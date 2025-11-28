Leleplezte magát Magyar Péter a tiszás megszorító csomaggal kapcsolatban

Komoly fejtörést okozhat Magyar Péter számára az a több száz oldalas baloldali megszorítócsomag, amelyről napok óta cikkez a sajtó. A brutális adóemeléseket is tartalmazó dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, és kedd óta több részletét is bemutatta. A tiszás szakmai javaslathalmazról ugyanakkor Magyar Péter azt állítja, nem is létezik. A pártelnök fenyegetőzést is tartalmazó védekezését ugyanakkor egyre több mozzanat teszi hiteltelenné. Egyebek mellett saját és más tiszások korábbi nyilatkozatai – hívja fel a figyelmet a Világgazdaság.

Magyar Péter újból elárulta saját magát

Fotó: AFP

Magyar Péter januári interjúja

Magyar Péter például január 6-án az ATV stúdiójában adott interjúban a következőket mondta:

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják.

Tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak.

A napokban nyilvánosságra került, aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomagban, ahogyan arról az Origo is beszámolt, brutális lépések tervének egész sora szerepel.

A Tisza Párt szakértőinek dokumentuma jelentősen emelne a személyi jövedelemadón és csökkentené a kedvezményeket, adót vetne ki a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezetne be, magánosítaná a társadalombiztosítást, kivégezné a kisebb vállalkozások kedvezményes adóit, durva vagyonadót vezetne be és ezermilliárdokat szedne be a vállalkozásoktól.