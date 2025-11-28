Szenzációs: régi civilizációk nyomaira bukkantak az M1-es autópálya bővítésénél

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. folyamatosan dokumentálja az M1-es autópálya felújítását. Megérkezett videós dokumentum-sorozatuk második része, melyben a helyszínen zajló régészeti munkálatokat mutatják be.

Régészeti leletek is előkerülnek az M1-es autópálya bővítése során

Fotó: Facebook/MKIF Zrt. / Facebook/MKIF Zrt.

Az M1-es bővítéséhez kapcsolódó feltárás során késő avarkori temető nyomaira bukkantak a régészek.

Az MKIF ennek apropóján Facebook-oldalán azt írja, hogy „a régészeti munka nemcsak tudományos érték: felelős együttműködés. Amikor új infrastruktúra – például autópálya – épül, elengedhetetlen, hogy a terület múltját is feltárjuk. Így kerül egyensúlyba a fejlődés és az örökségvédelem.”

Majd hozzáteszik, hogy az autópályák a jelenünket és jövőnket is formálják: erősítik a gazdasági növekedést, javítják az összeköttetést a régiók között és biztonságosabbá teszik a közlekedést. De mindezt csak úgy tehetjük felelősen, ha közben tiszteletben tartjuk azt, aminek köszönhetően mi is itt vagyunk: a történelmünket.

Az M1-es autópálya bővítésének részletei

Mint korábban beszámoltunk róla, az M1-es autópálya bővítése szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során többek között 72 hidat és felüljárót átalakítanak, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni.