs módjuk egy másik szolgáltatóval történő utazásra.