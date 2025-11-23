Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az 1-es sztráda ezáltal 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között -írta a Magyar Építők.

Látványos képeken az M1-es autópálya bővítésének munkálatai. Fotó: Magyar Építők/MKIF

Az M1-es autópálya bővítése során több helyszínen éjjel-nappal végzik a munkát

A zsaluzás biztonsággal végezhető az éjjeli órákban is, így a hideg időjárás ellenére a szakemberek éjt nappallá téve tudnak dolgozni a Bicskétől nyugatra fekvő Nagyegyházánál - számolt be róla az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az alábbi képeken egy hídszerkezet építési munkálatai látható:

Fél áron használható az M1-es autópálya

Az M1-es felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül fél áron – használhatják Budapest és Győr között az M1-est.

Az M1 regionális matricával 808 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz vehető majd igénybe. Tulajdonképpen az M1 Hegyeshalom országhatárt elérhetjük Budapest mellett Hatvantól, Lajosmizsétől, Szolnoktól, Paks-északtól és Balatonvilágostól is.

Az M1 regionális matricát vásárlók Pest, Fejér, Komárom és Győr-Moson-Sopron vármegek teljes, az e-matricás rendszerben díjköteles szakaszára váltanak jogosultságot, melyek a következők:

M1 autópálya teljes szakasza Hegyeshalom országhatártól Budapest városhatárig

M15 autópálya teljes szakasza az M1 autópálya és Rajka országhatár között

M19 autóút teljes szakasza az M1 autópálya és Győr centrum között

M2 autóút teljes szakasza az M0-tól Vác-északig

M3 autópálya Budapesttől Hatvanig

M31 autópálya teljes szakasza az M0 és M3 között

M4 autópálya Budapesttől Szolnok-északig

M44 autóút Kecskemét-észak és Szentkirály között

M5 autópálya Budapesttől Lajosmizséig

M51 autóút teljes szakasza az M0 és az M5 között

M6 autópálya az M0 autóút és Paks-észak lehajtó között

M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos között

M85 autópálya teljes szakasza az M1 és Sopron országhatár között

M86 autópálya az M85 autópálya és Répcelak között

M0 autóút teljes szakasza az M1-M0 csomópont és az M0–11. sz. főút csomópontjáig

– derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium Origónak küldött tájékoztatásából.