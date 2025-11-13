Fontos bejelentést tett a Magyar Posta a nyugdíjkézbesítésről

Megkezdte a novemberi és a visszamenőlegesen megemelt nyugdíj kézbesítését a Magyar Posta - tájékoztatta az Origót a válallat. Jelzésük szerint a Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.

Novemberben a Magyar Posta a nyugdíjakkal együtt kézbesíti a visszamenőleges emelés összegét is (illusztráció)

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Nyugdíjüzemmódba kapcsol a Magyar Posta

Mától kézbesíti a novemberi és a visszamenőleges nyugdíjemelés összegét a jogosultaknak a Magyar Posta, az ütemezett kézbesítés november 13-tól november 28-ig tart.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Miként Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása alapján az Origo megírta, a novemberi nyugdíjjal együtt megérkezik az 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés.

A nyugdíjemelés így egy átlagnyugdíjnál éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent, a visszamenőleges összeg ebből novemberben átlagosan 47 ezer forintot hoz ebben a hónapban

– jelezte Nagy Márton.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben a nyugdíjasok egy összegben kapják meg visszamenőlegesen is a kiegészítést. A következő hónapokban pedig az alábbiakra számíthatnak az érintettek:

decemberben már az emelt nyugdíj érkezik;

januárban jön az újabb év eleji emelés;

februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is.

Érkezik a 14. havi nyugdíj is

A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat bevezeti – ezt Orbán Viktor kormányfő jelentette be. A miniszterelnök emlékeztetett, a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok 2010 előtt elvették a nyugdíjasoktól, a nemzeti kormány visszaadta.

Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

– közölte a kormányfő, aki tudatta, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis az egynegyedét.