Végtelen választék: ínycsiklandozó képeken a világ legnagyobb svédasztala

Egy délkelet-franciaországi városkában, Narbonne-ban található a Les Grands Buffets, amely a világ legnagyobb svédasztalát kínálja. A 36 éve alapított étterem olyan hatalmas, hogy a látogatók belépéskor egy térképet kapnak, hogy eligazodjanak a Les Grands Buffets kínálta finomságok között.
A korlátlan ételfogyasztást kínáló Les Grands Buffets négy étkezőtermében több mint 150 főétel és desszert található a svédasztalon. Az étteremben évente 400 ezer, azaz naponta átlagban 600 embert látnak vendégül, és olyan népszerű, hogy akár hét hónapot is várni kell egy szabad asztalra. – számolt be róla a The Sun magazin.

Fotó: Eric Catarina / Getty Images Europe
Fotó: Eric Catarina / Getty Images Europe

Les Grands Buffets: ahol a luxus a végtelen választékkal párosul

A vendégek 65,90 euró (kb. 25 350 forint) megfizetése után annyit ehetnek, amennyit csak szeretnének, méghozzá luxuskörülmények közt, hiszen az egyik szobát – a Salon Dore Jean de la Fontaine-t – ugyanazok az építészek tervezték, akik a versailles-i kastélyt restaurálták.  Egy másik étkező – a Tente d’Apparat Jean-Baptiste Nolin – pedig egy barokk korabeli királyi sátor berendezését idézi, így tisztelegve a híres francia uralkodó, XIV. Lajos előtt.

Kattintson a galériára és nézze végig az ínycsiklandozó képeket a Les Grands Buffets finomságairól!

A Les Grands Buffets kínálatában a hagyományos 19. századi francia konyha fogásai találhatók meg, amelyeket Auguste Escoffier, – az egyik leghíresebb francia séf – 1903-ban kiadott szakácskönyve tartalmaz. Emellett pedig az étterem a világ legnagyobb sajtválasztékával is büszkélkedik.

