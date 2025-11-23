Látványos képeken az M1-es autópálya bővítésének munkálatai

Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az 1-es sztráda ezáltal 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között -írta a Magyar Építők.
Az M1-es autópálya bővítése során több helyszínen éjjel-nappal végzik a munkát
A zsaluzás biztonsággal végezhető az éjjeli órákban is, így a hideg időjárás ellenére a szakemberek éjt nappallá téve tudnak dolgozni a Bicskétől nyugatra fekvő Nagyegyházánál - számolt be róla az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az alábbi képeken egy hídszerkezet építési munkálatai látható:
Fél áron használható az M1-es autópálya
Az M1-es felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül fél áron – használhatják Budapest és Győr között az M1-est.
Az M1 regionális matricával 808 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz vehető majd igénybe. Tulajdonképpen az M1 Hegyeshalom országhatárt elérhetjük Budapest mellett Hatvantól, Lajosmizsétől, Szolnoktól, Paks-északtól és Balatonvilágostól is.
Az M1 regionális matricát vásárlók Pest, Fejér, Komárom és Győr-Moson-Sopron vármegek teljes, az e-matricás rendszerben díjköteles szakaszára váltanak jogosultságot, melyek a következők:
- M1 autópálya teljes szakasza Hegyeshalom országhatártól Budapest városhatárig
- M15 autópálya teljes szakasza az M1 autópálya és Rajka országhatár között
- M19 autóút teljes szakasza az M1 autópálya és Győr centrum között
- M2 autóút teljes szakasza az M0-tól Vác-északig
- M3 autópálya Budapesttől Hatvanig
- M31 autópálya teljes szakasza az M0 és M3 között
- M4 autópálya Budapesttől Szolnok-északig
- M44 autóút Kecskemét-észak és Szentkirály között
- M5 autópálya Budapesttől Lajosmizséig
- M51 autóút teljes szakasza az M0 és az M5 között
- M6 autópálya az M0 autóút és Paks-észak lehajtó között
- M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos között
- M85 autópálya teljes szakasza az M1 és Sopron országhatár között
- M86 autópálya az M85 autópálya és Répcelak között
- M0 autóút teljes szakasza az M1-M0 csomópont és az M0–11. sz. főút csomópontjáig
– derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium Origónak küldött tájékoztatásából.