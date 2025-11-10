Egyre több magyar kedveli élelmiszerként a tengeri halakat – ezért van ok az aggodalomra

Érdekes kutatási eredményeket közölt a közelmúltban a budapesti Állatorvustudományi Egyetem: bár a magyar fogyasztók az édesvízi halakat olcsóbbnak, biztonságosabbnak és környezetbarátabbnak tartják, mégis a tengeri halak népszerűbbek. Ez azért is érdemel figyelmet, mert az egy főre jutó magyar halfogyasztás európai viszonylatban is alacsony, miként az Origo megírta, az éves halfogyasztás főleg a közelgő karácsony időszakban koncentrálódik. Alább kitérünk arra, miért lesznek egyre népszerűbbek a tengeri halak a magyar fogyasztók körében, miközen egy újabb, a Nature Communications-ban közölt tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy egy viszonylag új gazdasági ágazat, a mélytengeri bányászat kibontakozása elvághatja a világot a tengeri halak fogyasztásától, az abból fakadó előnyöktől.

A mélytengeri bányászat nem elkerülhető a világ nyersanyagigénye miatt, de veszélyt jelent a tengeri ökoszisztémákra (illusztráció)

Fotó: Unsplash / NOAA

A magyarok is kedvelik a tengeri halakat – de jön a mélytengeri bányászat

Az Állatorvostudományi Egyetem tanulmányának egyik megállapítása szerint az egyik legfőbb fogyasztói ellenérv az édesvízi halak fogyasztásával szemben a túl sok szálka és az inkonzisztens minőség, de a tengeri halak praktikus, gyakran konyhakész csomagolása és könnyű feldolgozhatósága is befolyásolja a választásokat. Ahogyan az étkezési szokások is tényezők a vásárlás során – az idősebbek fogyasztóként már csak megszokásból is az édesvizi halakat részesítik előnyben.

A kutatás arra is rámutatott, a fogyasztói szokások a megfelelő stratégiával befolyásolhatóak, így a hazai akvakultúra-termékek versenyképessége javítható. A helyben termelt halak népszerűsítésével a magyar fogyasztók nem csak egészségesebb, de fenntarthatóbb és gazdaságilag is előnyösebb döntéseket hozhatnak az élelmiszer-fogyasztás terén. Ezek a motívumok visszaköszönnek lényegében minden, a halfogyasztást ösztönzö fogyasztási kampányban.

Az édesvizi halak fogyasztásának ösztönzése már csak azért is fontos, mert a halak fogyasztásának kedvező élettani hatásai ismertek. Érdekes ugyanakkor, hogy sokan hasonló okokból választják a tengeri halakat, melyek olykor a világ távoli óceáni területeiről érkeznek – a vásárlók általában a fagyasztott tengeri halfélék csomagolásán szereplő kódszám segítségével azonosíthatják a lehalászási helyet.

A tengeri halak és más fagyasztott, tengeri eredetű élelmiszerek jövőbeni rendelketésre állását ugyanakkor alapvetően befolyásolhatja a mélytengeri bányászat kibontakozása.

Erről átfogó előrejelzést természetesen nem lehet adni egyetlen cikken belül, ám arra a fent hivatkozott friss tanulmány révén rá lehet mutatni, miért kell(het) a jövőben megfizetni azt az árat, hogy csökken a friss tengeri halak és más, élelmiszerként fogyasztható élőlények rendelkezésre állása.