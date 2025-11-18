Lisztériát találtak a Sparban egy népszerű márkánál, ne egye meg ezeket az élelmiszereket!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra. A termékek gyártója a román Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A lisztéria a liszterózis betegség kialakulásáért felelős. Miként megírtuk, nemrég ugyanettől a gyártótól lisztériás norvég lazacfilét találtak a Sparban.

Lisztéria jelenléte miatt hívnak vissza több terméket a Sparnál, vigye vissza, ha vásárolt belőle (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lisztéria: több termék érintett

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Norvég füstölt lazacfilé 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

2. Termék megnevezése: Marinált lazac 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

3. Termék megnevezése: Friss lazacfilé citrommal 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

4. Termék megnevezése: Friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

5. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 40/60 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

6. Termék megnevezése: Előfőzött garnélarák 100/200 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

7. Termék megnevezése: Füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

8. Termék megnevezése: Tenger gyümölcsei koktél 200g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

Minta kép a visszahívott termékekről:

A hatóság kéri azokat a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolták, azt ne fogyasszák el!

A hatóság jelezte, hogy az Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van!