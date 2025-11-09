Végtelen választék: ínycsiklandozó képeken a világ legnagyobb svédasztala

A korlátlan ételfogyasztást kínáló Les Grands Buffets négy étkezőtermében több mint 150 főétel és desszert található a svédasztalon. Az étteremben évente 400 ezer, azaz naponta átlagban 600 embert látnak vendégül, és olyan népszerű, hogy akár hét hónapot is várni kell egy szabad asztalra. – számolt be róla a The Sun magazin.

Les Grands Buffets: hét hónapos várólista van és térkép kell az eligazodáshoz, de mégis tolonganak az emberek

Fotó: Eric Catarina / Getty Images Europe

Les Grands Buffets: ahol a luxus a végtelen választékkal párosul

A vendégek 65,90 euró (kb. 25 350 forint) megfizetése után annyit ehetnek, amennyit csak szeretnének, méghozzá luxuskörülmények közt, hiszen az egyik szobát – a Salon Dore Jean de la Fontaine-t – ugyanazok az építészek tervezték, akik a versailles-i kastélyt restaurálták. Egy másik étkező – a Tente d’Apparat Jean-Baptiste Nolin – pedig egy barokk korabeli királyi sátor berendezését idézi, így tisztelegve a híres francia uralkodó, XIV. Lajos előtt.

