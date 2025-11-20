Szenzációs adatokat közölt az MBH Bank, tovább erősödött a pénzintézet tőkehelyzete

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, amely 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, amely éves összevetésben 8,4 százalékos növekedést jelentett. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyedév alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte a 1475,4 milliárd forintot.
A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.
Az ügyfélbetétállomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, amely 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén.
A lízingállomány szintén emelkedett:
- éves alapon 6,8 százalékos,
- míg negyedéves összevetésben 3 százalékos növekedést követően
620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.
Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agribusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető. Kiemelhető a faktoringállomány jelentős és folyamatos bővülése, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A harmadik negyedévben továbbá több mint 40 milliárd forinttal, éves összevetésben pedig csaknem 60 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány.
Tovább erősödött az MBH Bank tőkehelyzete
A bankcsoport az idei év első kilenc hónapjában több mint 184,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 18,1 százalék. A bankcsoport 43,2 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadó korrekciót számolt el az év első kilenc hónapjában.
Az MBH Bank mérlegfőösszege 12.280,5 milliárd forintot tett ki a negyedév végén.
Az MBH Bank saját tőkéje 1207,3 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutatója pedig 22,1 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.
A harmadik negyedév egyik legfontosabb termékfejlesztése az MBH TRIPLA volt, amely kedvezményes mobilinternet-, streaming- és mesterséges intelligencia előfizetést is nyújt az új számlanyitók számára. Emellett 2025. szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program, amelynek keretében az MBH Bank a kezdetektől fogva elérhetővé tette a kamattámogatott lakáshitelt, amelyhez további kamatkedvezményeket és egyéb promóciókat is kínált.