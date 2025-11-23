Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

autópálya

Látványos képeken az M1-es autópálya bővítésének munkálatai

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az M1-es sztráda fejlesztése során jelenleg nagy hangsúlyt fektetnek az érintett hidak és egyéb átkelő műtárgyak át-, újjá- vagy éppen felépítésére, és esetenként éjjel is zajlanak a hídszerkezet építések. Látványos képeken mutatjuk az M1-es autópálya egyik hídjának kivitelezési munkálatait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópályaautópálya fejlesztésautópálya építés

Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az 1-es sztráda ezáltal 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között -írta a Magyar Építők.

Látványos képeken az M1-es autópálya bővítésének munkálatai
Látványos képeken az M1-es autópálya bővítésének munkálatai. Fotó: Magyar Építők/MKIF

Az M1-es autópálya bővítése során több helyszínen éjjel-nappal végzik a munkát

A zsaluzás biztonsággal végezhető az éjjeli órákban is, így a hideg időjárás ellenére a szakemberek éjt nappallá téve tudnak dolgozni a Bicskétől nyugatra fekvő Nagyegyházánál - számolt be róla az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Az alábbi képeken egy hídszerkezet építési munkálatai látható:

image
image
image
image
image
image

Fél áron használható az M1-es autópálya

Az M1-es felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül fél áron – használhatják Budapest és Győr között az M1-est.

Az M1 regionális matricával 808 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz vehető majd igénybe. Tulajdonképpen az M1 Hegyeshalom országhatárt elérhetjük Budapest mellett Hatvantól, Lajosmizsétől, Szolnoktól, Paks-északtól és Balatonvilágostól is.

Az M1 regionális matricát vásárlók Pest, Fejér, Komárom és Győr-Moson-Sopron vármegek teljes, az e-matricás rendszerben díjköteles szakaszára váltanak jogosultságot, melyek a következők:

  • M1 autópálya teljes szakasza Hegyeshalom országhatártól Budapest városhatárig
  • M15 autópálya teljes szakasza az M1 autópálya és Rajka országhatár között
  • M19 autóút teljes szakasza az M1 autópálya és Győr centrum között
  • M2 autóút teljes szakasza az M0-tól Vác-északig
  • M3 autópálya Budapesttől Hatvanig
  • M31 autópálya teljes szakasza az M0 és M3 között
  • M4 autópálya Budapesttől Szolnok-északig
  • M44 autóút Kecskemét-észak és Szentkirály között
  • M5 autópálya Budapesttől Lajosmizséig
  • M51 autóút teljes szakasza az M0 és az M5 között
  • M6 autópálya az M0 autóút és Paks-észak lehajtó között
  • M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos között
  • M85 autópálya teljes szakasza az M1 és Sopron országhatár között
  • M86 autópálya az M85 autópálya és Répcelak között
  • M0 autóút teljes szakasza az M1-M0 csomópont és az M0–11. sz. főút csomópontjáig

– derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium Origónak küldött tájékoztatásából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!