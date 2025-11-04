Lisztériás élelmiszert találtak a Sparban, ne egye meg!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G ” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – áll az NKFH oldalán megjelent felhívásban.
Listeria miatt hívják vissza a terméket
A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
- Gyártó: Ocean Fish s.r.l.
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
- Tételazonosító: LOT20112025
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.
Kép a termékről:
A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A Spar Magyarország közlése szerint a terméket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.
Az érintett terméket 2025. 11. 20-ig van lehetőség visszavinni az áruházakba.
A Listeria monocytogenes baktérium a liszterózis betegség kialakulásáért felelős, szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk így. A kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Jó ellenálló képességű felnőttek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, nem betegszenek meg. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.