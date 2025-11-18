Lisztériát találtak a Sparban egy népszerű márkánál, ne egye meg ezeket az élelmiszereket!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra. A termékek gyártója a román Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A lisztéria a liszterózis betegség kialakulásáért felelős. Miként megírtuk, nemrég ugyanettől a gyártótól lisztériás norvég lazacfilét találtak a Sparban.
Lisztéria: több termék érintett
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Norvég füstölt lazacfilé 100g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
2. Termék megnevezése: Marinált lazac 100g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
3. Termék megnevezése: Friss lazacfilé citrommal 200g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
4. Termék megnevezése: Friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel 200g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
5. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 40/60 200g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
6. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 100/200 100g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
7. Termék megnevezése: Füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé 100g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
8. Termék megnevezése: Tenger gyümölcsei koktél 200g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
Minta kép a visszahívott termékekről:
A hatóság kéri azokat a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolták, azt ne fogyasszák el!
A hatóság jelezte, hogy az Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van!
A Spar honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy az érintett termékeket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.
Az érintett terméket 2026.01.08-ig van lehetőség visszavinni az áruházaikba.