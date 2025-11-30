Még kevesebb pénzzel vághatnánk bele az Otthon Start programba, jó hír érkezett a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak – heti összefoglaló

A kormányzat azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba.

Az Otthon Start Program berobbanása soha nem látott mozgást idézett elő a lakáspiacon, most pedig a kínálat is több tízezerrel bővül

Fotó: Hírtv.hu

A kínálatot is növeli az Otthon start

Tekintve, hogy ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak a belterületi lakásoknál, a változtatással – az Otthon Start keretében – még több ember juthatna saját otthonhoz. A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. Négy megyében különösen sok ilyen ingatlan van, az intézkedéssel, ami január elsejével hatályba is lép, több tízezerrel nő az ingatlankínálat.

Több száz társasház kap támogatást fűtéskorszerűsítésre

Több száz távhős épület telepíthet távolról leolvasható fűtési költségmegosztót – derül ki Magyarország Kormányának Facebook-oldalán olvasható bejegyzéséből. Az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forinttal támogatja a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését távhővel ellátott lakóépületeknél. A több mint 900 beérkezett kérelem közel kétharmadát már kedvezően bírálták el, ezzel teljes egészében felhasználva az eredeti keretet. A programnak köszönhetően 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg az energiatudatos fűtéshez szükséges fejlesztéseket önerő nélkül, vissza nem térítendő forrásból.

Figyelem! A hétvégén rengeteg helyen leáll az internet az országban

A Magyar Telekom folytatja hálózatfejlesztési projektjét, ezért ezen a hétvégén több településen, köztük nagyobb városokban és Budapest egyes kerületeiben is szünetelhet az internet-, a televízió- vagy a telefonszolgáltatás. A leállások, pontosabban a hálózati zavarok nem a cég hibájából erednek, de felkészültek a panaszkezelésre. Itt a teljes lista.

Jó hír érkezett a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak – mutatjuk a részleteket!

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP kártyával. A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállalónál kap. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése így sokaknak megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, miközben a kiterjesztett árréscsökkentés tizennégy további termékcsoportra is kedvező hatással lesz.