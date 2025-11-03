Egyértelmű üzenetet küldtek az EU-nak: leállhatnak a gázszállítások

Az EU-ba irányuló LNG-szállítások leállítását helyezte kilátásba Saad Sherida al-Kaabi, katari energiaügyi miniszter az Abu-Dzabiban zajló olaj- és energetikai ipari csúcson (ADIPEC konferencia), ami hatalmas csapás lenne, és komoly nehézséget okozna a kontinens országainak, miután az orosz LNG-nek Brüsszel kategorikusan hátat fordított. Katarnak az EU-s vállalati fenntarthatósági és átláthatósági irányelvek (ESG) miatt vannak kifogásai, melyek egyaránt foglalkoznak az emberi jogi kérdésekkel, valamint a környezetre gyakorolt hatásokkal, és kötelezettségeket rónak a nagy cégekre, hogy értékeljék és világítsák át saját tevékenységüket. Katarnak persze nem a Brüsszel által megfogalmazott elvekkel van baja, hanem az abból fakadó irreális elvárásokkal és a nyomásgyakorlással.

Katar leállíthatja az EU-s LNG-szállításokat (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Értelmetlen szigor szabotálhatja a katari LNG-t

A katari energiaügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy az európai államok módosítsanak – praktikusan lazítsanak – az ESG-előírásaikon. Nem azért, mert a célkitűzésekkel nem értenének egyet, hanem mert lehetetlen azok teljesítése. Al-Kaabi szerint egyszerűen arról van szó, hogy a például a nettó nulla kibocsátás elérése lehetetlen. Azzal, hogy Brüsszel ilyen és ehhez hasonló elvárásokhoz mégis ragaszkodik, nemcsak partnereit, hanem magát is nehéz helyzetbe sodorja. A katari kormány minisztere ugyanis azt is kifogásolta, hogy energetikai kérdésekben a politikai viszonyok sokszor felülíró erővel hatnak – szerinte ez megfigyelhető a közelmúltbeli amerikai kormányzati váltásnál is azzal, hogy Trump elnök Joe Bident váltva másodszor is elfoglalhatta az ovális irodát –, amivel nehéz az energiaipari szereplőknek üzleti és gazdasági értelemben együtt élniük.

Szerintem nem kellene a politikát követnünk, amikor az emberek jövőjét és a jövőbeni energiára nézünk

– mondta, és ez a megállapítás különösen találó egy olyan helyzetben, amikor Európa hátat fordít az olcsó orosz energiának.

Katar már nyáron kilátásba helyezte, hogy leállítja az LNG-szállításokat (az LNG hátteréhez ezt a cikkünket ajánljuk), mivel az EU akkor azt állította, hogy Katar mulasztott az irányelvek azon részének betartásában, mely előírja, hogy az érintett nagyvállalatok ellenőrizzék ellátási láncaik fejlődési céloknak való megfelelését. Katar szerint ez a fajta indokolatlan szigorúság alááshatja Brüsszel azon képességét, hogy tartani tudja az orosz gázipar elleni szankciókat.