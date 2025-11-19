Riasztott a hatóság: nem csak a Sparba került lisztériás élelmiszer, ételmérgezésre figyelmeztetnek

Lisztéria veszélye miatt jelentettek be visszahívást a Spar üzleteiben található halászati termékekre, a vásárlóknak nem szabad az érintett termékeket elfogyasztaniuk. Miként az Origo megírta, a visszahívás egy adott márka valamennyi termékét érinti. Mint az NKFH friss tájékoztatásában kitér rá, az elmúlt időszakban lefolytatott hatósági vizsgálatok által az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételében Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A Spar Magyarországhoz tartozó áruházlánc üzleteibe biztosan került a veszélyes tételekből (de mostanra azokat már kivonták a kínálatból), de a baj azért lehet nagy, mert a lisztériás vagy gyaníthatóan azzal szennyezett halászeti termékek közül egy konkrét termékből más kiskereskedelmi szereplőkhöz is kerülhetett.
Lisztéria: pontosan mi a baj az Ocean Fish márka halászati termékeivel?
Az NKFH által az éves hatósági ellenőrzési program keretén belül végzett laboratóriumi vizsgálat határértéket többszörösen meghaladó Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki egy terméknél. A vizsgált tétel gyártója a romániai székhelyű Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A hatóság kötelezte a termék forgalmazóját a forgalomból történő kivonásra. Az NKFH – tekintettel az élelmiszer-biztonsági kockázatra – lejárati időre, tételazonosítóra és kiszerelésre tekintet nélkül a döntést kiterjesztette valamennyi azonos elnevezéssel bíró terméktételre.
A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. felelős élelmiszer-vállalkozóként a hatósági vizsgálatok mellett önellenőrzési vizsgálatot is végzett, amely a gyártó egyéb termékeiben is Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Erről számoltunk be tegnapi cikkünkben. A Spar Magyarország felelős vállalatként, a hatósággal együttműködve, a helyzet közegészségügyi veszélyeit felismerve működik együtt a visszahívás lebonyolításban. Ez tehát vállalati oldalon megtett, megnyugtató lépés, és alaposságát mutatja, hogy kiterjed a márka valamennyi termékére.
Az NKFH szerint ugyanakkor fennáll az a probléma, hogy az egyik termékből más kereskedelmi egységekben is forgalomba kerülhetett. A hatóság a legfrissebb közzététele szerint a korábbiakhoz képest abban tér el, hogy a márka termékeiből egy konkrét terméket nevez meg akként, mint amely a Spar üzletein kívül máshol is kapható lehetett.
Jelzésük szerint
az „Ocean Fish NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100 G (Minőségmegőrzési idő/ tételazonosító: 04.13.2025/0412202T” megnevezésű termék más kereskedelmi egységekben is forgalomba kerülhetett.
Tekintettel arra, hogy az érintett értékesítési helyek feltárása folyamatban van, javasolják, hogy a fogyasztók a gyártótól származó fenti elnevezésű terméket ne fogyasszák el, és lehetőség szerint juttassák vissza a vásárlás helyére.
Lisztéria: mi történik, ha ezzel szennyezett élelmiszert fogyasztunk?
A tájékoztatás szerint a Listeria monocytogenes a legtöbb egészséges embernél enyhe vagy közepesen súlyos ételmérgezésszerű tüneteket okozhat. Gyakori tünetek a
- láz,
- hasmenés,
- hányinger,
- hasi görcsök és a fejfájás,
- rossz közérzet.
A fokozott kockázatú csoportok közé tartoznak: várandósok, 65 év felettiek, legyengült immunrendszerűek – az ezekbe tartozóknál a fertőzés súlyosabb lefolyású lehet. Ilyenkor előfordulhat magas láz, izomfájdalom, súlyosabb esetben idegrendszeri tünetek (merev nyak, zavartság). Várandós nőknél a tünetek gyakran enyhék, de a magzatra veszélyes lehet, ezért különösen fontos a megelőzés és óvatosság.
Így kezelje biztonságosan a visszahívott terméket
1. Az „Ocean Fish NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100 G (Minőségmegőrzési idő/ tételazonosító: 04.13.2025/0412202T” terméket semmiképpen ne fogyassza el, még akkor sem, ha külleme, érzékszervi tulajdonságai nem utalnak minőségi hibára!
2. A terméket vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedők a jogszabályoknak megfelelően visszatérítik a vételárat!
3. Ha a terméket már elfogyasztotta és láz, hasmenés, hányinger, rossz közérzet vagy más tünet jelentkezik, javasolt haladéktalanul orvosi tanácsot kérni, különösen várandós nők, idősek vagy legyengült immunrendszerű személyek esetében!
Fontos hangsúlyozni, hogy a Listeria monocytogenes a fagyasztás hatására nem pusztul el, ezért a termékek lejárati ideje a lefagyasztással nem hosszabbítható meg.
A gyártó hazai forgalomban lévő egyéb termékeinek hatósági ellenőrzése folyamatban van.
Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium
A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.