Nincs versenytársa: 13 éve ugyanaz a világ legértékesebb márkája

Az egyes vállalatok márkaértéke rendkívül fontos a fogyasztói elkötelezettség és az értékesítések szempontjából. A márkaérték pontos megállapítása azonban nehéz feladat, hiszen egy immateriális értékről van szó, amely nem határozható meg olyan könnyen, mint például egy földbirtok vagy egy ingatlan értéke. A „Legjobb globális márkák" összeállításához ezért olyan kulcsfontosságú pénzügyi adatokat használtak fel, mint az értékesítés és a piaci részesedés, de fontos a márka erőssége is. Ebben például azt mérik, hogy a márka mennyiben játszik nagyobb szerepet a vásárlási döntésben az ár vagy a termék jellemzői alapján. A márkatanácsadók ezt indexbe helyezik, és később kiszámítják a márka pénzbeli értékét is. Ez alapján áll össze évről évre az Interbrand „Legjobb globális márkák" rangsora.

Az Interbrand minden évben közzéteszi, hogy melyik a legértékesebb márka (illusztráció)

Az Nvidia chipgyártó a Best Global Brands történetének legnagyobb márkaérték-növekedését érte el

A növekedési ütem szorosan összefügg a magas márkaértékkel. Más szóval, egy erős márka valószínűleg nagyobb növekedést fog elérni, mint egy gyengébb márka, ami megmagyarázhatja, hogy az olyan vállalatok, mint az Apple és a Microsoft miért tudták több egymást követő évben is megőrizni helyüket a lista élén.

Ez a 10 legértékesebb márka a világon: