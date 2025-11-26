Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon kínos! Magyar Péter elszólta magát – itt a lebuktató videó

baloldali megszorítócsomag

Megfélemlítené a sajtót Magyar Péter: perrel fenyegeti a baloldali megszorítócsomagról írókat

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Tisza Párt elnöke már perrel fenyeget mindenkit. Azt közölte a közösségi oldalán Magyar Péter, hogy aki beszámol a kiszivárgott baloldali megszorítócsomag részleteiről, perre számíthat. A megszorítócsomag brutális adóemeléseket vázol fel, a családokat és a vállalkozások sarcolását körvonalazza.
baloldali megszorítócsomagTisza PártMagyar Péteradóemelés

Nehezen tűri a jelek szerint a Tisza Párt elnöke, hogy a sajtó részletesen foglalkozik azzal a tiszás dokumentummal, amely, mint egy valódi baloldali megszorítócsomag, kemény adóemeléseket vezetne be a magánszemélyeknél és a vállalkozásoknál is – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter ismét a sajtót támadja.

Magyar Péter, Peter Magyar, leader of the Tisza Party, speaks at the memorial of the Tisza Party on the 69th anniversary of the breakout of the Hungarian Revolution of 1965, in Budapest, Hungary, on October 23, 2025. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Magyar Péter perrel fenyegetőzik ismét/Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A vaskos dokumentumról elsőként az Index számolt be kedd reggel, de a szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.

 

Megkezdődött ismét a fenyegetőzés

Először még csak annyit reagált kedden Magyar Péter a Facebookon, hogy az írás „nevetséges hazugság”. Szerdán azonban megkezdte a fenyegetőzést,a közösségi médiában perrel fenyegetett meg mindenkit, aki beszámol az eltitkolt terveikről.

 

A baloldali megszorítócsomag elitkolása nem sikerült

Ahogy már korábban beszámoltunk róla a tervezet sok pontos brutális átalakításokat tervez, ami érintené a közteherviselés rendszerét, brutális adó- és járulékemelésekkel teremtene elő 1300 milliárd forint többletbevételt. A baloldali tiszás megszorítócsomag például progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna – írja a Magyar Nemzet.

Már az átlagos jövedelmeket is komoly adóval terhelnék

Már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az adója. Emellett a megvágnák a kedvezményeket, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét. Komoly adóterhekre számíthatnak a dokumentum szerint a vállalkozások is, a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója.

Adó adó hátán

A tiszás tervek között szerepel továbbá:

  •  a 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, 
  • azok alkatrészeire, 
  • az alkoholos italokra, 
  • a dohánytermékekre. 

Emellett bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra. A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető dokumentumban szerepel továbbá 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, és a társadalombiztosítás teljes átalakítása. Eszerint privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Magyar Péter szeretné kézzel irányítani a sajtót

A balliberális sajtó szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a kiszivárgott dokumentumot. Sem a Telex, sem a 24, de a Klubrádió és a Népszava sem számolt be róla, lényegében csak a pártelnök tagadását erősítették fel, ám a megszorítócsomag részleteit egyikük sem ismertette - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke. 
 

 

