Hova lehet ezt még fokozni? Tovább dagad a Lukoil-ügy

Egy korszak zárult le az orosz olajiparban, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a globális energiapiacon is. Leonyid Fedun, a Lukoil társalapítója évtizedeken át meghatározó alakja volt a vállalat nemzetközi terjeszkedésének. Most azonban eladta a cégben lévő, mintegy 10 százalékos részesedését. A tranzakció értékét a piaci árak alapján 7 milliárd dollárra becsülik. A pontos vételárat egyelőre homály fedi. A Reuters információi szerint az ukrán származású, jelenleg Monacóban élő üzletember még 2025 elején vált meg részvényeitől. A pakettet maga a Lukoil vásárolta vissza. . Ritka, hogy egy orosz milliárdos ilyen csendben, de határozottan építse le hazai érdekeltségeit. A vállalat augusztusban be is jelentette 76 millió darab saját részvény bevonását. Ez a teljes tőke mintegy 11 százalékát teszi ki, és az elmúlt időszak visszavásárlásaiból származik.

A Lukoil társalapítója, Leonyid Fedun.

Fotó: Facebook / Чемпионат

Lukoil a szankciók árnyékában: menekülés a süllyedő olajszállító tenkerről?

A Lukoil hosszú ideig sikeresen lavírozott a nyugati szankciók között. Októberben azonban komoly ütést kapott. A vállalatot sújtó korlátozások miatt kénytelen külföldi eszközeitől megválni. Elemzők szerint nem kizárt, hogy a Rosznyeft célkeresztjébe került, mint lehetséges felvásárlási célpont. Fedun ebben a turbulens időszakban döntött úgy, hogy végleg kiszáll.

A 69 éves üzletember karrierje a Szovjetunió összeomlása utáni kaotikus privatizációk idején ívelt fel.

A katonai iskolát végzett, egykor oktatóként dolgozó Fedun a 80-as években Szibériában találkozott Vagit Alekperovval, a szovjet olajipar egyik kulcsfigurájával. Kettejük szövetsége alapozta meg a Lukoil felemelkedését. 1993-ban, Borisz Jelcin elnöksége alatt privatizálták a legjobb nyugat-szibériai olajmezőket. Ezzel a lépéssel egyik napról a másikra milliárdosokká váltak. Alekperov a hazai termelés felépítésére koncentrált, Fedun pedig a nemzetközi terjeszkedést irányította. Munkájának csúcspontja a 2004-es üzlet volt. Ekkor az amerikai ConocoPhillips jelentős részesedést szerzett a Lukoilban. Ezt később, 2010-ben eladták.