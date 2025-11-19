Olyan bejelentést tett Orbán Viktor hétfőn, ami újraindította a bértárgyalásokat

Segíti a jövő évi minimálbér-emelést a hétfőn, Orbán Viktor által bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési csomag. Erről Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke beszélt az Inforádió műsorában. Mint mondta: jelenleg két számjegyű minimálbér- és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyal a munkavállalói és a munkaadói oldal, utóbbi fél a szocho egy százalékos csökkentését szorgalmazza még.

Karnyújtásnyira a minimálbér-megállapodás / Fotó: TheStandingDesk / Unsplash

Pár hete már karnyújtásnyira volt a minimálbér-megállapodás

A bürokrácia- és adócsökkentő csomag kapcsán a Liga Szakszervezetek elnöke felidézte: a vállalkozások egyik kérése az volt, hogy a kisvállalkozói adó (kiva) értékhatárához, illetve az érintetti körhöz nyúljon hozzá a kormányzat, bővítse ennek a lehetőségét, de nyilván az áfa alanyi mentessége és annak a meghatározása is egy nagyon jelentős változás.

Mészáros Melinda kitért arra is, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma hosszú évek óta dolgozik a kormányzattal és a munkáltatókkal közösen az adminisztratív terhek csökkentésén a vállalkozások esetében is, és erre vonatkozóan is számos könnyítő intézkedésről született megállapodás az elmúlt napon. Kiemelte: a minimálbér tárgyalásokat elsősorban a kiva változása segíti, hiszen ma Magyarországon a foglalkoztatottak 95,4 százaléka mikro- és kisvállalkozásoknál kerül alkalmazásra, ebből következik, a minimálbér érintettsége is ezeknél a vállalkozásoknál a legmagasabb.

A Liga elnöke a bértárgyalásokra térve kifejtette: pár héttel ezelőtt már úgy érezték, hogy nagyon közel vannak az álláspontok, és sikerül megállapodásra jutni. Sajnos a kompromisszumos javaslatot a munkáltatói oldal két szereplője nem tudta azonban elfogadni, így újabb javaslatcsomag kidolgozására került sor. Ennek a háttéregyeztetései zajlanak most – fűzte hozzá.

A munkáltatók a szocho további csökkentését kérik

Azzal kapcsolatban, hogy ez hány százalékos emelést jelent, Mészáros Melinda úgy fogalmazott: konkrét számot jelenleg nem mondhat, de „abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg a szervezetek a saját tagszervezeteikkel, testületeikkel nem egyeztetik le az új javaslatot, addig nem kommunikálhatunk konkrét adatokat, konkrét számokat. Annyit azonban elmondhatok, hogy

a minimálbér tekintetében továbbra is két számjegyű bérfejlesztésről beszélgetünk.

A gazdasági folyamatokra sokkal érzékenyebb garantált bérminimum esetében azonban egy egy számjegyű emelés körvonalazódik a következő évre vonatkozóan” – fogalmazott.