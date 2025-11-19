Olyan bejelentést tett Orbán Viktor hétfőn, ami újraindította a bértárgyalásokat

Segíti a jövő évi minimálbér-emelést a hétfőn, Orbán Viktor által bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési csomag. Erről Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke beszélt az Inforádió műsorában. Mint mondta: jelenleg két számjegyű minimálbér- és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyal a munkavállalói és a munkaadói oldal, utóbbi fél a szocho egy százalékos csökkentését szorgalmazza még.
Pár hete már karnyújtásnyira volt a minimálbér-megállapodás
A bürokrácia- és adócsökkentő csomag kapcsán a Liga Szakszervezetek elnöke felidézte: a vállalkozások egyik kérése az volt, hogy a kisvállalkozói adó (kiva) értékhatárához, illetve az érintetti körhöz nyúljon hozzá a kormányzat, bővítse ennek a lehetőségét, de nyilván az áfa alanyi mentessége és annak a meghatározása is egy nagyon jelentős változás.
Mészáros Melinda kitért arra is, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma hosszú évek óta dolgozik a kormányzattal és a munkáltatókkal közösen az adminisztratív terhek csökkentésén a vállalkozások esetében is, és erre vonatkozóan is számos könnyítő intézkedésről született megállapodás az elmúlt napon. Kiemelte: a minimálbér tárgyalásokat elsősorban a kiva változása segíti, hiszen ma Magyarországon a foglalkoztatottak 95,4 százaléka mikro- és kisvállalkozásoknál kerül alkalmazásra, ebből következik, a minimálbér érintettsége is ezeknél a vállalkozásoknál a legmagasabb.
A Liga elnöke a bértárgyalásokra térve kifejtette: pár héttel ezelőtt már úgy érezték, hogy nagyon közel vannak az álláspontok, és sikerül megállapodásra jutni. Sajnos a kompromisszumos javaslatot a munkáltatói oldal két szereplője nem tudta azonban elfogadni, így újabb javaslatcsomag kidolgozására került sor. Ennek a háttéregyeztetései zajlanak most – fűzte hozzá.
A munkáltatók a szocho további csökkentését kérik
Azzal kapcsolatban, hogy ez hány százalékos emelést jelent, Mészáros Melinda úgy fogalmazott: konkrét számot jelenleg nem mondhat, de „abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg a szervezetek a saját tagszervezeteikkel, testületeikkel nem egyeztetik le az új javaslatot, addig nem kommunikálhatunk konkrét adatokat, konkrét számokat. Annyit azonban elmondhatok, hogy
a minimálbér tekintetében továbbra is két számjegyű bérfejlesztésről beszélgetünk.
A gazdasági folyamatokra sokkal érzékenyebb garantált bérminimum esetében azonban egy egy számjegyű emelés körvonalazódik a következő évre vonatkozóan” – fogalmazott.
Az elnök elmondta azt is, hogy a munkáltatói oldal, a szociális hozzájárulási adó (szocho), mint bérteher további csökkentését is kérte a kormányzattól. Az egy százalékpontos csökkentésről a kormányzat korábban úgy nyilatkozott, hogy ennek látja a reális lehetőségét, de ennek feltétele az, hogy a felek között olyan megállapodás szülessen, amit
- mind a munkáltatói,
- mind a munkavállalói oldal
támogatni tud – tette hozzá. Vagyis először meg kell lennie a minimálbér-megállapodásnak, és csak utána lehet szó a további csökkentésekről – értett egyet –, de ez a megállapodásnak is feltétele, mert a munkaadói oldal ehhez a feltételhez kötötte azokat a számokat, ami a legújabb javaslatban tükröződik.
Visszakanyarodva a tizenegy pontos csomagra, úgy fogalmazott: „nyilván minden változtatás, minden csökkentés és minden a gazdasági szereplők helyzetét javító intézkedés könnyíti a további megállapodási lehetőséget. Én nagyon bízom abban egyébként, hogy ezt a tizenegy pontos csomagot pozitívan fogják fogadni a vállalkozások. Az első visszajelzések egyértelműen erre utalnak.”
A Liga Szakszervezetek már ezen a héten szeretné folytatni az egyeztetéseket formális és informális keretek között a bérmegállapodást illetően.
Mészáros Melinda bízik abban, hogy a munkaadói oldal el fogja tudni fogadni az új javaslatot, közelebb kerülve ezáltal a tényleges megállapodáshoz.