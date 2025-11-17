Fontos bejelentést tett az egyik legnagyobb magyar bank

Rendkívüli közgyűlésén újraválasztotta és kibővítette az MBH Bank a vezető testületeinek tagjait. A döntések értelmében a hitelintézetet Barna Zsolt elnök-vezérigazgató irányítja majd – közölte az MBH Bank.

Az MBH Bank elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Dr. Barna Zsolt tölti be (Fotó: MBH)

A közgyűlés 2026. január 1-jétől öt évvel meghosszabbította Barna Zsolt megbízatását, így 2030-ig marad a bank első számú vezetője. Az igazgatóságban változatlan felállásban folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, hozzájuk pedig 2026-tól két új tag, Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor csatlakozik. A közgyűlés továbbá jelezte szándékát, hogy Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től ugyancsak igazgatósági taggá választja.

A Világgazdaság cikke szerint a felügyelőbizottságban is történtek változások. A testület elnökeként továbbra is Vaszily Miklós folytatja munkáját, az auditbizottság élén pedig újabb ciklusra kapott bizalmat Feodor Rita. Új tagként került a felügyelőbizottságba Czene Árpád, Bechtold Balázs és Kovács Árpád, míg Török Ilona mandátumát meghosszabbították.

Czene Árpád egyben az auditbizottságba is bekerült, ahol Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is tagként dolgozik.

A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és elismerése az elmúlt öt év eredményeinek és az MBH Bank ambiciózus jövőképének. A következő öt évben erősödő vezető testületekkel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára

– fogalmazott Barna Zsolt hétfőn.

A bank külön köszönetet mondott Járai Zsigmondnak, aki több éven át segítette a felügyelőbizottság munkáját,

és kulcsszerepet játszott a három bank egyesülésével létrejött MBH Bank sikeres működésének megalapozásában. A közgyűlés ugyancsak elismerését fejezte ki Vinnai Balázsnak az igazgatóságban végzett munkájáért, aki tanácsadóként és vezetőként továbbra is részt vesz a bank informatikai átalakításában.

Az MBH Bank a jelölési eljárás során a jelölőbizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el: a jelöltek alkalmasságát a jelölőbizottság, az igazgatóság és a felügyelőbizottság is jóváhagyta. A megválasztott tisztségviselők a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában foglalhatják el pozícióikat.