Újabb hazai autópályát szélesítenek ki, sok helyen három sávosra bővítik

A tervek szerint két és fél év múlva, 2027 harmadik negyedévében elindulhat az egyik legfontosabb hazai autópálya bővítése. Most készülnek az M7-es autópálya fejlesztésének kiviteli tervei, és 2031-re fejeződhet be a kivitelezés.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (MKIF) kapott tájékoztatás szerint az M7-es autópálya fejlesztése az engedélyezési tervfázisnál tart: a projekt már rendelkezik az érvényes építési és környezetvédelmi engedélyekkel, jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik.  

M7-es autópálya, A lista az elmúlt három év baleseteinek statisztikái alapján készült
Már készülnek az M7-es autópálya fejlesztésének kiviteli tervei
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

A kormány még egy 2012-es kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakaszának 2-szer 3 sávosra bővítését, amelynek gazdája a magyar gyorsforgalmi hálózat működtetését és fejlesztési feladatait ellátó MKIF. 

Elengedhetetlenné vált az M7-es autópálya bővítése

A beruházásra azért van szükség, mert a nyári hónapokban állandók a torlódások Budapest és a Balaton között. Annak ellenére, hogy a főváros felé megépült korábban a három sáv, a dugók így is egyre gyakoribbak. Ezt a forgalomszámlálási adatok is alátámasztják, Székesfehérvárig az átlagos napi gépjárműszám az elmúlt években rendre 50 ezer körül alakult, ezzel az ország egyik legzsúfoltabb autópályájává vált az M7-es. 

Az autósztráda fejlesztése a Koncessziós Szerződésben vállaltaknak megfelelően 2027. szeptember 1-el kezdődik és 2031. augusztus 31-ig, tehát négy évig tart majd. 

A beruházás a 16+249 kilométerszelvénynél kezdődik és a 90+603-nál ér véget. Ám nem lesz végig háromsávos a pálya: 

  • míg a 16+249 és a 70+500-es szelvény között, az M0–Szabadbattyán közti szakaszon 2x3+ITS sávot építenek,
  • addig a 70+500-es szelvény és a 90+603 szelvény között, a Szabadbattyán – Balatonvilágos közti szakasz esetében 2x2+ITS sáv kialakítását tervezik. 

Az ITS intelligens leállósávok (Intelligent Transport System, magyarul intelligens közlekedési rendszer) olyan rugalmas, digitálisan vezérelt üzemi sávok, amelyek szükség – például baleset, útkarbantartás esetén, vagy a hétvégi forgalmi csúcs idején – megnyithatók a forgalom számára. 

A beruházás részeként, az M7-esen végig új közlekedésirányítási és digitális felügyeleti rendszert építenek ki, amely valós időben figyeli a forgalmat, és szükség esetén automatikusan beavatkozik.

Emellett újjáépülnek, bővülnek a pihenőhelyek, kamionparkolók létesülnek. 

Ahol szükséges, ott a hidakat, felüljárókat is újjáépítik, hiszen ezek a műtárgyak nem mindenhol felelnek meg az új keresztmetszeti követelményeknek, mert a kiszélesített M7-es nem férne el alattuk/felettük. 

A beruházás eredeményeként az autópálya legforgalmasabb szakaszának, az M0 és a Balaton közötti résznek növekedni fog a kapacitása, aminek köszönhetően jobban kezelhetővé válik a nyári csúcsidőszak megnövekedett forgalma.

 

 

