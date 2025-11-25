Hírlevél

Figyelem! A hétvégén rengeteg helyen leáll az internet az országban

A Magyar Telekom folytatja hálózatfejlesztési projektjét, ezért ezen a hétvégén több településen, köztük nagyobb városokban és Budapest egyes kerületeiben is szünetelhet az internet-, a televízió- vagy a telefonszolgáltatás. A leállások, pontosabban a hálózati zavarok nem a cég hibájából erednek, de felkészültek a panaszkezelésre.
A Magyar Telekom arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy hálózatfejlesztés miatt Budapesten és az ország több településén is várható átmeneti szolgáltatáskiesés a hétvégén. A munkák következtében analóg és digitális telefonszolgáltatásuk, valamint internet és IPTV szolgáltatásuk szünetelése várható a Magyar Telekom Nyrt.-n kívül álló ok miatt.

Magyar Telekom, laptop notebook számítógép böngészés internetezés
A Magyar Telekom hálózatában hálózatfejlesztés miatt Budapesten és az ország több településén is várható átmeneti szolgáltatáskiesés a hétvégén
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels 

Szombaton az alábbi településeken és időpontokban kell szolgáltatáskiesésre felkészülni

  • 2025. 11. 29. 08:00-tól 11. 30. 18:00-ig: Hatvan település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. 11. 29. 23:59-től 11. 30. 04:00-ig: Győr, Győrújbarát, Nagyesztergár, Nyúl települések egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. 11. 29. 08:00-tól 12. 01. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

Vasárnap ezeken a helyeken lehetnek átmeneti kimaradások a Magyar Telekom szolgáltatásaiban

  • 2025. 11. 30. 00:00 és 03:00 között: Kengyel település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. 11. 30. 04:00 és 08:00 között: Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári, Tokaj települések egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00 és 16:00 között: Tokaj (3910) település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00-tól 12. 01. 16:00-ig: Tokaj település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00-tól 12. 01. 18:00-ig: Budapest XI. (1112, 1116, 1117), XX. (1221, 1222, 1223) kerületeinek egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. 11. 30. 23:01-től 12. 01. 05:00-ig: Budapest I. (1012, 1015) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 330 perc)
  • 2025. 11. 30. 23:01-től 12. 01. 05:00-ig: Budapest I. (1011) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 330 perc)

A hálózatfejlesztési munkák következtében a Telekom otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásának szünetelése várható.

Arra kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztalnak a szolgáltatásukban, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor indítsák újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, azt javasolják előfizetőiknek, hogy hívják fel a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon az ügyfélszolgálatukat. 

 

