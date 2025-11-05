Nagy zárva tartást jelentett be a Lidl; mutatjuk, mikor lesz

A magyarországi Lidl a kereskedelmi szektor egyik piacvezető szereplőjeként két évvel ezelőtt először döntött úgy, hogy pihenőnapot biztosított minden munkavállalója számára szenteste napjára. Miként megírtuk, 2024-ben is így jártak el. A zárva tartási lépéssel a vállalat nem csupán köszönetnyilvánítását és saját dolgozói iránti tiszteletét fejezte ki, hanem a kereskedelmi dolgozók érdekeit is előtérbe helyezte a szektoron belül. A pozitív fogadtatást jelzi, hogy a kezdeményezést több más nagy kereskedelmi lánc is követte, megerősítve ezzel a dolgozói megbecsültség és a családbarát hozzáállás fontosságát.

Idén is zárva maradnak december 24-én a Lidl magyarországi üzletei, december 23-án a nyitvatartás hosszabb lesz (illusztrácó)

Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

Lidl: hosszabb lesz az áruházak nyitvatartása december 23-án

Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke az Origónak küldött tájékoztatásban kiemelte: „A szenteste a magyar családok számára a legmeghittebb ünnep. Felelős, etikus vállalatként és az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink szenteste napján ne a munkahelyi kötelezettségekre, hanem a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre fókuszálhassanak.

Ezért idén is pihenőnapot biztosítunk számukra december 24-én, ami azt jelenti, hogy áruházaink december 24-től 26-ig nem nyitnak ki.

Vásárlóinkat pedig december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várjuk majd, hogy biztosan mindent be tudjanak szerezni az ünnepekre, legyen szó élelmiszerről, ajándékról vagy akár dekorációról. Mindez lehetővé teszi azt, hogy másnap mindannyian az igazán fontos dolgokra koncentrálhassunk és békésen ünnepelhessünk szeretteink körében.”

A vásárlói igények kiszolgálása érdekében a Lidl már elindította karácsonyi kampányát, széles, minőségi és kedvező árú termékpalettát kínálva a vásárlóknak. Az áruházlánc külön katalógusokkal is segíti a választást.

A december 24-i zárva tartás az utóbbi években több nagy kiskereskedelmi lánc gyakorlatában megjelent. A vállalatok az okok között jellemzően a munkavállalók érdekeit nevezték meg.