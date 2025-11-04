Hírlevél

Rendkívüli

Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

Spar

Lisztériás élelmiszert találtak a Sparban, ne egye meg!

Visszahívást jelentett be a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott élelmiszerre, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve azt kéri, hogy akik vásároltak ebből a lazacfiléből, ne fogyasszák el.
SparNKFHélelmiszerlisteriavisszahívás

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G ” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – áll az NKFH oldalán megjelent felhívásban.

A closeup shot of a laboratory worker examining a green substance on a petri dish while conducting coronavirus research, listeria
Listeria jelenléte miatt hívnak vissza egy lazacfilét a Sparnál, vigye vissza, ha vásárolt belőle (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Listeria miatt hívják vissza a terméket

A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
  • Gyártó: Ocean Fish s.r.l.
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

Kép a termékről:

A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A Spar Magyarország közlése szerint a terméket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.

Az érintett terméket 2025. 11. 20-ig van lehetőség visszavinni az áruházakba.

A Listeria monocytogenes baktérium a liszterózis betegség kialakulásáért felelős, szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk így. A kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Jó ellenálló képességű felnőttek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, nem betegszenek meg. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.

 

