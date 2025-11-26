Megfélemlítené a sajtót Magyar Péter: perrel fenyegeti a baloldali megszorítócsomagról írókat

Nehezen tűri a jelek szerint a Tisza Párt elnöke, hogy a sajtó részletesen foglalkozik azzal a tiszás dokumentummal, amely, mint egy valódi baloldali megszorítócsomag, kemény adóemeléseket vezetne be a magánszemélyeknél és a vállalkozásoknál is – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter ismét a sajtót támadja.

Magyar Péter perrel fenyegetőzik ismét/Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A vaskos dokumentumról elsőként az Index számolt be kedd reggel, de a szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.

Megkezdődött ismét a fenyegetőzés

Először még csak annyit reagált kedden Magyar Péter a Facebookon, hogy az írás „nevetséges hazugság”. Szerdán azonban megkezdte a fenyegetőzést,a közösségi médiában perrel fenyegetett meg mindenkit, aki beszámol az eltitkolt terveikről.

A baloldali megszorítócsomag elitkolása nem sikerült

Ahogy már korábban beszámoltunk róla a tervezet sok pontos brutális átalakításokat tervez, ami érintené a közteherviselés rendszerét, brutális adó- és járulékemelésekkel teremtene elő 1300 milliárd forint többletbevételt. A baloldali tiszás megszorítócsomag például progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna – írja a Magyar Nemzet.

Már az átlagos jövedelmeket is komoly adóval terhelnék

Már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az adója. Emellett a megvágnák a kedvezményeket, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét. Komoly adóterhekre számíthatnak a dokumentum szerint a vállalkozások is, a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója.

Adó adó hátán

A tiszás tervek között szerepel továbbá:

a 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra,

azok alkatrészeire,

az alkoholos italokra,

a dohánytermékekre.

Emellett bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra. A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető dokumentumban szerepel továbbá 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, és a társadalombiztosítás teljes átalakítása. Eszerint privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.