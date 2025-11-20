Óriási a baj, eszébe ne jusson ebbe a Milkába harapni!

Újabb termékvisszahívásról szóló tájékoztatás jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján. Ebben az szerepel, hogy a Mondelez Hungária Kft.-vel együttműködve, megtetté a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel, azaz a Milka egyik csokoládéjának forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Képünk illusztráció, nem a visszahívással érintett Milka terméket ábrázolja!

Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett Milka termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milka Caramel

Kiszerelés: 100g

Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.

Tétel azonosító: OSV1252133

Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.

Tétel azonosító: OSV1252141

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A hatóság fogyasztókhoz szóló kérése, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.