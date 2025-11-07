Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Lukoil

Történelmi olajüzlet dőlt be: mi lesz most a Lukoillal és az európai ellátással?

17 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új fordulatot vett a Lukoil külföldi érdekeltségeinek eladása: az amerikai pénzügyminisztérium a Kreml bábjának nevezte a vevő Gunvor céget, amely erre azonnal visszalépett az üzlettől. Most úgy tűnik, hogy mégsem valósul meg a gigantikus, 21 milliárd dolláros tranzakció, amely átrajzolta volna a globális olajpiac térképét. Mi lesz most az olajellátás és a Lukoil sorsa?
Link másolása
Vágólapra másolva!
LukoilTorbjörn TörnqvisszankciókcégcsoportGunvor

Alig egy hete jelentették be az évszázad olajipari üzletét, mostanra pedig úgy tűnik, az egész kútba esik. A svájci központú Gunvor Group nyersanyagkereskedő cég hivatalosan is visszavonta az orosz Lukoil nemzetközi eszközeire tett ajánlatát. A drámai hátraarc oka egyetlen, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzés volt, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma tett közzé.

Kihez kerül most a Lukoil? Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Valeria Mongelli / Hans Lucas
Kihez kerül most a Lukoil?
Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Valeria Mongelli / Hans Lucas

Nem sikerült elszakadnia a múlttól a Gunvortnak, búcsút inthet a Lukoilnak?

A bejegyzésben a minisztérium a „Kreml bábjának” nevezte a Gunvort, és egyértelművé tette, hogy a cég soha nem fog engedélyt kapni a “működéshez és a profit termeléshez”, amíg Oroszország folytatja a háborút.

A washingtoni üzenet amennyire mentes volt minden kerteléstől, olyan gyorsan ki is váltotta a kívánt reakciót.

 A Gunvor szinte azonnal reagált. A cég a közösségi médiában utasította vissza a vádat, „alapvetően tévesnek és hamisnak” nevezve azt. Közölték, hogy a csoport az eddigiekben “nyíltan és transzparensen” járt el az Oroszországgal összefüggő ügyleteikben és, hogy az elmúlt “több mint tíz évben igyekeztek eltávolodni Oroszországtól”. Azt írják, hogy megpróbálják tisztázni a „nyilvánvaló félreértést”, de az ajánlatukat  visszavonják. A nyilvános üzenetváltás meglepő; a Gunvor az elmúlt héten folyamatosan tárgyalt az amerikai szankciókért felelős hatóságokkal, hogy megszerezze a jóváhagyást az üzlethez. Úgy tűnik, hogy nem ezek voltak a cég legsikeresebb tárgyalásai a fennállásuk óta.

 

Függetlenség vagy bábállapot?

A határozott amerikai állásfoglalás alkalmas volt arra, hogy újra felszínre hozza a Gunvor (múltbéli) orosz kapcsolatait. A céget egykor Vlagyimir Putyin orosz elnök barátja, Gennagyij Timcsenko alapította. Bár Timcsenkót az amerikaiak már 2014-ben szankciókkal sújtották, és a cég vezérigazgatója, Torbjörn Törnqvist kivásárolta orosz partnerét, a múlt árnyéka most újra utolérte a vállalatot. Törnqvist korábban éppen arról beszélt, hogy az üzlet  “szakítást” jelentett volna a Lukoil eszközeinek orosz befolyás alatti kezeltségéből.

Megy minden a levesbe?

A mostani visszalépéssel egy emberi ésszel szinte felfoghatatlan méretű üzlet hiúsulhat meg. A Lukoil nemzetközi üzletágának értéke 21 milliárd dollár, ami több mint háromszorosa a Gunvor saját tőkeértékének. Az üzlet révén a Gunvor a világ egyik legnagyobb olajkereskedőjéből egy csapásra egy hatalmas, integrált olajipari kolosszussá válhatott volna.

Az eladásra kínált csomagban minden volt, ami a globális olajipari dominanciához szükséges: finomítók Európa kulcsfontosságú kikötőiben, hatalmas termelőkapacitás, és egy a világ jórészét átszövő benzinkúthálózat. 

A Bloomberg számításai szerint a cég ezzel mintegy napi 440 ezer hordónyi olajkitermelő kapacitáshoz jutott volna, ami nagyjából teljes Ecuador napi termelésének felel meg. A Gunvor visszalépésével a Lukoil nemzetközi érdekeltségei újra a piacra kerültek, az egyik  kérdés az, hogy akad-e másik vevő, aki Washington haragjától nem fenyegetve tehet ajánlatot. A másik pedig, hogy a visszalépése milyen hatással lesz az ellátásra. Ez különösen, akkor érdekes ha az amerikai, brit és európai hatóságok nem hosszabbítják meg a Lukoil engedélyét, a cégcsoport még folyamatban lévő tranzakcióinak lezárására.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!