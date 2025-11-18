Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindenképp látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

Spar

Lisztériát találtak a Sparban egy népszerű márkánál, ne egye meg ezeket az élelmiszereket!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményt tette közzé honlapján, melyben az „Ocean Fish” márkájú halászati termékek Listeria monocytogenes jelenléte miatti termékvisszahívást jelentenek be. A lisztéria jelenlétével a márka több terméke érintett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SparmonocytogenesOcean Fishlisztériavisszahívás

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra. A termékek gyártója a román Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A lisztéria a liszterózis betegség kialakulásáért felelős. Miként megírtuk, nemrég ugyanettől a gyártótól lisztériás norvég lazacfilét találtak a Sparban.

lisztéria
Lisztéria jelenléte miatt hívnak vissza több terméket a Sparnál, vigye vissza, ha vásárolt belőle (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Lisztéria: több termék érintett

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Norvég füstölt lazacfilé 100g 

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

2. Termék megnevezése: Marinált lazac 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

3. Termék megnevezése: Friss lazacfilé citrommal 200g 

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

4. Termék megnevezése: Friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

5. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 40/60 200g 

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

6. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 100/200 100g 

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

7. Termék megnevezése: Füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé 100g 

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

8. Termék megnevezése: Tenger gyümölcsei koktél 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

Minta kép a visszahívott termékekről:

 

A hatóság kéri azokat a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolták, azt ne fogyasszák el!

A hatóság jelezte, hogy az Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van!

A Spar honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy az érintett termékeket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik. 

Az érintett terméket 2026.01.08-ig van lehetőség visszavinni az áruházaikba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!