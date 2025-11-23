Hírlevél

Hátborzongató fotósorozat a világ legveszélyesebb munkájáról

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Nepál égbenyúló sziklái közt rejtőzik az egyik legédesebb, legritkább és legmámorítóbb édesítőszer, a Mad Honey, vagy magyarul a nepáli őrült méz. A méregdrága ínyencségnek több ezer éves története van, és a betakarításának hagyományos módja máig fennmaradt. Az aranyló nektárt a Gurung törzs tapasztalt és bátor mézvadászai gyűjtik be, akik saját kezűleg készített kötéllétráikon csüngenek a sziklafalakon, miközben tűrik a méhcsípéseket. Káprázatos képeken az eltűnőben lévő, életveszélyes szakma.
Nepálban őshonos a világ legnagyobb mézelő méhe a himalájai méh (Apis dorsata laboriosa), amelynek hossza a 3 cm-t is elérheti. Ezek az állatok a rododendronok nektárját gyűjtik és ebből készítik a föld legritkább és legdrágább mézét, az ún. Mad Honey-t, amelyet a helyi mézvadászok évente kétszer gyűjtenek be, halált megvető bátorsággal.

Kulung, Nepál – a mézvadászok füstölgő fű segítségével próbálják elkábítani a méheket, miközben keskeny bambuszlétrán kapaszkodnak
Kulung, Nepál – a mézvadászok füstölgő fű segítségével próbálják elkábítani a méheket, miközben keskeny kötéllétráikon kapaszkodnak. Fotó: Northfoto/Solent News & Photo Agency/Renan Ozturk / Northfoto/Solent News & Photo Agency/Renan Ozturk

Nepáli mézvadászok: egy eltűnőben lévő, életveszélyes szakma mesterei

A nepáli őrült méz régóta vonzza a kalandorokat, gyógyítókat és ínyenceket, hiszen nemcsak különleges, édes ízéről de gyógy -és hallucinogén hatásáról is híres. Sőt, mint afrodiziákum is ismert. A méz onnan kapta az "őrült" jelzőt, hogy ún. grayanotoxinokat tartalmaz, egy neurotoxikus kémiai vegyületet, amely enyhe hallucinációs hatást vált ki, ha túlzott mennyiségben fogyasztják. Megfelelő mennyiségben fogyasztva azonban úgy tartják, hogy különböző jótékony hatásai vannak: olyan egészségügyi problémák kezelésére használható, mint az ízületi gyulladás, magas vérnyomás, torokfájás vagy a cukorbetegség. 

A mézvadászok Nepál hegyvidéki – 2500 és 4000 méter közti – régióiban, például Karnaliban, Humlában, Jumlában sziklákon lógva gyűjtik be a mézet, amelyről köztudott, hogy különböző magasságokon szüretelve eltérő ízű. A mézvadászok közel 100 méter hosszú kötéllétrák segítségével másznak fel a fészkekhez, ahol a szüretelés előtt egy hagyományos rituálét végeznek – írja a Drive magazin. A méhek lenyugtatására füstölést használó mézvadászok szervezete már meg sem érzi a csípéseket, miközben a létráikon zsonglőrködnek hosszú bambusz botjaikkal. E „tangos”-nak nevezett eszközzel vágják le az aranyló lépeket a sziklákról, míg a többiek kosarakat szorítanak a sziklának, hogy felfogják azokat.

Utolsó lépésként aztán leszűrik, majd üvegekbe töltik a begyűjtött mézet,

 amely akár 900 dollárba is kerülhet kilogrammonként a nemzetközi piacokon, attól függően, hogy milyen a tisztasága és milyen nagy a grayanotoxin tartalma.

Akadnak viszont országok, mint például Ausztrália és Dél-Korea, amelyekben illegális az őrült méz vásárlása annak hallucinogén hatása miatt.

Nézze végig a káprázatos képeket a tradicionális mézvadászatról, amely a klímaváltozás következtében – a méhek eltűnése miatt – meglehet, hogy hamarosan a semmibe vész!

Galéria: Így néz ki a világ egyik legveszélyesebb munkája
1/18
Sindhupalchok, Nepál – egy mézvadász kötelet készít elő egy sziklán, mielőtt felmászna rá mézvadászat céljából

 

