Lisztériás élelmiszert találtak a Sparban, ne egye meg!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G ” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – áll az NKFH oldalán megjelent felhívásban.

Listeria jelenléte miatt hívnak vissza egy lazacfilét a Sparnál, vigye vissza, ha vásárolt belőle (illusztráció)

Listeria miatt hívják vissza a terméket

A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

Gyártó: Ocean Fish s.r.l.

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

Kép a termékről:

A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A Spar Magyarország közlése szerint a terméket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.

Az érintett terméket 2025. 11. 20-ig van lehetőség visszavinni az áruházakba.