Óriási a baj, eszébe ne jusson ebbe a Milkába harapni!

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100g táblás csokoládé termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyag darabok) lehetséges előfordulása miatt. A visszahívással érintett Milka csokoládéval kapcsolatban a gyártó és a hatóság kérése az a fogyasztók felé, hogy azt ne fogyasszák el.
Újabb termékvisszahívásról szóló tájékoztatás jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján. Ebben az szerepel, hogy a Mondelez Hungária Kft.-vel együttműködve, megtetté a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel, azaz a Milka egyik csokoládéjának forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Képünk illusztráció, nem a visszahívással érintett Milka terméket ábrázolja!
A visszahívással érintett Milka termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Milka Caramel
  • Kiszerelés: 100g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
  • Tétel azonosító: OSV1252133
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
  • Tétel azonosító: OSV1252141

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A hatóság fogyasztókhoz szóló kérése, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

 

