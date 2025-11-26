Ezek a hotelek profitálhatnak a Hévízi Tófürdő korlátozott működéséből

A Hévízi Tófürdő jelenlegi korlátozott működése érezhető hatással van a helyi szállodák vendégkörére is, különösen a tó fedett megközelítését előnyben részesítő törzsvendégekre – véli a legnagyobb hazai szállodalánc, amelynek két hotelje is van Hévízen. A Hunguest tapasztalatai szerint ugyanakkor nő az érdeklődés a saját gyógyvizes és wellnessrészleggel rendelkező szállodák iránt.
A Hévízi Tófürdő részlegesen használható
Miként többször beszámoltunk róla, a Hévízi Tófürdő jelenleg csupán részlegesen üzemel: a központi fürdőépület nem használható, így a gyógytóban csak szabadtéren fürödhetnek a vendégek. November eleje óta időkorlátos belépőjegyek válthatók a Tófürdőbe, ezek a wellness-részleg használatát is magukban foglalják.
A legnagyobb hazai szállodaláncnak, a Hunguestnek két hotelje is van Hévízen, a Helios és a Panoráma, amelyeknek forgalma érezhetően megnőtt a tófürdő használatának korlátozása óta.
Érezhető, hogy a Helios iránt növekszik a kereslet, hiszen a szálloda saját gyógyvizes medencéje és teljes körű wellnessrészlege képes kiegészíteni a Tófürdő élményét. Tapasztalataink szerint most azok a vendégek is előnyben részesítik a fürdőrészleggel rendelkező szállodákat, akiknek ez korábban nem volt döntő szempont
– mondta Labossa Lajos, a Hunguest Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója a Termál Online azon kérdésére, hogy miként érintik őket a korlátozás. A szakember szerint a jelenlegi helyzetben felértékelődik az, hogy az egyik szállodájukban házon belül is elérhető a hévízi gyógyvíz.
A Hunguest Heliosban egy 36 Celsius-fok hőmérsékletű, 123 négyzetméteres gyógyvizes medencével is várják a vendégeket. Az itteni gyógyvíz összetétele gyakorlatilag megegyezik a Hévízi-tó vizével. A Helios wellnessrészlege számos további lehetőséget kínál:
- kiúszós- és szabadtéri élménymedence, utóbbi szezonálisan, tavasztól, őszig üzemel,
- finn-, orosz- és infraszauna,
- jacuzzi,
- gőzfürdő,
- valamint sószoba is rendelkezésre áll.
A 2024 szeptemberében bevezetett szállást, étkezéseket, italokat, és szórakoztató programokat is magába foglaló all inclusive szolgáltatás pedig még kényelmesebbé teszi a pihenést.
A másik hévízi szállodájuk, Hunguest Panoráma saját szaunavilággal várja vendégeit – finn-, infra- és aromaszaunával, gőzkabinnal és sószobával. A hotel évtizedek óta szoros együttműködésben áll a Hévízi Szent András Reumakórházzal és Gyógyfürdővel. Ennek keretében a vendégeknek kedvezményes, kombinált fürdőbelépőt kínálnak – számolt be Labossa Lajos.
Ez áll a Tófürdő részeges lezárásának hátterében
A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő vezetősége idén március 18-án döntött úgy, hogy a tófürdő központi fürdőépületét – az A épületet és B teraszt – a vendégek biztonsága érdekében lezárják. A döntést az épületrészek statikai állapota indokolta, a gyógytó és a többi létesítmény azonban változatlanul nyitva áll.
Miután a jelenlegi tóépületet biztonsági okokból lezárták, nyár közepén érkezett a hír, hogy a kormány döntése alapján elkészül az állami tulajdonú Hévízi-tófürdő hosszútávú fejlesztési koncepciója, valamint a tó területén mintegy 381 millió forintból egy ideiglenes létesítmény, egy úgynevezett úszó sziget épül, annak érdekében, hogy hogy kiváltsák a főbejáratot és a fürdő részlegesen működőképes maradhasson. A beruházás a tervek szerint jövő tavaszra készül el, ezt követheti majd a főépület teljes körű rendbetétele.
Lapunk arról is beszámolt, hogy a napokban együttműködési megállapodást kötött a tófürdőt működtető reumakórház és Hévíz város annak érdekében, hogy hiteles adatokkal válaszolhassanak a gyógytóval kapcsolatos pletykákra. A döntés értelmében a tófürdő állapotára vonatkozó információk decembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek.
Több pletyka is terjeng a hévízi tófürdőről, titkos adatokat osztanak meg
A város és a kórház vezetése szerint ezzel végre hitelesen cáfolhatók azok a folyamatosan terjedő álhírek, amelyek szerint hűl a tó vagy éppen „lopják” belőle a vizet.