Megtudtuk az első magyar Mere-bolt nyitvatartását, közel lehet az indulás

Basket Plusz néven, Budapesten a XVIII. kerületi Besence utca 1. szám alatt nyithatja meg első magyarországi áruházát a külföldön főként Mere néven ismert orosz diszkontlánc – pontosabban a TS Retail Kft., mely a nyilvántartás szerint a tényleges üzemeltetését végzi a boltnak. Miként az Origo megírta, az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás (OKNYIR) adatai szerint a bejelentő II. kerületi székhelyű cég 570 m2-es alapterületű üzletet létesítene.

Árucikkek raklapon egy Mere áruházban (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Tizenkét órás sávban lehet majd a Mere áruházában vásárolni

Az OKNYIR adatai szerint a Basket Plusz név előtt, júliusban Mere néven is nyilvántartásba vettek egy másik üzletet, ugyanezen a címen és helyrajzi számon. A Mere néven bejegyzett üzlet által forgalmazni kívánt termékek sora nagyon széles, a listában található élelmiszer, alkoholtermék, állateledel, bútor, díszmű és még energetikai termék is, míg a Basket Plusz terméklistája jóval szerényebb, náluk élelmiszert nem, csak tűzveszélyes anyagokat, festéket, lakkokat, tüzelő- és fűtőanyagokat, háztartási vegyiárut lehet vásárolni.

Az OKNYIR nyilvántartásában megjelenik a leendő üzlet nyitvatartása is, melyek bár előzetes információknak tekinthetők, de az üzletnyilvántartásban az üzemeltető köteles azt megadni.

Eszerint a nálunk várhatóan Basket Plusz néven nyíló üzlet

a hét minden napján – az általános szabályozás szerint ünnepnapok kivételével minden nap – reggel 9 óra és este 21 óra között fogadja majd a vásárlókat.

Ez napi 12 órás nyitvatartási rendet jelent.

Keresi a Mere a helyszíneket a boltnyitáshoz

Az is valószínűsíthető, hogy az első Mere / Basket Plusz megnyitását hamarosan újabb üzletek nyitása követi, legalábbis erre utal, hogy a brand szerbiai honlapján magyarországi áruháznyitásakról van szó. Ennél a pontnál két dologra kell felhívni a figyelmet:

azért eshet szó a Mere szerb honlapján a magyarországi boltnyitásról, mert a leendő magyar hálózat a vállalatcsoport szerbiai illetőségű ágához tartozik;

a honlapon megjelent tájékoztatás elsősorban felhívás, melyből kiderül, hogy a Mere mögött álló vállalatcsoport üzletnyitási helyszíneket, ingatlanokat keres terjeszkedéséhez - azaz nem megnyílt magyarországi üzletekről van szó, hanem leendő üzletnyitási helyszínekről.

A Mere márkanév alatt megismert diszkontáruházak az orosz Torgservis Csoporthoz tartoznak. A 2009-ben alapított Torgservis Csoport Oroszországban több mint 1000 üzletet működtet a Svetofor márkanév alatt, a Mere a többi piacon használt márkanév. A Torgservis Csoport jelenleg Oroszország harmadik legnagyobb áruházlánca, ezen kívül több mint 20 ország piacán van jelen. Még az Aldi és a Lidl dominálta német piacion is jelen voltak, ám onnan 2022-ben kivonultak. De jelenleg is működnek Csehországban, Spanyolországban, és más államokban is.