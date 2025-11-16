Turistáknak étlap, irodistáknak menü: kettészakadt a belvárosi vendéglátás

A főváros legforgalmasabb belvárosi zónáiban látványosan kettévált a fogyasztói kör és vele együtt az árképzés is. A Bazilika tér és a Gozsdu Udvar éttermei délben döntően helyi dolgozókra építenek, számukra továbbra is 1990–2890 forint között kínálnak kétfogásos menüket.

Sok belvárosi helyen van olcsóbb ebédmenü / Fotó: Unsplash

Estére azonban megfordul a vendégösszetétel: ekkor már túlnyomórészt külföldi turisták ülnek be, ami jelentősen feljebb tolja az átlagárakat.

A vacsorafogások többsége a környéken 5000–8000 forint között mozog, de több népszerű helyen az átlépheti a tízezres határt is.

A menü mint forgalommentő eszköz

A vendéglátók szerint ma a menü nem „kedvezmény”, hanem gyakorlatilag alapvető forgalomteremtő szükséglet. Többen kiemelték, hogy ha a menü árát túl gyorsan emelnék, rögtön elveszítenék az irodaházas törzsközönséget, amely sok hely esetében a hétköznapok stabil bevételét adja.

Egy környékbeli étteremvezető úgy fogalmazott:

A menü ma már nem extra ajánlat, hanem túlélési stratégia. A turisták vacsorára jönnek, de a hétköznap déli órákban csak akkor élünk meg, ha van menü.

Másfajta vendég, másfajta költés

A Gozsdu Udvarban különösen erős a kontraszt: délben gyors és olcsó ebédeket, este pedig turistabarát étlapos fogásokat keresnek a vendégek. A két célcsoport teljesen eltérő fogyasztási mintázata miatt az árképzés is kettős marad: ahol napközben nem lehetne 2500 forintnál drágábban menüt adni, ott esténként – gond nélkül – 4000-8000 forintos főételeket is rendelnek. A Bazilikánál ez még erősebben látszik, hiszen a tér egyszerre városképvédelmi és turisztikai csomópont, így vacsoraidőben szinte teljesen átvált a környék eurós árlogikára.

Regionális összehasonlításban még mindig kedvezőbb Budapest

A vendéglátók szerint bár a belvárosi éttermi árak sokat emelkedtek, Budapest még mindig olcsóbb, mint több közeli főváros. Prágában már 3500–4000 forint, Bécsben pedig 4500–5000 forint környékén mozognak a hétköznapi menüárak, vagyis a magyar árszint továbbra is versenyképes maradt.