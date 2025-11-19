Riasztott a hatóság: nem csak a Sparba került lisztériás élelmiszer, ételmérgezésre figyelmeztetnek

Lisztéria veszélye miatt jelentettek be visszahívást a Spar üzleteiben található halászati termékekre, a vásárlóknak nem szabad az érintett termékeket elfogyasztaniuk. Miként az Origo megírta, a visszahívás egy adott márka valamennyi termékét érinti. Mint az NKFH friss tájékoztatásában kitér rá, az elmúlt időszakban lefolytatott hatósági vizsgálatok által az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételében Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A Spar Magyarországhoz tartozó áruházlánc üzleteibe biztosan került a veszélyes tételekből (de mostanra azokat már kivonták a kínálatból), de a baj azért lehet nagy, mert a lisztériás vagy gyaníthatóan azzal szennyezett halászeti termékek közül egy konkrét termékből más kiskereskedelmi szereplőkhöz is kerülhetett.

Lisztéria: az egyik lisztériával szennyezett halászati termékből más kereskedőhöz is kerülhetett (illusztráció)

Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik

Lisztéria: pontosan mi a baj az Ocean Fish márka halászati termékeivel?

Az NKFH által az éves hatósági ellenőrzési program keretén belül végzett laboratóriumi vizsgálat határértéket többszörösen meghaladó Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki egy terméknél. A vizsgált tétel gyártója a romániai székhelyű Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A hatóság kötelezte a termék forgalmazóját a forgalomból történő kivonásra. Az NKFH – tekintettel az élelmiszer-biztonsági kockázatra – lejárati időre, tételazonosítóra és kiszerelésre tekintet nélkül a döntést kiterjesztette valamennyi azonos elnevezéssel bíró terméktételre.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. felelős élelmiszer-vállalkozóként a hatósági vizsgálatok mellett önellenőrzési vizsgálatot is végzett, amely a gyártó egyéb termékeiben is Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Erről számoltunk be tegnapi cikkünkben. A Spar Magyarország felelős vállalatként, a hatósággal együttműködve, a helyzet közegészségügyi veszélyeit felismerve működik együtt a visszahívás lebonyolításban. Ez tehát vállalati oldalon megtett, megnyugtató lépés, és alaposságát mutatja, hogy kiterjed a márka valamennyi termékére.

Az NKFH szerint ugyanakkor fennáll az a probléma, hogy az egyik termékből más kereskedelmi egységekben is forgalomba kerülhetett. A hatóság a legfrissebb közzététele szerint a korábbiakhoz képest abban tér el, hogy a márka termékeiből egy konkrét terméket nevez meg akként, mint amely a Spar üzletein kívül máshol is kapható lehetett.