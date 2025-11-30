Még kevesebb pénzzel vághatnánk bele az Otthon Start programba, jó hír érkezett a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak – heti összefoglaló

A kormányzat azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba.
A kínálatot is növeli az Otthon start
Tekintve, hogy ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak a belterületi lakásoknál, a változtatással – az Otthon Start keretében – még több ember juthatna saját otthonhoz. A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. Négy megyében különösen sok ilyen ingatlan van, az intézkedéssel, ami január elsejével hatályba is lép, több tízezerrel nő az ingatlankínálat.
Több száz társasház kap támogatást fűtéskorszerűsítésre
Több száz távhős épület telepíthet távolról leolvasható fűtési költségmegosztót – derül ki Magyarország Kormányának Facebook-oldalán olvasható bejegyzéséből. Az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forinttal támogatja a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését távhővel ellátott lakóépületeknél. A több mint 900 beérkezett kérelem közel kétharmadát már kedvezően bírálták el, ezzel teljes egészében felhasználva az eredeti keretet. A programnak köszönhetően 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg az energiatudatos fűtéshez szükséges fejlesztéseket önerő nélkül, vissza nem térítendő forrásból.
Figyelem! A hétvégén rengeteg helyen leáll az internet az országban
A Magyar Telekom folytatja hálózatfejlesztési projektjét, ezért ezen a hétvégén több településen, köztük nagyobb városokban és Budapest egyes kerületeiben is szünetelhet az internet-, a televízió- vagy a telefonszolgáltatás. A leállások, pontosabban a hálózati zavarok nem a cég hibájából erednek, de felkészültek a panaszkezelésre. Itt a teljes lista.
Jó hír érkezett a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak – mutatjuk a részleteket!
A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP kártyával. A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállalónál kap. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése így sokaknak megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, miközben a kiterjesztett árréscsökkentés tizennégy további termékcsoportra is kedvező hatással lesz.
Megvan a pénz, hatalmas vasúti fejlesztések indultak országszerte
Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy az Európai Beruházási Banktól sikerült megszerezni 400 milliárd forint forrást ezer kilométer vasúti pálya felújítására, amit a magyar kormány további 400 milliárddal egészít ki. Így a következő egy évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek. De országszerte több beruházás már enélkül is folyamatban van.
Nagy Márton: hatpilléres gazdaságpolitika 3 százalékos hitelekkel, adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal
A kormány gazdaságpolitikájának három pillére a munka, a gyerek és a nyugdíjasok - közölte a nemzetgazdasági miniszter az éves meghallgatásán. Nagy Márton bemutatta a 2025-től hat pilléren nyugvó gazdaságpolitikai stratégiát, amely a fix 3 százalékos hitelektől az áremelések elleni küzdelmen és az adócsökkentéseken át a 14. havi nyugdíj bevezetéséig terjed.
- A hat fő pillér
Bérkonvergencia
- Lakhatás támogatása – fix 3%-os Otthon Start lakáshitel
- Az áremelések elleni harc – árréscsökkentés és annak kiterjesztése
- Adócsökkentés – 11 pontos adócsökkentési csomag
- 150 gyár építése
- KKV-k támogatása – Demján Sándor Program, fix 3 százalékos kkv-hitel.
Újabb hazai autópályát szélesítenek ki, sok helyen három sávosra bővítik
A tervek szerint két és fél év múlva, 2027 harmadik negyedévében elindulhat az egyik legfontosabb hazai autópálya bővítése. Most készülnek az M7-es autópálya fejlesztésének kiviteli tervei, és 2031-re fejeződhet be a kivitelezés. A beruházásra azért van szükség, mert a nyári hónapokban állandók a torlódások Budapest és a Balaton között. Annak ellenére, hogy a főváros felé megépült korábban a három sáv, a dugók így is egyre gyakoribbak. Ezt a forgalomszámlálási adatok is alátámasztják, Székesfehérvárig az átlagos napi gépjárműszám az elmúlt években rendre 50 ezer körül alakult, ezzel az ország egyik legzsúfoltabb autópályájává vált az M7-es.
Megszületett a 2026. évi minimálbér- és bérminimum megállapodás – reagált a kormány
Czomba Sándor államtitkár szerint „győzött a kollektív bölcsesség”: a munkaadók és a munkavállalók olyan bértételekben állapodtak meg, amelyek egyszerre szolgálják a munkahelyek biztonságát és a reálkeresetek dinamikus emelkedését. A kormány pedig elfogadja a minimálbér megállapodást és megteszi a szükséges lépéseket.
Ezek a főbb számok a miminálbér megállapodásban
január 1-től
a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra emelkedik,
a szakmunkás minimálbér (garantált bérminimum) 7 százalékkal, bruttó 373 200 forint nő.