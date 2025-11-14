Adócsökkentés a láthatáron, jöhetnek az újabb könnyítések

Akár már jövő héten aláírhatják azt a megállapodást, amelyet a kormány készül megkötni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A cél, hogy a kkv-kat segítsék, ennek része az a 3 százalékos garantált fix kamatozású hitel, amellyel közel hétezer vállalkozás kíván élni. A szándék és a cél tehát messze nem újkeletű, a leendő egyezséget a legutóbbi Kormányinfón jelentették be.

Bár egyelőre konkrét részleteket nem tudni, az együttműködés több dolgot is takarhat, ezek közül akár többet is egyszerre.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, az eddigi kormányzati kommunikáció alapján több lépés is szóba jöhet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis korábban több területet is megjelölt:

a szociális hozzájárulási adó mérséklését,

az alanyi áfamentesség értékhatárának módosítását,

valamint a kisvállalati adó (kiva) szabályainak változtatását.

Ezek a lehetőségek egészülnek ki a már bejelentett, a kkv-k működését és beruházásait segítő 3 százalékos hitellel, illetve az 1+1 program második ütemével, amelynek kifizetései várhatóan a jövő év elején érkeznek – emlékeztetett Molnár Dániel.

A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése az eddigiek során a minimálbér-emeléssel összefüggésben merült fel, hogy segítse elsősorban a kkv-kat, valamint a magasabb bérek kigazdálkodását. Ez ugyanakkor jelentős tétel, nettó értelemben egy százalékpontos csökkentés 160 milliárd forinttal rontja a költségvetési egyenlegét, vagyis várhatóan nem fog szerepelni a jövő héten bejelentendő, nyolcvanmilliárd forintos adócsökkentési csomagban, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy lekerülne az asztalról a lehetőség.

Molnár Dániel kitért rá: az alanyi áfamentesség értékhatára az idei év során emelkedett 12 millió forintról 18 millió forintra, amely segítette, hogy a kisvállalkozásoknak a sávhatár elérése után ne kelljen a szürke- vagy a feketegazdaság felé fordulniuk. Az egyik eshetőség tehát ennek a határnak a további emelése, amely hozzájárulna, hogy még több vállalkozás mentesüljön az áfafizetési kötelezettség alól, amely az adófizetés mellett jelentős adminisztratív terhet is jelent. Az év eleji lépés nagyságrendileg harmincezer vállalkozásnak segített 15-20 milliárd forintos értékben, vagyis a további emelés kapcsán is körülbelül ekkora nagyságrendű összeggel lehet számolni.