Ezek a hotelek profitálhatnak a Hévízi Tófürdő korlátozott működéséből

A Hévízi Tófürdő jelenlegi korlátozott működése érezhető hatással van a helyi szállodák vendégkörére is, különösen a tó fedett megközelítését előnyben részesítő törzsvendégekre – véli a legnagyobb hazai szállodalánc, amelynek két hotelje is van Hévízen. A Hunguest tapasztalatai szerint ugyanakkor nő az érdeklődés a saját gyógyvizes és wellnessrészleggel rendelkező szállodák iránt.

A Hévízi Tófürdő ideiglenes épülettel készül az újranyitásra, miközben átfogó fejlesztési terv is készül/ Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztőség

A Hévízi Tófürdő részlegesen használható

Miként többször beszámoltunk róla, a Hévízi Tófürdő jelenleg csupán részlegesen üzemel: a központi fürdőépület nem használható, így a gyógytóban csak szabadtéren fürödhetnek a vendégek. November eleje óta időkorlátos belépőjegyek válthatók a Tófürdőbe, ezek a wellness-részleg használatát is magukban foglalják.

A legnagyobb hazai szállodaláncnak, a Hunguestnek két hotelje is van Hévízen, a Helios és a Panoráma, amelyeknek forgalma érezhetően megnőtt a tófürdő használatának korlátozása óta.

Érezhető, hogy a Helios iránt növekszik a kereslet, hiszen a szálloda saját gyógyvizes medencéje és teljes körű wellnessrészlege képes kiegészíteni a Tófürdő élményét. Tapasztalataink szerint most azok a vendégek is előnyben részesítik a fürdőrészleggel rendelkező szállodákat, akiknek ez korábban nem volt döntő szempont

– mondta Labossa Lajos, a Hunguest Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója a Termál Online azon kérdésére, hogy miként érintik őket a korlátozás. A szakember szerint a jelenlegi helyzetben felértékelődik az, hogy az egyik szállodájukban házon belül is elérhető a hévízi gyógyvíz.

A Hunguest Heliosban egy 36 Celsius-fok hőmérsékletű, 123 négyzetméteres gyógyvizes medencével is várják a vendégeket. Az itteni gyógyvíz összetétele gyakorlatilag megegyezik a Hévízi-tó vizével. A Helios wellnessrészlege számos további lehetőséget kínál:

kiúszós- és szabadtéri élménymedence, utóbbi szezonálisan, tavasztól, őszig üzemel,

finn-, orosz- és infraszauna,

jacuzzi,

gőzfürdő,

valamint sószoba is rendelkezésre áll.

A 2024 szeptemberében bevezetett szállást, étkezéseket, italokat, és szórakoztató programokat is magába foglaló all inclusive szolgáltatás pedig még kényelmesebbé teszi a pihenést.