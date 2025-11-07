Történelmi olajüzlet dőlt be: mi lesz most a Lukoillal és az európai ellátással?

Alig egy hete jelentették be az évszázad olajipari üzletét, mostanra pedig úgy tűnik, az egész kútba esik. A svájci központú Gunvor Group nyersanyagkereskedő cég hivatalosan is visszavonta az orosz Lukoil nemzetközi eszközeire tett ajánlatát. A drámai hátraarc oka egyetlen, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzés volt, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma tett közzé.

Kihez kerül most a Lukoil?

Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Valeria Mongelli / Hans Lucas

Nem sikerült elszakadnia a múlttól a Gunvortnak, búcsút inthet a Lukoilnak?

A bejegyzésben a minisztérium a „Kreml bábjának” nevezte a Gunvort, és egyértelművé tette, hogy a cég soha nem fog engedélyt kapni a “működéshez és a profit termeléshez”, amíg Oroszország folytatja a háborút.

A washingtoni üzenet amennyire mentes volt minden kerteléstől, olyan gyorsan ki is váltotta a kívánt reakciót.

A Gunvor szinte azonnal reagált. A cég a közösségi médiában utasította vissza a vádat, „alapvetően tévesnek és hamisnak” nevezve azt. Közölték, hogy a csoport az eddigiekben “nyíltan és transzparensen” járt el az Oroszországgal összefüggő ügyleteikben és, hogy az elmúlt “több mint tíz évben igyekeztek eltávolodni Oroszországtól”. Azt írják, hogy megpróbálják tisztázni a „nyilvánvaló félreértést”, de az ajánlatukat visszavonják. A nyilvános üzenetváltás meglepő; a Gunvor az elmúlt héten folyamatosan tárgyalt az amerikai szankciókért felelős hatóságokkal, hogy megszerezze a jóváhagyást az üzlethez. Úgy tűnik, hogy nem ezek voltak a cég legsikeresebb tárgyalásai a fennállásuk óta.

Függetlenség vagy bábállapot?

A határozott amerikai állásfoglalás alkalmas volt arra, hogy újra felszínre hozza a Gunvor (múltbéli) orosz kapcsolatait. A céget egykor Vlagyimir Putyin orosz elnök barátja, Gennagyij Timcsenko alapította. Bár Timcsenkót az amerikaiak már 2014-ben szankciókkal sújtották, és a cég vezérigazgatója, Torbjörn Törnqvist kivásárolta orosz partnerét, a múlt árnyéka most újra utolérte a vállalatot. Törnqvist korábban éppen arról beszélt, hogy az üzlet “szakítást” jelentett volna a Lukoil eszközeinek orosz befolyás alatti kezeltségéből.