Szenzációs adatokat közölt az MBH Bank, tovább erősödött a pénzintézet tőkehelyzete

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, amely 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, amely éves összevetésben 8,4 százalékos növekedést jelentett. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyedév alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte a 1475,4 milliárd forintot.

Erős számokat közölt az első háromnegyed évről az MBH Bank

Fotó: MTI/Vajda János

A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.

Az ügyfélbetétállomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, amely 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.

A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén.

A lízingállomány szintén emelkedett:

éves alapon 6,8 százalékos,

míg negyedéves összevetésben 3 százalékos növekedést követően

620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.

Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agribusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető. Kiemelhető a faktoringállomány jelentős és folyamatos bővülése, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A harmadik negyedévben továbbá több mint 40 milliárd forinttal, éves összevetésben pedig csaknem 60 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány.